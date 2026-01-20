https://crimea.ria.ru/20260120/na-kubani-posle-ataki-dronov-vsu-vzryvy-i-pozhary--chto-izvestno-1152558844.html

В Адыгее после атаки дронов ВСУ взрывы и пожары – что известно

В Адыгее после атаки дронов ВСУ взрывы и пожары – что известно - РИА Новости Крым, 20.01.2026

Жилой дом и автомобили повреждены после атаки ВСУ в республике Адыгея. На месте сейчас пожар, сообщает глава региона Мурат Кумпилов. РИА Новости Крым, 20.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Жилой дом и автомобили повреждены после атаки ВСУ в республике Адыгея. На месте сейчас пожар, сообщает глава региона Мурат Кумпилов. По данным главы республики, в ближайшее время для жителей поврежденных домов развернут пункт временного размещения. И все нуждающиеся получат необходимую помощь.Ранее во вторник тревогу в связи с угрозой атаки беспилотников объявили в Сочи, Геленджике и Туапсе. Жителей и гостей региона призвали соблюдать меры предосторожности при угрозе.Вечером над Крымом и Азовским морем ПВО сбила 51 украинский беспилотник. Движение по Крымскому мосту перекрывали дважды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

