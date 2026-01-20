https://crimea.ria.ru/20260120/na-stroyke-v-yalte-nashli-250-kilogrammovuyu-aviabombu-1152546844.html
На стройке в Ялте нашли 250-килограммовую авиабомбу
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. На одной из строительных площадок Ялты в промышленной зоне обнаружили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны массой 250 килограммов. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Взрывоопасным предметом оказалась авиабомба SD-250 немецкого производства времен Великой Отечественной войны.Немецкую авиабомбу ликвидировали на спецполигоне при помощи семи человек и двху единиц техники, уточнили в республиканском главке МЧС России.Ранее сообщалось, что в Керчи водолазы-пиротехники МЧС России обезвредили мину времен Великой Отечественной войны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на стройке обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранатВ Крыму уничтожили шесть боеприпасов времен войныВзрывы в Севастополе – части вражеских БПЛА уничтожены на спецполигоне
