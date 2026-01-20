Рейтинг@Mail.ru
Двое детей провалились под лед на реке в Брянске - РИА Новости Крым, 20.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260120/dvoe-detey-provalilis-pod-led-na-reke-v-bryanske-1152549757.html
Двое детей провалились под лед на реке в Брянске
Двое детей провалились под лед на реке в Брянске - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Двое детей провалились под лед на реке в Брянске
В Брянской области двое детей провалились под лед на реке Десна, организованы поисково-спасательные работы. Об этом сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T17:17
2026-01-20T17:17
брянск
брянская область
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
дети
общество
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Брянской области двое детей провалились под лед на реке Десна, организованы поисково-спасательные работы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".Причины и условия произошедшего устанавливаются. Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура района. В ходе расследования и прокурорской проверки будет дана правовая оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, семейном благополучии и иного законодательства.
брянск
брянская область
брянск, брянская область, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), дети, общество, новости
Двое детей провалились под лед на реке в Брянске

В Брянске двое детей провалились под лед на реке Десна – идут поиски

17:17 20.01.2026
 
© Telegram Брянский следкомНа реке Десна в Брянске двое несовершеннолетних провалились под лед
На реке Десна в Брянске двое несовершеннолетних провалились под лед
© Telegram Брянский следком
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Брянской области двое детей провалились под лед на реке Десна, организованы поисково-спасательные работы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.
"20 января 2026 года, в дневное время на реке Десна в районе микрорайона Московский Бежицкого района города Брянска двое несовершеннолетних провалились под лед. Организованы поисково-спасательные работы, на месте происшествия следователи и следователи-криминалисты СК России проводят следственные действия", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
Причины и условия произошедшего устанавливаются. Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура района. В ходе расследования и прокурорской проверки будет дана правовая оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, семейном благополучии и иного законодательства.
БрянскБрянская областьПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)детиОбществоНовости
 
