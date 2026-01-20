https://crimea.ria.ru/20260120/krymskiy-tsentr-kompetentsiy-stal-luchshim-v-rossii-1152542183.html
Крымский центр компетенций стал лучшим в России
Крымский центр компетенций стал лучшим в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Крыму Региональный центр компетенций (РЦК) в сфере производительности труда стал лучшим в России. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Региональный центр компетенций (РЦК) Крыма в сфере производительности труда стал лучшим в России по реализации федерального проекта "Производительность труда". Это серьезное достижение для республики", – проинформировал глава республики.
Проект является частью нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". В планах, к 2030 году вовлечь в программы повышения производительности не менее 40 процентов средних и крупных несырьевых предприятий, а также все государственные и муниципальные учреждения, которые работают в социальной сфере, отметил глава региона.
По информации Аксенова, Крым уже показывает конкретные результаты: в проект вошли 68 крупных предприятий региона с общей выручкой 106 млрд рублей и штатом свыше 15 тысяч человек. Также по итогам прошлого года три сотни сотрудников обучились, а 17 специалистов стали инструкторами по бережливому производству.
"Крымский РЦК уже второй год подряд находится в тройке лидеров среди всех регионов страны. Одна из ключевых площадок – "Фабрика процессов", открытая на базе АО "Крымхлеб" в Симферополе. За три года там прошли обучение инструментам бережливости более 2 тысяч человек", – уточнил глава республики поздравив команду крымского РЦК с первым местом в рейтинге.
Ранее министр промышленности и торговли республики Анушаван Агаджанян заявлял
, что в Крыму объем отгруженной продукции за десять месяцев прошлого года составил 155 миллиардов рублей, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
