Крымский мост открыт

Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 20.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мост был в очередной раз закрыт в 20.00. В первый раз ограничения ввели в 16.20. Они действовали полтора часа.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

