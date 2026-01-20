https://crimea.ria.ru/20260120/kak-oformit-zagranpasport-rebenku-do-14-let-1152544814.html

Как оформить загранпаспорт ребенку до 14 лет

Как оформить загранпаспорт ребенку до 14 лет

С сегодняшнего дня в России изменились правила пересечения границы для детей до 14 лет. Теперь нужен загранпаспорт для поездок в ряд стран.

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. С сегодняшнего дня в России изменились правила пересечения границы для детей до 14 лет. Теперь нужен загранпаспорт для поездок в ряд стран. Об этом напомнила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова Белова и дала рекомендации по оформлению загранпаспорта ребенку.Как оформить загранпаспорт ребенкуДля оформления детского загранпаспорта родителям необходимо будет подготовить фото ребенка, копию свидетельства о рождении с двух сторон, справки о регистрации по месту жительства. Нужны будут данные предыдущих загранпаспортов детей, срок действия которых истек, а также при наличии – данные документов о смене ФИО детей. Кроме того, следует подготовить паспортные данные одного из родителей, усыновителя, опекуна или попечителя, а также документы, подтверждающие эти их права. Квитанция об оплате пошлины за оформление загранпаспорта также должна входить в комплект документов.Подать заявление можно будет несколькими способами: через портал "Госуслуги", в МФЦ, в территориальных подразделениях МВД по вопросам миграции в России или же в консульских учреждениях за рубежом.При этом важно учесть, что на оформление загранпаспорта по месту прописки потребуется около месяца. По месту фактического пребывания, если оно не совпадает с местом прописки, уйдет до трех месяцев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

