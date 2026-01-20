https://crimea.ria.ru/20260120/kogda-pogas-svet-pochemu-morozy-ostavili-krymskie-snt-bez-elektrichestva-1152545676.html

Когда погас свет: почему морозы оставили крымские СНТ без электричества

Когда погас свет: почему морозы оставили крымские СНТ без электричества - РИА Новости Крым, 20.01.2026

Когда погас свет: почему морозы оставили крымские СНТ без электричества

Морозы в Крыму этой зимой стали не просто испытанием для теплолюбивых крымчан, но и серьезной проверкой для электросетей. Там, где еще вчера горел свет,... РИА Новости Крым, 20.01.2026

2026-01-20T15:26

2026-01-20T15:26

2026-01-20T16:11

крым

гуп рк "крымэнерго"

электроэнергия

отключение электроэнергии

электросети

отключение электроэнергии в крыму

электросети крыма

энергосистема крыма

новости крыма

владимир воронкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152535832_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_af2e71e8dc3a30804155467800d27b46.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Морозы в Крыму этой зимой стали не просто испытанием для теплолюбивых крымчан, но и серьезной проверкой для электросетей. Там, где еще вчера горел свет, внезапно стало темно. Энергетикам пришлось в экстренном режиме возвращать электричество и усиливать систему, чтобы холод вновь не оставил людей без света.16 января без электричества остались несколько садовых товариществ в Симферопольском районе – "Сатурн", "Юбилейный", "Агростроевец" и часть СНТ "Нива". В "Крымэнерго" уточняют, что восстановительные работы продолжаются до сих пор.Как рассказал начальник центральных электрических сетей "Крымэнерго" Павел Дербенев, причиной аварий стал выход из строя оборудования на трансформаторной подстанции: из-за низких температур повреждения получили провода, автоматы и другое оборудование. Специалистами было принято решение заменить силовое устройство подстанции, все комбинационные аппараты, а также главные и отходящие линии. В результате мощность подстанции увеличилась в 2,5 раза, а электроснабжение удалось восстановить уже спустя сутки.Сейчас работы продолжаются и в других садовых товарищества. В СНТ "Строитель" уже подключили 800 метров линий электроснабжения. В ближайшее время там проведут разделение трансформаторной подстанции и распределят нагрузку по восьми жилым улицам.Он также отметил, что многие проблемы связаны с состоянием сетей, которые раньше находились на балансе самих садовых товариществ. В 2024-2025 годах их начали массово передавать энергетикам – только в Симферопольском районе речь идет примерно о 300 СНТ. Долгое время за этим оборудованием никто не следил, поэтому, по словам Дербенева, сейчас заменить все сразу невозможно. Работы идут поэтапно: там, где нагрузка особенно высокая, устанавливают разгрузочные подстанции, меняют трансформаторы и провода.По словам министра топлива и энергетики Крыма Владимира Воронкина, ситуация с отключениями касается всех дачных массивов, которые постепенно превращаются в полноценные жилые районы.Он добавил, что в прошлом году было заменено порядка 250 трансформаторных подстанций по всему Крыму, и работы по оптимизации сетевого хозяйства продолжаются.Министр также отметил меры профилактики на период низких температур: администрации муниципалитетов просят пересмотреть график уличного освещения, а частные организации – снизить работу энергоемкого оборудования.Ранее сообщалось, что морозная погода, которая установилась в регионе из-за прохождения атмосферного циклона, вызвала увеличение нагрузки на электросети. В связи с этим произошел "пиковый спрос на электроэнергию, была зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма", пояснили в министерстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму зафиксирован пиковый спрос на электричество – введут ли графикиВ Севастополе создадут рабочую группу для решения проблем со светом в СНТЖителей Белгородской области при отсутствии света и тепла будут вывозить

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, гуп рк "крымэнерго", электроэнергия, отключение электроэнергии, электросети, отключение электроэнергии в крыму, электросети крыма, энергосистема крыма, новости крыма, владимир воронкин, минтопэнерго крыма, общество, жкх, жкх крыма и севастополя