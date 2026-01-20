https://crimea.ria.ru/20260120/dvoe-detey-provalilis-pod-led-na-reke-v-bryanske-1152549757.html

Двое детей провалились под лед на реке в Брянске

Двое детей провалились под лед на реке в Брянске - РИА Новости Крым, 20.01.2026

Двое детей провалились под лед на реке в Брянске

В Брянской области двое детей провалились под лед на реке Десна, организованы поисково-спасательные работы. Об этом сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости Крым, 20.01.2026

2026-01-20T17:17

2026-01-20T17:17

2026-01-20T17:17

брянск

брянская область

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

дети

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152549093_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6a0a3a726082b78e229f061ee52682e2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Брянской области двое детей провалились под лед на реке Десна, организованы поисково-спасательные работы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".Причины и условия произошедшего устанавливаются. Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура района. В ходе расследования и прокурорской проверки будет дана правовая оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, семейном благополучии и иного законодательства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

брянск

брянская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянск, брянская область, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), дети, общество, новости