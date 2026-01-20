Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда после запуска движения - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда после запуска движения
Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда после запуска движения
У Крымского моста после приостановки движения образовались очереди перед пунктами досмотра с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 20.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. У Крымского моста после приостановки движения образовались очереди перед пунктами досмотра с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мост был во вторник закрывали дважды. В первый раз ограничения ввели в 16.20. Они действовали полтора часа. Повторно движение приостановили в 20:00 на полтора часа.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда после запуска движения

У Крымского моста после приостановки движения скопились очереди с обеих сторон

22:05 20.01.2026 (обновлено: 22:06 20.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. У Крымского моста после приостановки движения образовались очереди перед пунктами досмотра с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 98 транспортных средств. Со стороны Керчи проезда ожидают 47 автомобилей", - сказано в сообщении.
Мост был во вторник закрывали дважды. В первый раз ограничения ввели в 16.20. Они действовали полтора часа. Повторно движение приостановили в 20:00 на полтора часа.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.
Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
