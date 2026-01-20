Рейтинг@Mail.ru
В Адыгее после атаки дронов ВСУ взрывы и пожары – что известно - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260120/na-kubani-posle-ataki-dronov-vsu-vzryvy-i-pozhary--chto-izvestno-1152558844.html
В Адыгее после атаки дронов ВСУ взрывы и пожары – что известно
В Адыгее после атаки дронов ВСУ взрывы и пожары – что известно - РИА Новости Крым, 20.01.2026
В Адыгее после атаки дронов ВСУ взрывы и пожары – что известно
Жилой дом и автомобили повреждены после атаки ВСУ в республике Адыгея. На месте сейчас пожар, сообщает глава региона Мурат Кумпилов. РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T23:29
2026-01-20T23:48
происшествия
атаки всу
новости
новости сво
республика адыгея
марат кумпилов
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051113_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7f9bc45f8473f6418c978592e6ea2f1b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Жилой дом и автомобили повреждены после атаки ВСУ в республике Адыгея. На месте сейчас пожар, сообщает глава региона Мурат Кумпилов. По данным главы республики, в ближайшее время для жителей поврежденных домов развернут пункт временного размещения. И все нуждающиеся получат необходимую помощь.Ранее во вторник тревогу в связи с угрозой атаки беспилотников объявили в Сочи, Геленджике и Туапсе. Жителей и гостей региона призвали соблюдать меры предосторожности при угрозе.Вечером над Крымом и Азовским морем ПВО сбила 51 украинский беспилотник. Движение по Крымскому мосту перекрывали дважды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
республика адыгея
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051113_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0aeb95d58bfb2930b798e48764dbc06d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, атаки всу, новости, новости сво, республика адыгея, марат кумпилов, беспилотник (бпла, дрон), безопасность
В Адыгее после атаки дронов ВСУ взрывы и пожары – что известно

В Адыгее после удара ВСУ горят многоэтажка и автомобили

23:29 20.01.2026 (обновлено: 23:48 20.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Жилой дом и автомобили повреждены после атаки ВСУ в республике Адыгея. На месте сейчас пожар, сообщает глава региона Мурат Кумпилов.
"В Тахтамукайском районе республики зафиксирован прилет БПЛА. Произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея. На месте работают оперативные службы, также туда выехал глава района Аскер Савв", - написал он в Telegram.
По данным главы республики, в ближайшее время для жителей поврежденных домов развернут пункт временного размещения. И все нуждающиеся получат необходимую помощь.
Ранее во вторник тревогу в связи с угрозой атаки беспилотников объявили в Сочи, Геленджике и Туапсе. Жителей и гостей региона призвали соблюдать меры предосторожности при угрозе.
Вечером над Крымом и Азовским морем ПВО сбила 51 украинский беспилотник. Движение по Крымскому мосту перекрывали дважды.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПроисшествияАтаки ВСУНовостиНовости СВОРеспублика АдыгеяМарат КумпиловБеспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:07Атака ВСУ на Сочи – что известно
00:01От ночных заморозков к оттепели: погода в Крым на среду
00:00Какой сегодня праздник: 21 января
23:39Новый удар ВСУ по Крыму и Кубани: сбито 20 беспилотников
23:29В Адыгее после атаки дронов ВСУ взрывы и пожары – что известно
23:26Трамп усомнился в помощи НАТО
23:10Помощник главы по безопасности Грайворонского округа погиб при ударе ВСУ
23:03"Совет мира" Трампа и графики отключения света в Крыму – главное за день
22:51На Кубани объявлена опасность атаки БПЛА
22:36Аналог "Орешника" для Европы: о чем говорит заявление Макрона
22:16Поскользнулся, упал, очнулся – гипс: как взыскать ущерб с коммунальщиков
22:10Дмитриев рассказал о переговорах с США в Давосе
22:05Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда после запуска движения
21:49Сколько новых ФАПов и поликлиник построили в Крыму в 2025 году
21:42Крымский мост открыт
21:35Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым
21:20Обвинения России в возможном полном блэкауте на Украине - манипуляция
21:02Дмитриев, Уиткофф и Кушнер прибыли в Давос
20:54Черниговская область на Украине обесточена
20:42Как оформить загранпаспорт ребенку до 14 лет
Лента новостейМолния