https://crimea.ria.ru/20260120/minoborony-otkrylo-otbor-v-voyska-bespilotnykh-sistem-1152528063.html

Минобороны открыло отбор в войска беспилотных систем

Минобороны открыло отбор в войска беспилотных систем - РИА Новости Крым, 20.01.2026

Минобороны открыло отбор в войска беспилотных систем

Минобороны проводит отбор в подразделения войск беспилотных систем. Об этом сообщают во вторник в российском оборонном ведомстве. РИА Новости Крым, 20.01.2026

2026-01-20T09:30

2026-01-20T09:30

2026-01-20T09:30

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150903411_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_b7e1f56c6c1c626e3343a81a3f207fc0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Минобороны проводит отбор в подразделения войск беспилотных систем. Об этом сообщают во вторник в российском оборонном ведомстве.По данным министерства, заявления от граждан поступают ежедневно. Контракт заключается на срок от одного года, прохождение службы предусмотрено только в подразделениях беспилотных систем с обязательным курсом обучения управлению дронами различного типа, выплатами за уничтожение целей и гарантированным увольнением по истечении срока контракта при нежелании заключить новый.Отбор проводится на должности операторов БПЛА, инженеров, техников и другие специальности. В пунктах отбора желающие могут ознакомиться со специальной техникой войск БПС и опробовать свои навыки на симуляторе FPV-дрона. Предварительный отбор проходит на месте, при соответствии требованиям после заключения контракта военнослужащих направляют в учебные центры.Появление в России нового вида вооруженных сил – Войск беспилотных систем позволит на всех уровнях систематизировать организацию и снабжение армии РФ беспилотниками, в том числе новейшими разработками, а также соответствующими специалистами для эффективного применения таких подразделений в условиях боевых действий, заявлял ранее депутат Госсовета Крыма, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации военных инвалидов "ВоИн" Владимир Мерцалов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия создает войска беспилотных систем как отдельный род войскПутин: беспилотные системы России являются передовыми в миреАвиация БПЛА и технологическое лидерство РФ – Путин дал новые поручения

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, вооруженные силы россии