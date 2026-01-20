Крымский мост снова закрыт для транспорта

https://crimea.ria.ru/20260120/krymskiy-most-snova-zakryt-dlya-transporta-1152551396.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыли для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Движение по мостовому переходу ограничивают второй раз за вечер вторника. В первый раз ограничения ввели в 16.20. Они действовали полтора часа. Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
