Евпатория снова частично обесточена
Евпатория снова частично обесточена
Евпатория снова частично обесточена - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Евпатория снова частично обесточена
Ряд улиц в Евпатории снова остались без света во вторник днем, сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 20.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Ряд улиц в Евпатории снова остались без света во вторник днем, сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа, сообщили в "Крымэнерго".Морозная погода, которая установилась в регионе из-за прохождения атмосферного циклона, вызвала увеличение нагрузки на электросети. В связи с этим произошел пиковый спрос на электроэнергию, была зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма, пояснили ранее в минтопэнерго Крыма. В связи с этим ввели графики отключений.
евпатория, новости крыма, электроэнергия, электричество, электросети крыма, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии
Евпатория снова частично обесточена

В Крыму снова частично обесточена Евпатория

14:02 20.01.2026 (обновлено: 14:05 20.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановительные работы на сетях
Восстановительные работы на сетях - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Ряд улиц в Евпатории снова остались без света во вторник днем, сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго".
"Аварийное отключение! Город Евпатория, улицы 4 км Линейный дом, Интернациональная, Кольцевая, Крупской, Маршала Конева, Сытникова и прилегающие к ним улицы и переулки", – проинформировали энергетики.
Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа, сообщили в "Крымэнерго".
Морозная погода, которая установилась в регионе из-за прохождения атмосферного циклона, вызвала увеличение нагрузки на электросети. В связи с этим произошел пиковый спрос на электроэнергию, была зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма, пояснили ранее в минтопэнерго Крыма. В связи с этим ввели графики отключений.
