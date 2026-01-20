Рейтинг@Mail.ru
Два человека погибли при атаке дрона-камикадзе по авто в Брянской области - РИА Новости Крым, 20.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260120/dva-cheloveka-pogibli-pri-atake-drona-kamikadze-po-avto-v-bryanskoy-oblasti-1152554369.html
Два человека погибли при атаке дрона-камикадзе по авто в Брянской области
Два человека погибли при атаке дрона-камикадзе по авто в Брянской области - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Два человека погибли при атаке дрона-камикадзе по авто в Брянской области
Два мирных жителя погибли в результате атаки украинского дрона по гражданскому автомобилю в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T19:45
2026-01-20T19:45
брянская область
обстрелы брянской области
происшествия
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
александр богомаз
новости сво
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684052_0:108:3260:1942_1920x0_80_0_0_54e54c6794f622c402a71d82afcd3689.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли в результате атаки украинского дрона по гражданскому автомобилю в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Удар дрона-камикадзе пришелся по машине в селе Чаусы Погарского района.Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.
брянская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684052_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_5f8263581292e857b38541e722788c69.jpg
1920
1920
true
брянская область, обстрелы брянской области, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), александр богомаз, новости сво, новости
Два человека погибли при атаке дрона-камикадзе по авто в Брянской области

В Брянской области при атаке дрона-камикадзе по авто погибли два человека - губернатор

19:45 20.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли в результате атаки украинского дрона по гражданскому автомобилю в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Удар дрона-камикадзе пришелся по машине в селе Чаусы Погарского района.
"К сожалению, в результате террористической атаки, погибли двое мирных жителей. Выражаю глубокие соболезнования родным погибших. Семьям будет оказана вся необходимая материальная помощь", - написал он в Telegram.
Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.
Брянская областьОбстрелы Брянской областиПроисшествияАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Александр БогомазНовости СВОНовости
 
