Минобороны открыло отбор в войска беспилотных систем
Минобороны открыло отбор в войска беспилотных систем - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Минобороны открыло отбор в войска беспилотных систем
Минобороны проводит отбор в подразделения войск беспилотных систем. Об этом сообщают во вторник в российском оборонном ведомстве.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Минобороны проводит отбор в подразделения войск беспилотных систем. Об этом сообщают во вторник в российском оборонном ведомстве.По данным министерства, заявления от граждан поступают ежедневно. Контракт заключается на срок от одного года, прохождение службы предусмотрено только в подразделениях беспилотных систем с обязательным курсом обучения управлению дронами различного типа, выплатами за уничтожение целей и гарантированным увольнением по истечении срока контракта при нежелании заключить новый.Отбор проводится на должности операторов БПЛА, инженеров, техников и другие специальности. В пунктах отбора желающие могут ознакомиться со специальной техникой войск БПС и опробовать свои навыки на симуляторе FPV-дрона. Предварительный отбор проходит на месте, при соответствии требованиям после заключения контракта военнослужащих направляют в учебные центры.Появление в России нового вида вооруженных сил – Войск беспилотных систем позволит на всех уровнях систематизировать организацию и снабжение армии РФ беспилотниками, в том числе новейшими разработками, а также соответствующими специалистами для эффективного применения таких подразделений в условиях боевых действий, заявлял ранее депутат Госсовета Крыма, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации военных инвалидов "ВоИн" Владимир Мерцалов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия создает войска беспилотных систем как отдельный род войскПутин: беспилотные системы России являются передовыми в миреАвиация БПЛА и технологическое лидерство РФ – Путин дал новые поручения
Новости
Минобороны открыло отбор в войска беспилотных систем
Минобороны проводит отбор в подразделения войск беспилотных систем ВС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Минобороны проводит отбор в подразделения войск беспилотных систем. Об этом сообщают во вторник в российском оборонном ведомстве.
"На пунктах отбора на военную службу по контракту во всех регионах страны организована работа по комплектованию новых подразделений войск беспилотных систем Вооруженных Сил Российской Федерации", – сказано в сообщении.
По данным министерства, заявления от граждан поступают ежедневно. Контракт заключается на срок от одного года, прохождение службы предусмотрено только в подразделениях беспилотных систем с обязательным курсом обучения управлению дронами различного типа, выплатами за уничтожение целей и гарантированным увольнением по истечении срока контракта при нежелании заключить новый.
"Кандидатам предъявляются соответствующие требования по возрасту, состоянию здоровья, уровню образования, профессионально-психологической пригодности. В приоритетном порядке рассматриваются кандидаты, имеющие опыт военной службы в авиационных подразделениях, пилоты дронов, авиамоделисты, специалисты в сфере информационных технологий, электроники и радиотехники", – уточнили в МО.
Отбор проводится на должности операторов БПЛА, инженеров, техников и другие специальности. В пунктах отбора желающие могут ознакомиться со специальной техникой войск БПС и опробовать свои навыки на симуляторе FPV-дрона. Предварительный отбор проходит на месте, при соответствии требованиям после заключения контракта военнослужащих направляют в учебные центры.
Появление в России нового вида вооруженных сил – Войск беспилотных систем
позволит на всех уровнях систематизировать организацию и снабжение армии РФ беспилотниками, в том числе новейшими разработками, а также соответствующими специалистами для эффективного применения таких подразделений в условиях боевых действий, заявлял ранее депутат Госсовета Крыма, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации военных инвалидов "ВоИн" Владимир Мерцалов.
