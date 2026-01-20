Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – обстановка после закрытия движения - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас – обстановка после закрытия движения
Крымский мост сейчас – обстановка после закрытия движения - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Крымский мост сейчас – обстановка после закрытия движения
У Крымского моста сейчас проезда ждут 250 машин со стороны Керчи и Тамани. Пробки у пунктов досмотра выросли после приостановки движения транспорта. Об этом... РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T18:13
2026-01-20T18:13
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас проезда ждут 250 машин со стороны Керчи и Тамани. Пробки у пунктов досмотра выросли после приостановки движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Мост был закрыт для проезда о вторник в 16:20. Ограничения действовали полтора часа.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крым
крымский мост
керчь
тамань
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – обстановка после закрытия движения

У Крымского моста проезда ждут 250 авто после приостановки движения

18:13 20.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас проезда ждут 250 машин со стороны Керчи и Тамани. Пробки у пунктов досмотра выросли после приостановки движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
Мост был закрыт для проезда о вторник в 16:20. Ограничения действовали полтора часа.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи проезда ожидают 50 автомобилей", - сказано в сообщении.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.
Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
