https://crimea.ria.ru/20260120/na-kubani-obyavlena-opasnost-ataki-bpla-1152557188.html

На Кубани объявлена опасность атаки БПЛА

На Кубани объявлена опасность атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 20.01.2026

На Кубани объявлена опасность атаки БПЛА

По Краснодарскому краю вечером во вторник объявлена масштабная тревога по БПЛА. Под районы возможной атаки попали Туапсе, Сочи и Геленджик. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 20.01.2026

2026-01-20T22:51

2026-01-20T22:51

2026-01-20T22:51

кубань

краснодарский край

безопасность

атаки всу

происшествия

геленджик

сочи

туапсе

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/15/1121818049_0:209:3072:1937_1920x0_80_0_0_0b177471d703341280b18458fb1dcb6f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. По Краснодарскому краю вечером во вторник объявлена масштабная тревога по БПЛА. Под районы возможной атаки попали Туапсе, Сочи и Геленджик. Об этом сообщают местные власти."На территории Туапсинского округа объявлена угроза атаки беспилотников", – написал глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко в Telegram-канале.Мэр Сочи Андрей Прошунин в Telegram-канале также предупредил жителей курорта о том, что в городе объявлена угроза атаки БПЛА.Опасность воздушной атаки объявлена и в Геленджике. В городе могут звучат сирены, предупредил глава муниципального образования Геленджика Алексей Богодистов."Внимание! Опасность БПЛА. Возможно звучание сирен", – написал он в Telegram-канале.Жителям Краснодарского края напомнили о безопасности и попросили не подходить к окнам, укрыться в комнате, окна которой не выходят на море или в коридоре ванной, туалете, кладовой."Если вы находитесь на улице, укройтесь в цокольном этаже ближайшего здания. Используйте для укрытия подвалы, цоколи, тоннели, подземные переходы и парковки", – напомнили руководители.Вечером во вторник сообщалось, что силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. За четыре часа над регионом и Азовским морем уничтожили 51 БПЛА. Удары были отражены в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кубань

краснодарский край

геленджик

сочи

туапсе

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, безопасность, атаки всу, происшествия, геленджик, сочи, туапсе, новости