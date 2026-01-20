Рейтинг@Mail.ru
Экс-замглавы Росгвардии получил срок за хищение 250 млн рублей - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Экс-замглавы Росгвардии получил срок за хищение 250 млн рублей
Экс-замглавы Росгвардии получил срок за хищение 250 млн рублей - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Экс-замглавы Росгвардии получил срок за хищение 250 млн рублей
Бывший заместитель директора Росгвардии Сергей Милейко приговорен к семи годам лишения свободы за мошенничество на 250 миллионов рублей при выполнении... РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T17:39
2026-01-20T17:39
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
новости
приговор
хищение
закон и право
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Бывший заместитель директора Росгвардии Сергей Милейко приговорен к семи годам лишения свободы за мошенничество на 250 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает информационный центр Следственного комитета России.В 2017 году Росгвардия заключила с фирмой "СпецШвейСнаб" государственные контракты на сумму свыше 3 миллиардов рублей на поставку вещевого имущества. Обязанности по контролю и надлежащему исполнению контрактов возлагались на Милейко и учредителя "СпецШвейСнаба" Шальнова.Суд приговорил Милейко к семи годам колонии общего режима, штрафу в 880 тысяч рублей и лишению звания "генерал-лейтенант запаса". Также он не сможет занимать воинские должности в течение трех лет.Шальнов приговорен к шести с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 500 тысяч рублей.Кроме того, Московский гарнизонный суд частично удовлетворил гражданский иск к Милейко и Шальнову о взыскании почти 252 млн рублей в счет возмещения ущерба.
Экс-замглавы Росгвардии получил срок за хищение 250 млн рублей

Экс-замглавы Росгвардии получил 7 лет колонии за хищение 250 млн рублей на гособоронзаказе

17:39 20.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Бывший заместитель директора Росгвардии Сергей Милейко приговорен к семи годам лишения свободы за мошенничество на 250 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает информационный центр Следственного комитета России.
В 2017 году Росгвардия заключила с фирмой "СпецШвейСнаб" государственные контракты на сумму свыше 3 миллиардов рублей на поставку вещевого имущества. Обязанности по контролю и надлежащему исполнению контрактов возлагались на Милейко и учредителя "СпецШвейСнаба" Шальнова.
"В 2017-2019 гг. при выполнении государственного оборонного заказа Милейко и Шальнов путем завышения стоимости вещевого имущества похитили свыше 250 млн рублей, чем государству причинен ущерб в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Суд приговорил Милейко к семи годам колонии общего режима, штрафу в 880 тысяч рублей и лишению звания "генерал-лейтенант запаса". Также он не сможет занимать воинские должности в течение трех лет.
Шальнов приговорен к шести с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 500 тысяч рублей.
Кроме того, Московский гарнизонный суд частично удовлетворил гражданский иск к Милейко и Шальнову о взыскании почти 252 млн рублей в счет возмещения ущерба.
