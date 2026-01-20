https://crimea.ria.ru/20260120/krym-vybral-svoyu-sudbu-vosem-faktov-o-pervom-referendume-v-sssr-1152500645.html
Крым выбрал свою судьбу: восемь фактов о первом референдуме в СССР
Крым выбрал свою судьбу: восемь фактов о первом референдуме в СССР - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Крым выбрал свою судьбу: восемь фактов о первом референдуме в СССР
20 января исполняется 35 лет одному из важнейших событий в новейшей истории Крыма – референдуму о воссоздании Крымской АССР, состоявшемуся в 1991 году.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. 20 января исполняется 35 лет одному из важнейших событий в новейшей истории Крыма – референдуму о воссоздании Крымской АССР, состоявшемуся в 1991 году. Этот референдум был первым не только в Крыму, но и во всем Советском Союзе. Жители полуострова, на глазах которых распадался СССР, вспыхивали кровавые межэтнические конфликты и поднимал голову национализм, стремились сохранить и защитить Крым от этих разрушительных процессов. Решение было найдено – воссоздать автономный статус региона. Был определен и способ – через проведение общекрымского референдума. Как показали последующие десятилетия, крымчане оказались правы. Во многом благодаря заложенной волеизъявлением 1991 года основе полуостров смог законно и легитимно вернуться в Россию в 2014-м.
РИА Новости Крым
собрал восемь главных фактов о референдуме 20 января 1991 года.
Референдум не был единственным вариантом
Изначально власти республики рассматривали пять вариантов повышения статуса Крыма. В основном это были различные решения "сверху". Инициатором проведения именно референдума выступил Сергей Ефимов. Он же является автором названия крымской государственности "Республика Крым". В 1991 году его изберут депутатом Верховного Совета Крыма первого созыва. Позже он будет руководить комитетом по науке и региональному развитию при Совете министров АРК, государственным комитетом по охране культурного наследия республики. На данный момент Сергей Ефимов работает заместителем директора Центрального музея Тавриды.
Кравчук уговаривал депутатов отказаться от плебисцита
Решение о проведении референдума было принято 12 ноября 1990 года Крымским облсоветом. На его заседание лично прилетел председатель Верховного Совета УССР, будущий первый президент Украины Леонид Кравчук. Он долго уговаривал депутатов и председателя облсовета Николая Багрова не проводить референдум и говорил о целесообразности наделения Крыма статусом автономии решением украинского парламента. Но ничего не вышло.
При этом именно Кравчук стал автором окончательного варианта вопроса, вынесенного на голосование. Изначально он звучал так: "Вы за воссоздание Крымской АССР?". Председатель Верховного Совета УССР вопрос дополнил его словами "…как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора".
Крымчанам разъясняли выгоды автономии
Перед проведением волеизъявления крымчанам подробно разъясняли, на страницах местных газет, а также на широких встречах, для чего на референдуме нужно голосовать "за" автономию. В частности, отмечалось, что без этого статуса в Крыму невозможна Всесоюзная здравница. Автономия даст крымскому курорту возможность установить плату за землю, экологический налог и штрафов за нанесение ущерба природной среде, а также благоприятные условия развития курорта и туризма, прямые экономические связи с зарубежными партнерами, право собственности крымчан на землю и все природные богатства Крыма.
"За" проголосовали более 93% крымчан
Вопрос в бюллетене для голосования по референдуму звучал так: "Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного Договора?". Варианты ответа: "да" и "нет".
На участки пришли 1 441 260 избирателей, включая жителей Севастополя. Это составило 81,37% от количества граждан, внесенных в списки. За воссоздание Крымской АССР как субъекта СССР и участника Союзного договора проголосовали 93,26% избирателей – 1 343 855 человек. Против высказались 81 254 (5,64%). 15 910 бюллетеней признали недействительными.
В Севастополе проходил свой плебисцит
В голосовании на референдуме 20 января принимали участие и жители Севастополя. Одновременно жителям города-героя предлагалось ответить на следующий вопрос: "Вы за статус г. Севастополя – главной базы Черноморского флота как города союзно-республиканского подчинения?".
На этот вопрос ответили "да" 205 759 севастопольцев, или 93,8%. Против высказались 10 352 проголосовавших (4,7%). Таким образом, в результате голосования 20 января 1991 года подавляющее большинство севастопольцев высказалось за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики и за статус города Севастополя – главной базы Черноморского флота как города союзно-республиканского подчинения.
Крымскую автономию воссоздали, но в составе Украины
24 января 1991 года Крымский областной совет на сессии утвердил итоги референдума и обратился к Верховному Совету Украинской ССР с предложением рассмотреть и внести соответствующие изменения в Конституцию УССР, закрепляющие итоги референдума. 12 февраля 1991 года Верховный Совет принял закон о восстановлении Крымской АССР в границах Крымской области, но в составе УССР. Согласно документу, Севастополь вошел в состав новой автономии, однако с потерей статуса города особого подчинения.
6 июня 1991 года Верховный Совет УССР принял дополнение к статье 75 главы VIII Конституции УССР, которое гласило: "Крымская АССР является составной частью УССР и самостоятельно решает вопросы, отнесенные к ее компетенции".
Референдум 20 января стал фундаментом Крымской весны
Плебисцит 20 января 1991 года заложил юридические основы для проведения референдума в 2014 году и легитимного воссоединения с Россией. Крым все годы нахождения в составе Украины оставался автономией, имел свои легитимные органы власти и право на проведение референдума, что было заложено и в Конституции Крыма, и в законе об автономии. Это дало возможность легитимно провести референдум в период Крымской весны. Также статус автономии, пусть и в урезанном Киевом виде, помогал противостоять насильственной украинизации и поддерживать постоянную связь с Россией через общественные организации и парламентские связи.
20 января стал официальным праздником в Крыму
Ежегодно 20 января в годовщину референдума отмечается День Республики Крым. Он был установлен в 2009 году. Сразу после воссоединения Крыма с Россией парламент региона внес эту дату в закон Республики Крым "О праздниках и памятных датах в Республике Крым". Праздник является символом консолидации, мира и согласия народов Крыма, любви к крымской земле и стремления жить и трудиться во имя ее процветания.
