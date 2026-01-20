https://crimea.ria.ru/20260120/na-kubani-posle-ataki-dronov-vsu-vzryvy-i-pozhary--chto-izvestno-1152558844.html
В Адыгее после атаки дронов ВСУ взрывы и пожары – что известно
В Адыгее после атаки дронов ВСУ взрывы и пожары – что известно - РИА Новости Крым, 20.01.2026
В Адыгее после атаки дронов ВСУ взрывы и пожары – что известно
Жилой дом и автомобили повреждены после атаки ВСУ в республике Адыгея. На месте сейчас пожар, сообщает глава региона Мурат Кумпилов. РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T23:29
2026-01-20T23:29
2026-01-20T23:48
происшествия
атаки всу
новости
новости сво
республика адыгея
марат кумпилов
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051113_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7f9bc45f8473f6418c978592e6ea2f1b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Жилой дом и автомобили повреждены после атаки ВСУ в республике Адыгея. На месте сейчас пожар, сообщает глава региона Мурат Кумпилов. По данным главы республики, в ближайшее время для жителей поврежденных домов развернут пункт временного размещения. И все нуждающиеся получат необходимую помощь.Ранее во вторник тревогу в связи с угрозой атаки беспилотников объявили в Сочи, Геленджике и Туапсе. Жителей и гостей региона призвали соблюдать меры предосторожности при угрозе.Вечером над Крымом и Азовским морем ПВО сбила 51 украинский беспилотник. Движение по Крымскому мосту перекрывали дважды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
республика адыгея
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051113_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0aeb95d58bfb2930b798e48764dbc06d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, атаки всу, новости, новости сво, республика адыгея, марат кумпилов, беспилотник (бпла, дрон), безопасность
В Адыгее после атаки дронов ВСУ взрывы и пожары – что известно
В Адыгее после удара ВСУ горят многоэтажка и автомобили
23:29 20.01.2026 (обновлено: 23:48 20.01.2026)