Рейтинг@Mail.ru
Минобороны открыло отбор в войска беспилотных систем - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260120/minoborony-otkrylo-otbor-v-voyska-bespilotnykh-sistem-1152528063.html
Минобороны открыло отбор в войска беспилотных систем
Минобороны открыло отбор в войска беспилотных систем - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Минобороны открыло отбор в войска беспилотных систем
Минобороны проводит отбор в подразделения войск беспилотных систем. Об этом сообщают во вторник в российском оборонном ведомстве. РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T09:30
2026-01-20T09:30
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150903411_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_b7e1f56c6c1c626e3343a81a3f207fc0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Минобороны проводит отбор в подразделения войск беспилотных систем. Об этом сообщают во вторник в российском оборонном ведомстве.По данным министерства, заявления от граждан поступают ежедневно. Контракт заключается на срок от одного года, прохождение службы предусмотрено только в подразделениях беспилотных систем с обязательным курсом обучения управлению дронами различного типа, выплатами за уничтожение целей и гарантированным увольнением по истечении срока контракта при нежелании заключить новый.Отбор проводится на должности операторов БПЛА, инженеров, техников и другие специальности. В пунктах отбора желающие могут ознакомиться со специальной техникой войск БПС и опробовать свои навыки на симуляторе FPV-дрона. Предварительный отбор проходит на месте, при соответствии требованиям после заключения контракта военнослужащих направляют в учебные центры.Появление в России нового вида вооруженных сил – Войск беспилотных систем позволит на всех уровнях систематизировать организацию и снабжение армии РФ беспилотниками, в том числе новейшими разработками, а также соответствующими специалистами для эффективного применения таких подразделений в условиях боевых действий, заявлял ранее депутат Госсовета Крыма, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации военных инвалидов "ВоИн" Владимир Мерцалов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия создает войска беспилотных систем как отдельный род войскПутин: беспилотные системы России являются передовыми в миреАвиация БПЛА и технологическое лидерство РФ – Путин дал новые поручения
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150903411_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_8c4d056a50cab6457bb65bbb87a83e9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, вооруженные силы россии
Минобороны открыло отбор в войска беспилотных систем

Минобороны проводит отбор в подразделения войск беспилотных систем ВС России

09:30 20.01.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Орлан-10" группировки "Центр"
Боевая работа расчета БПЛА Орлан-10 группировки Центр - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Минобороны проводит отбор в подразделения войск беспилотных систем. Об этом сообщают во вторник в российском оборонном ведомстве.
"На пунктах отбора на военную службу по контракту во всех регионах страны организована работа по комплектованию новых подразделений войск беспилотных систем Вооруженных Сил Российской Федерации", – сказано в сообщении.
По данным министерства, заявления от граждан поступают ежедневно. Контракт заключается на срок от одного года, прохождение службы предусмотрено только в подразделениях беспилотных систем с обязательным курсом обучения управлению дронами различного типа, выплатами за уничтожение целей и гарантированным увольнением по истечении срока контракта при нежелании заключить новый.
"Кандидатам предъявляются соответствующие требования по возрасту, состоянию здоровья, уровню образования, профессионально-психологической пригодности. В приоритетном порядке рассматриваются кандидаты, имеющие опыт военной службы в авиационных подразделениях, пилоты дронов, авиамоделисты, специалисты в сфере информационных технологий, электроники и радиотехники", – уточнили в МО.
Отбор проводится на должности операторов БПЛА, инженеров, техников и другие специальности. В пунктах отбора желающие могут ознакомиться со специальной техникой войск БПС и опробовать свои навыки на симуляторе FPV-дрона. Предварительный отбор проходит на месте, при соответствии требованиям после заключения контракта военнослужащих направляют в учебные центры.
Появление в России нового вида вооруженных сил – Войск беспилотных систем позволит на всех уровнях систематизировать организацию и снабжение армии РФ беспилотниками, в том числе новейшими разработками, а также соответствующими специалистами для эффективного применения таких подразделений в условиях боевых действий, заявлял ранее депутат Госсовета Крыма, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации военных инвалидов "ВоИн" Владимир Мерцалов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия создает войска беспилотных систем как отдельный род войск
Путин: беспилотные системы России являются передовыми в мире
Авиация БПЛА и технологическое лидерство РФ – Путин дал новые поручения
 
Министерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:52Россия не позволит снова перевооружить киевский режим – Лавров
12:43Обесточены несколько населенных пунктов в Бахчисарайском районе
12:32"Совет мира" вместо ООН – чего хочет Трамп и при чем здесь Макрон
12:22Удары по Украине: сводка Минобороны России
12:15Полярные сияния в Крыму - нонсенс или норма
12:01Электроснабжение на северо-западе Крыма восстановлено
11:54"Кто сильнее – тот и прав": Лавров рассказал о новом миропорядке
11:44Двое детей и женщина пострадали в ДТП на востоке Крыма
11:38Кнутом и пряником: как Киев пытался сорвать референдум 1991 года в Крыму
11:23Сосулька упала на машину: как получить компенсацию
11:05Медицинские советы ИИ: где проходит грань между помощью и риском
10:47Когда восстановят электроснабжение на северо-западе Крыма
10:34Готовившего теракт против военных ликвидировали на Ставрополье 2:07
10:13Крым – это энергия перемен: Развожаев поздравил крымчан с Днем республики
10:01В Крыму ввели графики временного отключения электричества
09:59Взрывы в Киеве: без света почти шесть тысяч домов
09:50"Его правление скоро закончится": Трамп анонсировал уход Макрона
09:44В Севастополе сгорел торговый павильон
09:34В Крыму без света Евпатория и два района
09:30Минобороны открыло отбор в войска беспилотных систем
Лента новостейМолния