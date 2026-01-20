Когда погас свет: почему морозы оставили крымские СНТ без электричества
Энергетики Крыма рассказали о трудностях электроснабжения при нетипичных морозах
15:26 20.01.2026 (обновлено: 16:11 20.01.2026)
Восстановительные работы на сетях электроснабжения
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Морозы в Крыму этой зимой стали не просто испытанием для теплолюбивых крымчан, но и серьезной проверкой для электросетей. Там, где еще вчера горел свет, внезапно стало темно. Энергетикам пришлось в экстренном режиме возвращать электричество и усиливать систему, чтобы холод вновь не оставил людей без света.
16 января без электричества остались несколько садовых товариществ в Симферопольском районе – "Сатурн", "Юбилейный", "Агростроевец" и часть СНТ "Нива". В "Крымэнерго" уточняют, что восстановительные работы продолжаются до сих пор.
Как рассказал начальник центральных электрических сетей "Крымэнерго" Павел Дербенев, причиной аварий стал выход из строя оборудования на трансформаторной подстанции: из-за низких температур повреждения получили провода, автоматы и другое оборудование.
Восстановительные работы на сетях электроснабжения, ведущих к домам жителей СНТ "Строитель"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Восстановительные работы на сетях электроснабжения, ведущих к домам жителей СНТ "Строитель"
Специалистами было принято решение заменить силовое устройство подстанции, все комбинационные аппараты, а также главные и отходящие линии. В результате мощность подстанции увеличилась в 2,5 раза, а электроснабжение удалось восстановить уже спустя сутки.
"Была задействована дизель-генераторная установка, чтобы периодически подавать людям свет. Так нам удалось максимально снизить нагрузку на близлежащие села и обеспечивать людей ресурсом на время работ", – рассказал Дербенев.
Сейчас работы продолжаются и в других садовых товарищества. В СНТ "Строитель" уже подключили 800 метров линий электроснабжения. В ближайшее время там проведут разделение трансформаторной подстанции и распределят нагрузку по восьми жилым улицам.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Восстановительные работы на сетях электроснабжения, ведущих к домам жителей СНТ "Строитель"
"Приняли решение в районе 39-й улицы СНТ "Сатурн" установить разгрузочную трансформаторную подстанцию 630 кВА. Она позволит в два раза снизить нагрузку этих четырех садовых товариществ. Проложим 800 метров новых воздушных линий с самонесущим изолированным проводом. Это даст возможность вернуть качественное электроснабжение в дома наших потребителей", – добавил начальник центральных электрических сетей.
Он также отметил, что многие проблемы связаны с состоянием сетей, которые раньше находились на балансе самих садовых товариществ. В 2024-2025 годах их начали массово передавать энергетикам – только в Симферопольском районе речь идет примерно о 300 СНТ. Долгое время за этим оборудованием никто не следил, поэтому, по словам Дербенева, сейчас заменить все сразу невозможно. Работы идут поэтапно: там, где нагрузка особенно высокая, устанавливают разгрузочные подстанции, меняют трансформаторы и провода.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Восстановительные работы на сетях электроснабжения, ведущих к домам жителей СНТ "Строитель"
По словам министра топлива и энергетики Крыма Владимира Воронкина, ситуация с отключениями касается всех дачных массивов, которые постепенно превращаются в полноценные жилые районы.
"Это уже не те садовые домики по 30 квадратов, под которые получались технические условия и подключалось электричество. А на сегодня мы видим и по 150, и по 200 квадратов. Но если в данном массиве отсутствует газоснабжение, то, соответственно, все потребление уходит на энергоресурс", – пояснил министр.
Он добавил, что в прошлом году было заменено порядка 250 трансформаторных подстанций по всему Крыму, и работы по оптимизации сетевого хозяйства продолжаются.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Восстановительные работы на сетях электроснабжения, ведущих к домам жителей СНТ "Строитель"
Министр также отметил меры профилактики на период низких температур: администрации муниципалитетов просят пересмотреть график уличного освещения, а частные организации – снизить работу энергоемкого оборудования.
Ранее сообщалось, что морозная погода, которая установилась в регионе из-за прохождения атмосферного циклона, вызвала увеличение нагрузки на электросети. В связи с этим произошел "пиковый спрос на электроэнергию, была зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма", пояснили в министерстве.
