Два человека погибли при атаке дрона-камикадзе по авто в Брянской области

Два человека погибли при атаке дрона-камикадзе по авто в Брянской области - РИА Новости Крым, 20.01.2026

Два человека погибли при атаке дрона-камикадзе по авто в Брянской области

Два мирных жителя погибли в результате атаки украинского дрона по гражданскому автомобилю в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 20.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли в результате атаки украинского дрона по гражданскому автомобилю в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Удар дрона-камикадзе пришелся по машине в селе Чаусы Погарского района.Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по школе в Запорожской области во время уроковМинздрав рассказал о состоянии раненного при теракте в Хорлах ребенкаВ Туапсе при атаке ВСУ пострадал мирный житель

