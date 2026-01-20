Рейтинг@Mail.ru
На Запорожской АЭС завершили критически важный ремонт – в чем риски - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260120/na-zaporozhskoy-aes-zavershili-kriticheski-vazhnyy-remont--v-chem-riski-1152539883.html
На Запорожской АЭС завершили критически важный ремонт – в чем риски
На Запорожской АЭС завершили критически важный ремонт – в чем риски - РИА Новости Крым, 20.01.2026
На Запорожской АЭС завершили критически важный ремонт – в чем риски
Любое отклонение в работе объекта атомной отрасли несет риски, которые для Запорожской АЭС в режиме "холодный останов" минимальны только в случае, если... РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T14:57
2026-01-20T14:57
радио "спутник в крыму"
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
ренат карчаа
мнения
атомная энергетика
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/01/1142289210_0:35:666:410_1920x0_80_0_0_70bbe89ad1ebbe9a9a309942bf34add5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Любое отклонение в работе объекта атомной отрасли несет риски, которые для Запорожской АЭС в режиме "холодный останов" минимальны только в случае, если электроснабжение станции производится по двум линиям электропередачи. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал советник Главы Республики Крым, экс-советник гендиректора "Росэнергоатома", депутат Заксобрания Запорожской области Ренат Карчаа, подчеркнув, что противники России безумны, если не осознают опасности и продолжают агрессию в этой зоне.На днях гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что на резервной ЛЭП "Ферросплавная-1", которая питает Запорожскую атомную электростанцию, начались "критически важные ремонтные работы". Ранее в январе стало известно об отключении этой линии со стороны Украины без объяснения причин, сроки ее восстановления не были определены, при этом ВСУ не прекращают обстрелы в районе станции. Накануне, 19 января, гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что на ЗАЭС возобновили подачу электроэнергии по двум линиям.По словам Карчаа, атомная отрасль самая зарегламентированная, поэтому любое, даже минимальное отклонение является нештатным и несущим в себе риски.А значит, всякий раз, когда одна из линий отключается, возникает ситуация, требующая скорейшего урегулирования, добавил специалист.По словам Карчаа, это хорошо понимают в Международном агентстве по атомной энергии, поэтому в последнее время можно проследить такую тенденцию, что агентство достаточно активно включается в этот процесс, но этого мало для обеспечения безопасности."МАГАТЭ выступает инициатором переговоров, объявляется временное прекращение огня в этой зоне, но там огонь не должен вестись вообще", – сказал эксперт.Критически важные для ЗАЭС линии в последнее время восстанавливаются специалистами, но потом снова возникают риски из-за повторных отключений, а все потому, что противники России безумны, подчеркнул гость эфира.Пока российским энергетикам, как и военным, остается только действовать, используя весь свой профессионализм, сказал собеседник."На Запорожской атомной станции работают люди достаточно высокого уровня профессионализма, и они делают все для того, чтобы любая нештатная ситуация по рискам и перспективам их развития свелась к самому минимуму. Плюс наши Вооруженные силы в этой достаточно сложной обстановке осуществляют охранение станции. Поэтому давайте будем надеяться на лучшее и говорить о перспективах со сдержанным оптимизмом", – подытожил специалист.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков, мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла в собственность России. С апреля 2024 года все блоки станции переведены в режим "холодный останов" – это самое безопасное состояние, при котором и охлаждение реактора должно быть непрерывным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад планирует диверсию на ЗАЭС с выбросом радиоактивных веществОбъявлено временное прекращение огня в районе ЗАЭС – Гросси"Росатом" готов к международному сотрудничеству по ЗАЭС
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/01/1142289210_0:0:666:501_1920x0_80_0_0_877a9505ff6828f39560b6cd0a33c234.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), ренат карчаа, мнения, атомная энергетика, безопасность
На Запорожской АЭС завершили критически важный ремонт – в чем риски

Риски после критически важного ремонта на Запорожской АЭС состоят в вероятных обстрелах

