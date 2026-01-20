https://crimea.ria.ru/20260120/na-zaporozhskoy-aes-zavershili-kriticheski-vazhnyy-remont--v-chem-riski-1152539883.html

На Запорожской АЭС завершили критически важный ремонт – в чем риски

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Любое отклонение в работе объекта атомной отрасли несет риски, которые для Запорожской АЭС в режиме "холодный останов" минимальны только в случае, если электроснабжение станции производится по двум линиям электропередачи. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал советник Главы Республики Крым, экс-советник гендиректора "Росэнергоатома", депутат Заксобрания Запорожской области Ренат Карчаа, подчеркнув, что противники России безумны, если не осознают опасности и продолжают агрессию в этой зоне.На днях гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что на резервной ЛЭП "Ферросплавная-1", которая питает Запорожскую атомную электростанцию, начались "критически важные ремонтные работы". Ранее в январе стало известно об отключении этой линии со стороны Украины без объяснения причин, сроки ее восстановления не были определены, при этом ВСУ не прекращают обстрелы в районе станции. Накануне, 19 января, гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что на ЗАЭС возобновили подачу электроэнергии по двум линиям.По словам Карчаа, атомная отрасль самая зарегламентированная, поэтому любое, даже минимальное отклонение является нештатным и несущим в себе риски.А значит, всякий раз, когда одна из линий отключается, возникает ситуация, требующая скорейшего урегулирования, добавил специалист.По словам Карчаа, это хорошо понимают в Международном агентстве по атомной энергии, поэтому в последнее время можно проследить такую тенденцию, что агентство достаточно активно включается в этот процесс, но этого мало для обеспечения безопасности."МАГАТЭ выступает инициатором переговоров, объявляется временное прекращение огня в этой зоне, но там огонь не должен вестись вообще", – сказал эксперт.Критически важные для ЗАЭС линии в последнее время восстанавливаются специалистами, но потом снова возникают риски из-за повторных отключений, а все потому, что противники России безумны, подчеркнул гость эфира.Пока российским энергетикам, как и военным, остается только действовать, используя весь свой профессионализм, сказал собеседник."На Запорожской атомной станции работают люди достаточно высокого уровня профессионализма, и они делают все для того, чтобы любая нештатная ситуация по рискам и перспективам их развития свелась к самому минимуму. Плюс наши Вооруженные силы в этой достаточно сложной обстановке осуществляют охранение станции. Поэтому давайте будем надеяться на лучшее и говорить о перспективах со сдержанным оптимизмом", – подытожил специалист.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков, мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла в собственность России. С апреля 2024 года все блоки станции переведены в режим "холодный останов" – это самое безопасное состояние, при котором и охлаждение реактора должно быть непрерывным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад планирует диверсию на ЗАЭС с выбросом радиоактивных веществОбъявлено временное прекращение огня в районе ЗАЭС – Гросси"Росатом" готов к международному сотрудничеству по ЗАЭС

