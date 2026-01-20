https://crimea.ria.ru/20260120/evropa-ne-khochet-zaversheniya-konflikta-na-ukraine--lavrov-1152544213.html
Европа не хочет завершения конфликта на Украине – Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Европа не хочет завершения конфликта на Украине и по-прежнему стремится создавать угрозу РФ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам 2025 года во вторник.При этом, по словам министра, "гарантии безопасности Украине" – это, фактически, гарантии сохранения нынешнего нацистского режима на той части территории Украины, которая будет сохранена за этим режимом."Причем, сам режим, и Зеленский это буквально на днях опять публично заявил, никогда не признает юридически то, что Крым, Новороссия и Донбасс являются российскими. Категорически нет. Вот перемирие по нынешней линии соприкосновения, а там – "заграница нам поможет", построят базы. Как уже Стармер с Макроном заявили, что они будут размещать свои многонациональные силы на Украине, построят там сеть военных баз, и будут продолжать осваивать эту территорию, накачивать ее еще большим вооружением, чтобы создавать угрозы Российской Федерации", – продолжил глава российского внешнеполитического ведомства.Он подчеркнул, что идея президента США Дональда Трампа, которая обсуждалась и была поддержана российской стороной в Анкоридже, категорически перечеркивается этой европейской группой элит.Европа и Владимир Зеленский истерично пытаются навязать США концепцию перемирия на Украине, но Россия не может себе позволить снова перевооружить киевский режим, заявил ранее во вторник Лавров.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Европа не хочет завершения конфликта на Украине и по-прежнему стремится создавать угрозу РФ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам 2025 года во вторник.
"Я не вижу их (европейских лидеров – ред.) заинтересованности в том, чтобы конфликт закончился… Они добиваются одобрения плана Зеленского, как они его называют, из неких двадцати пунктов, суть которого сводится к одному: немедленное перемирие и сопровождение этого перемирия объявлением юридических гарантий безопасности в Украине", – сказал Лавров.
При этом, по словам министра, "гарантии безопасности Украине" – это, фактически, гарантии сохранения нынешнего нацистского режима на той части территории Украины, которая будет сохранена за этим режимом.
"Причем, сам режим, и Зеленский это буквально на днях опять публично заявил, никогда не признает юридически то, что Крым, Новороссия и Донбасс являются российскими. Категорически нет. Вот перемирие по нынешней линии соприкосновения, а там – "заграница нам поможет", построят базы. Как уже Стармер с Макроном заявили, что они будут размещать свои многонациональные силы на Украине, построят там сеть военных баз, и будут продолжать осваивать эту территорию, накачивать ее еще большим вооружением, чтобы создавать угрозы Российской Федерации", – продолжил глава российского внешнеполитического ведомства.
Он подчеркнул, что идея президента США Дональда Трампа, которая обсуждалась и была поддержана российской стороной в Анкоридже, категорически перечеркивается этой европейской группой элит.
"Они не хотят никаких окончательных итогов. И Зеленский об этом говорит. Вот сейчас остановимся, нам дадут гарантии безопасности, с Трампом подпишем план по восстановлению Украины на 800 миллиардов долларов, но ничего признавать не будем, оставим это на потом. Это же просто признание в своих намерениях откровенное. Намерение заключаться будет в том, что они потом будут продолжать использовать военную силу для создания угроз Российской Федерации", – считает Лавров.
Европа и Владимир Зеленский истерично пытаются навязать США концепцию перемирия
на Украине, но Россия не может себе позволить снова перевооружить киевский режим, заявил ранее во вторник Лавров.
