Экс-замглавы Росгвардии получил срок за хищение 250 млн рублей

Экс-замглавы Росгвардии получил срок за хищение 250 млн рублей

2026-01-20T17:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Бывший заместитель директора Росгвардии Сергей Милейко приговорен к семи годам лишения свободы за мошенничество на 250 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает информационный центр Следственного комитета России.В 2017 году Росгвардия заключила с фирмой "СпецШвейСнаб" государственные контракты на сумму свыше 3 миллиардов рублей на поставку вещевого имущества. Обязанности по контролю и надлежащему исполнению контрактов возлагались на Милейко и учредителя "СпецШвейСнаба" Шальнова.Суд приговорил Милейко к семи годам колонии общего режима, штрафу в 880 тысяч рублей и лишению звания "генерал-лейтенант запаса". Также он не сможет занимать воинские должности в течение трех лет.Шальнов приговорен к шести с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 500 тысяч рублей.Кроме того, Московский гарнизонный суд частично удовлетворил гражданский иск к Милейко и Шальнову о взыскании почти 252 млн рублей в счет возмещения ущерба.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чиновника МО взяли за взятки при технадзоре военных авто в Крыму Взятка в 12 млн рублей при выполнении гособоронзаказа – заведено дело В Крыму похитили 5 млн рублей при исполнении гособоронзаказа

