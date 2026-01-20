Рейтинг@Mail.ru
Как оформить загранпаспорт ребенку до 14 лет - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Как оформить загранпаспорт ребенку до 14 лет
Как оформить загранпаспорт ребенку до 14 лет - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Как оформить загранпаспорт ребенку до 14 лет
С сегодняшнего дня в России изменились правила пересечения границы для детей до 14 лет. Теперь нужен загранпаспорт для поездок в ряд стран. Об этом напомнила... РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T20:42
2026-01-20T20:42
загранпаспорт
совет эксперта
закон и право
дети
мария львова-белова
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. С сегодняшнего дня в России изменились правила пересечения границы для детей до 14 лет. Теперь нужен загранпаспорт для поездок в ряд стран. Об этом напомнила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова Белова и дала рекомендации по оформлению загранпаспорта ребенку.Как оформить загранпаспорт ребенкуДля оформления детского загранпаспорта родителям необходимо будет подготовить фото ребенка, копию свидетельства о рождении с двух сторон, справки о регистрации по месту жительства. Нужны будут данные предыдущих загранпаспортов детей, срок действия которых истек, а также при наличии – данные документов о смене ФИО детей. Кроме того, следует подготовить паспортные данные одного из родителей, усыновителя, опекуна или попечителя, а также документы, подтверждающие эти их права. Квитанция об оплате пошлины за оформление загранпаспорта также должна входить в комплект документов.Подать заявление можно будет несколькими способами: через портал "Госуслуги", в МФЦ, в территориальных подразделениях МВД по вопросам миграции в России или же в консульских учреждениях за рубежом.При этом важно учесть, что на оформление загранпаспорта по месту прописки потребуется около месяца. По месту фактического пребывания, если оно не совпадает с местом прописки, уйдет до трех месяцев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Как оформить загранпаспорт ребенку до 14 лет

Как оформить загранпаспорт детям до 14 лет

20:42 20.01.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудница ФГУП "Гознак" упаковывает для отправки готовые биометрические заграничные паспорта граждан РФ в Резервном центре персонализации в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. С сегодняшнего дня в России изменились правила пересечения границы для детей до 14 лет. Теперь нужен загранпаспорт для поездок в ряд стран. Об этом напомнила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова Белова и дала рекомендации по оформлению загранпаспорта ребенку.

"С 20 января меняются правила пересечения границы для детей до 14 лет. Теперь нужен загранпаспорт для поездок в республики – Абхазия, Беларусь, Южная Осетия, Казахстан, а также в Киргизскую Республику. Ранее было достаточно свидетельства о рождении", – перечислила уполномоченный.

Как оформить загранпаспорт ребенку

Для оформления детского загранпаспорта родителям необходимо будет подготовить фото ребенка, копию свидетельства о рождении с двух сторон, справки о регистрации по месту жительства. Нужны будут данные предыдущих загранпаспортов детей, срок действия которых истек, а также при наличии – данные документов о смене ФИО детей. Кроме того, следует подготовить паспортные данные одного из родителей, усыновителя, опекуна или попечителя, а также документы, подтверждающие эти их права. Квитанция об оплате пошлины за оформление загранпаспорта также должна входить в комплект документов.
Подать заявление можно будет несколькими способами: через портал "Госуслуги", в МФЦ, в территориальных подразделениях МВД по вопросам миграции в России или же в консульских учреждениях за рубежом.
"После проверки данных в личный кабинет родителя поступит приглашение на прием. Дальше следует прийти с ребенком в указанное место и предоставить оригиналы всех документов. Для загранпаспорта нового образца ребенка сфотографируют и возьмут отпечатки пальцев", – проинформировала Львова-Белова в своем Telegram-канале, добавив, что сообщение о готовности документа придет в личный кабинет родителя или по указанным контактам.
При этом важно учесть, что на оформление загранпаспорта по месту прописки потребуется около месяца. По месту фактического пребывания, если оно не совпадает с местом прописки, уйдет до трех месяцев.
