Крым выбрал свою судьбу: восемь фактов о первом референдуме в СССР

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. 20 января исполняется 35 лет одному из важнейших событий в новейшей истории Крыма – референдуму о воссоздании Крымской АССР, состоявшемуся в 1991 году. Этот референдум был первым не только в Крыму, но и во всем Советском Союзе. Жители полуострова, на глазах которых распадался СССР, вспыхивали кровавые межэтнические конфликты и поднимал голову национализм, стремились сохранить и защитить Крым от этих разрушительных процессов. Решение было найдено – воссоздать автономный статус региона. Был определен и способ – через проведение общекрымского референдума. Как показали последующие десятилетия, крымчане оказались правы. Во многом благодаря заложенной волеизъявлением 1991 года основе полуостров смог законно и легитимно вернуться в Россию в 2014-м.РИА Новости Крым собрал восемь главных фактов о референдуме 20 января 1991 года.Референдум не был единственным вариантомИзначально власти республики рассматривали пять вариантов повышения статуса Крыма. В основном это были различные решения "сверху". Инициатором проведения именно референдума выступил Сергей Ефимов. Он же является автором названия крымской государственности "Республика Крым". В 1991 году его изберут депутатом Верховного Совета Крыма первого созыва. Позже он будет руководить комитетом по науке и региональному развитию при Совете министров АРК, государственным комитетом по охране культурного наследия республики. На данный момент Сергей Ефимов работает заместителем директора Центрального музея Тавриды.Кравчук уговаривал депутатов отказаться от плебисцитаРешение о проведении референдума было принято 12 ноября 1990 года Крымским облсоветом. На его заседание лично прилетел председатель Верховного Совета УССР, будущий первый президент Украины Леонид Кравчук. Он долго уговаривал депутатов и председателя облсовета Николая Багрова не проводить референдум и говорил о целесообразности наделения Крыма статусом автономии решением украинского парламента. Но ничего не вышло.При этом именно Кравчук стал автором окончательного варианта вопроса, вынесенного на голосование. Изначально он звучал так: "Вы за воссоздание Крымской АССР?". Председатель Верховного Совета УССР вопрос дополнил его словами "…как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора".Крымчанам разъясняли выгоды автономииПеред проведением волеизъявления крымчанам подробно разъясняли, на страницах местных газет, а также на широких встречах, для чего на референдуме нужно голосовать "за" автономию. В частности, отмечалось, что без этого статуса в Крыму невозможна Всесоюзная здравница. Автономия даст крымскому курорту возможность установить плату за землю, экологический налог и штрафов за нанесение ущерба природной среде, а также благоприятные условия развития курорта и туризма, прямые экономические связи с зарубежными партнерами, право собственности крымчан на землю и все природные богатства Крыма."За" проголосовали более 93% крымчанВопрос в бюллетене для голосования по референдуму звучал так: "Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного Договора?". Варианты ответа: "да" и "нет".На участки пришли 1 441 260 избирателей, включая жителей Севастополя. Это составило 81,37% от количества граждан, внесенных в списки. За воссоздание Крымской АССР как субъекта СССР и участника Союзного договора проголосовали 93,26% избирателей – 1 343 855 человек. Против высказались 81 254 (5,64%). 15 910 бюллетеней признали недействительными.В Севастополе проходил свой плебисцитВ голосовании на референдуме 20 января принимали участие и жители Севастополя. Одновременно жителям города-героя предлагалось ответить на следующий вопрос: "Вы за статус г. Севастополя – главной базы Черноморского флота как города союзно-республиканского подчинения?".На этот вопрос ответили "да" 205 759 севастопольцев, или 93,8%. Против высказались 10 352 проголосовавших (4,7%). Таким образом, в результате голосования 20 января 1991 года подавляющее большинство севастопольцев высказалось за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики и за статус города Севастополя – главной базы Черноморского флота как города союзно-республиканского подчинения.Крымскую автономию воссоздали, но в составе Украины24 января 1991 года Крымский областной совет на сессии утвердил итоги референдума и обратился к Верховному Совету Украинской ССР с предложением рассмотреть и внести соответствующие изменения в Конституцию УССР, закрепляющие итоги референдума. 12 февраля 1991 года Верховный Совет принял закон о восстановлении Крымской АССР в границах Крымской области, но в составе УССР. Согласно документу, Севастополь вошел в состав новой автономии, однако с потерей статуса города особого подчинения.6 июня 1991 года Верховный Совет УССР принял дополнение к статье 75 главы VIII Конституции УССР, которое гласило: "Крымская АССР является составной частью УССР и самостоятельно решает вопросы, отнесенные к ее компетенции".Референдум 20 января стал фундаментом Крымской весныПлебисцит 20 января 1991 года заложил юридические основы для проведения референдума в 2014 году и легитимного воссоединения с Россией. Крым все годы нахождения в составе Украины оставался автономией, имел свои легитимные органы власти и право на проведение референдума, что было заложено и в Конституции Крыма, и в законе об автономии. Это дало возможность легитимно провести референдум в период Крымской весны. Также статус автономии, пусть и в урезанном Киевом виде, помогал противостоять насильственной украинизации и поддерживать постоянную связь с Россией через общественные организации и парламентские связи.20 января стал официальным праздником в КрымуЕжегодно 20 января в годовщину референдума отмечается День Республики Крым. Он был установлен в 2009 году. Сразу после воссоединения Крыма с Россией парламент региона внес эту дату в закон Республики Крым "О праздниках и памятных датах в Республике Крым". Праздник является символом консолидации, мира и согласия народов Крыма, любви к крымской земле и стремления жить и трудиться во имя ее процветания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

