Два человека погибли при атаке дрона-камикадзе по авто в Брянской области
2026-01-20T19:45
брянская область
обстрелы брянской области
происшествия
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
александр богомаз
новости сво
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли в результате атаки украинского дрона по гражданскому автомобилю в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Удар дрона-камикадзе пришелся по машине в селе Чаусы Погарского района.Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по школе в Запорожской области во время уроковМинздрав рассказал о состоянии раненного при теракте в Хорлах ребенкаВ Туапсе при атаке ВСУ пострадал мирный житель
РИА Новости Крым
