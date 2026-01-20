https://crimea.ria.ru/20260120/dvoe-detey-provalilis-pod-led-na-reke-v-bryanske-1152549757.html
Двое детей провалились под лед на реке в Брянске
Двое детей провалились под лед на реке в Брянске - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Двое детей провалились под лед на реке в Брянске
В Брянской области двое детей провалились под лед на реке Десна, организованы поисково-спасательные работы. Об этом сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T17:17
2026-01-20T17:17
2026-01-20T17:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Брянской области двое детей провалились под лед на реке Десна, организованы поисково-спасательные работы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".Причины и условия произошедшего устанавливаются. Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура района. В ходе расследования и прокурорской проверки будет дана правовая оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, семейном благополучии и иного законодательства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Двое детей провалились под лед на реке в Брянске
В Брянске двое детей провалились под лед на реке Десна – идут поиски