14:57 20.01.2026
 
© Официальный Telegram-канал Запорожской АЭСЗАЭС
ЗАЭС
© Официальный Telegram-канал Запорожской АЭС
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Любое отклонение в работе объекта атомной отрасли несет риски, которые для Запорожской АЭС в режиме "холодный останов" минимальны только в случае, если электроснабжение станции производится по двум линиям электропередачи. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал советник Главы Республики Крым, экс-советник гендиректора "Росэнергоатома", депутат Заксобрания Запорожской области Ренат Карчаа, подчеркнув, что противники России безумны, если не осознают опасности и продолжают агрессию в этой зоне.
На днях гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что на резервной ЛЭП "Ферросплавная-1", которая питает Запорожскую атомную электростанцию, начались "критически важные ремонтные работы". Ранее в январе стало известно об отключении этой линии со стороны Украины без объяснения причин, сроки ее восстановления не были определены, при этом ВСУ не прекращают обстрелы в районе станции. Накануне, 19 января, гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что на ЗАЭС возобновили подачу электроэнергии по двум линиям.
По словам Карчаа, атомная отрасль самая зарегламентированная, поэтому любое, даже минимальное отклонение является нештатным и несущим в себе риски.

"В ситуации, когда все энергоблоки находятся в режиме холодного останова, эти риски минимальны. Тем не менее работать должны, как минимум, две линии. Одна – основная, 750-я, вторая – резервная, 330-я. И любое отклонение от этого минимального стандарта является аномальным", – сказал Карчаа.

А значит, всякий раз, когда одна из линий отключается, возникает ситуация, требующая скорейшего урегулирования, добавил специалист.
По словам Карчаа, это хорошо понимают в Международном агентстве по атомной энергии, поэтому в последнее время можно проследить такую тенденцию, что агентство достаточно активно включается в этот процесс, но этого мало для обеспечения безопасности.
"МАГАТЭ выступает инициатором переговоров, объявляется временное прекращение огня в этой зоне, но там огонь не должен вестись вообще", – сказал эксперт.
Критически важные для ЗАЭС линии в последнее время восстанавливаются специалистами, но потом снова возникают риски из-за повторных отключений, а все потому, что противники России безумны, подчеркнул гость эфира.

"Мы имеем дело с безумным режимом по ту сторону Днепра и с его не менее безумными кураторами, которые считают, что, если они далеко, то ядерная катастрофа или ядерный инцидент не затронет их интересов. На самом деле это глубокое заблуждение", – отметил спикер.

Пока российским энергетикам, как и военным, остается только действовать, используя весь свой профессионализм, сказал собеседник.
"На Запорожской атомной станции работают люди достаточно высокого уровня профессионализма, и они делают все для того, чтобы любая нештатная ситуация по рискам и перспективам их развития свелась к самому минимуму. Плюс наши Вооруженные силы в этой достаточно сложной обстановке осуществляют охранение станции. Поэтому давайте будем надеяться на лучшее и говорить о перспективах со сдержанным оптимизмом", – подытожил специалист.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков, мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла в собственность России. С апреля 2024 года все блоки станции переведены в режим "холодный останов" – это самое безопасное состояние, при котором и охлаждение реактора должно быть непрерывным.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Запад планирует диверсию на ЗАЭС с выбросом радиоактивных веществ
Объявлено временное прекращение огня в районе ЗАЭС – Гросси
"Росатом" готов к международному сотрудничеству по ЗАЭС
 
Радио "Спутник в Крыму"Запорожская областьЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Ренат КарчааМненияАтомная энергетикаБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:09Землетрясение произошло в Таджикистане – что известно
15:59В России декретный отпуск начнут учитывать в страховом стаже
15:47Напал с кулаками на водителя скорой – в Крыму осудили мужчину
15:43На стройке в Ялте нашли 250-килограммовую авиабомбу
15:36Чернобыльская АЭС полностью потеряла внешнее питание
15:26Когда погас свет: почему морозы оставили крымские СНТ без электричества
15:16Под Симферополем частично обесточены семь населенных пунктов
14:57На Запорожской АЭС завершили критически важный ремонт – в чем риски
14:41Европа не хочет завершения конфликта на Украине – Лавров
14:28Крымский центр компетенций стал лучшим в России
14:11В Крыму установился тонкий лед - правила безопасности
14:02Евпатория снова частично обесточена
13:48В Крыму вдвое увеличилось число обращений в травмпункт из-за гололеда
13:37Симферополь частично обесточен
13:26Вопросы безопасности: Лавров сравнил Крым и Гренландию
13:03Новости СВО: армия России громит противника на всех фронтах
12:52Россия не позволит снова перевооружить киевский режим – Лавров
12:43Обесточены несколько населенных пунктов в Бахчисарайском районе
12:32"Совет мира" вместо ООН – чего хочет Трамп и при чем здесь Макрон
12:22Удары по Украине: сводка Минобороны России
Лента новостейМолния