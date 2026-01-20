https://crimea.ria.ru/20260120/mestami-snezhnye-zanosy-aktualnaya-obstanovka-na-dorogakh-kryma-1152524205.html

Местами снежные заносы: актуальная обстановка на дорогах Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Крыму дорожные службы продолжают работать в усиленном режиме. Из-за холодной и снежной погоды местами на дорогах образовались снежные заносы, сообщили в пресс-службе "Крымавтодора".Дорожная обстановка в КрымуПо информации компании, к этому часу холоднее всего в Красногвардейском районе, здесь 14 градусов мороза. Покрытие обработанное.В Джанкойском районе 13 градусов ниже нуля, но осадков не наблюдается. Дорожное покрытие сухое.В Нижнегорском районе также 13 ниже нуля, без осадков. Покрытие обработанное.В Сакском районе 12 градусов мороза, без осадков. Сейчас ведутся работы по очистке дорожного покрытия от снега.В Белогорском районе 10 градусов мороза, без осадков. Покрытие обработанное.В Симферополе -9, ГРЭС -10 градусов, в Добром 8 градусов ниже нулевой отметки. Без осадков. Покрытие местами влажное, обработанное.В Бахчисарайском районе также 9 градусов мороза, без осадков. Покрытие сухое.В Судаке 3 градуса мороза, без осадков. Покрытие влажное, обработанное.В Грушевке -7 градусов, без осадков. Покрытие влажное, обработанное.В Керченском районе -5, без осадков. Местами снежные заносы, проезд обеспечен, а в Ленинском на отдельных участках отмечаются дорожные переметы, 6 градусов мороза, без осадков.В Ялте -2 градуса, без осадков. Покрытие местами мокрое, обработанное.В Алуште -3 градуса, также без осадков. Покрытие сухое.Ангарский перевал: 9 градусов мороза, без осадков. Покрытие сухое. Аналогичная дорожная обстановка на "Шапке Партизан".Накануне дорожные службы также предупреждали, что в связи с понижением температуры и усилением ветра на открытых участках автомобильных дорог Крыма местами сформировались снежные переметы.Во вторник в Крыму сохранится холодная и скользкая погода, без осадков, ранее сообщал республиканский гидрометцентр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые дорожные знаки: как повлияет новшество на безопасность движенияСнег в Симферополе перевел коммунальщиков на круглосуточный режим работы20 человек пострадали в ДТП в Крыму

