На Кубани объявлена опасность атаки БПЛА
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. По Краснодарскому краю вечером во вторник объявлена масштабная тревога по БПЛА. Под районы возможной атаки попали Туапсе, Сочи и Геленджик. Об этом сообщают местные власти."На территории Туапсинского округа объявлена угроза атаки беспилотников", – написал глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко в Telegram-канале.Мэр Сочи Андрей Прошунин в Telegram-канале также предупредил жителей курорта о том, что в городе объявлена угроза атаки БПЛА.Опасность воздушной атаки объявлена и в Геленджике. В городе могут звучат сирены, предупредил глава муниципального образования Геленджика Алексей Богодистов."Внимание! Опасность БПЛА. Возможно звучание сирен", – написал он в Telegram-канале.Жителям Краснодарского края напомнили о безопасности и попросили не подходить к окнам, укрыться в комнате, окна которой не выходят на море или в коридоре ванной, туалете, кладовой."Если вы находитесь на улице, укройтесь в цокольном этаже ближайшего здания. Используйте для укрытия подвалы, цоколи, тоннели, подземные переходы и парковки", – напомнили руководители.Вечером во вторник сообщалось, что силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. За четыре часа над регионом и Азовским морем уничтожили 51 БПЛА. Удары были отражены в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
