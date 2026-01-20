Крымский мост сейчас – обстановка после закрытия движения
У Крымского моста проезда ждут 250 авто после приостановки движения
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас проезда ждут 250 машин со стороны Керчи и Тамани. Пробки у пунктов досмотра выросли после приостановки движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
Мост был закрыт для проезда о вторник в 16:20. Ограничения действовали полтора часа.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи проезда ожидают 50 автомобилей", - сказано в сообщении.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.
Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
