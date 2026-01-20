Рейтинг@Mail.ru
На стройке в Ялте нашли 250-килограммовую авиабомбу - РИА Новости Крым, 20.01.2026
На стройке в Ялте нашли 250-килограммовую авиабомбу
На стройке в Ялте нашли 250-килограммовую авиабомбу - РИА Новости Крым, 20.01.2026
На стройке в Ялте нашли 250-килограммовую авиабомбу
На одной из строительных площадок Ялты в промышленной зоне обнаружили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны массой 250 килограммов. Об этом... РИА Новости Крым, 20.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. На одной из строительных площадок Ялты в промышленной зоне обнаружили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны массой 250 килограммов. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Взрывоопасным предметом оказалась авиабомба SD-250 немецкого производства времен Великой Отечественной войны.Немецкую авиабомбу ликвидировали на спецполигоне при помощи семи человек и двху единиц техники, уточнили в республиканском главке МЧС России.Ранее сообщалось, что в Керчи водолазы-пиротехники МЧС России обезвредили мину времен Великой Отечественной войны.
На стройке в Ялте нашли 250-килограммовую авиабомбу

В Ялте на стройке нашли немецкую 250-килограммовую авиабомбу времен войны

15:43 20.01.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымНа стройке в Ялте нашли 250-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны
На стройке в Ялте нашли 250-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. На одной из строительных площадок Ялты в промышленной зоне обнаружили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны массой 250 килограммов. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
Взрывоопасным предметом оказалась авиабомба SD-250 немецкого производства времен Великой Отечественной войны.

"При обследовании опасной находки пиротехниками специализированного отряда Главного управления МЧС России по Крыму выявлено, что бомба может быть транспортирована, взрыватели не повреждены. Для минимизации последствий подрыва была проведена подготовительная работа: пиротехники безопасно погрузили снаряд в специальный автомобиль и доставили на место уничтожения", – добавили в сообщении.

Немецкую авиабомбу ликвидировали на спецполигоне при помощи семи человек и двху единиц техники, уточнили в республиканском главке МЧС России.
Ранее сообщалось, что в Керчи водолазы-пиротехники МЧС России обезвредили мину времен Великой Отечественной войны.
