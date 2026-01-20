https://crimea.ria.ru/20260120/dmitriev-uitkoff-i-kushner-pribyli-v-davos-1152555739.html
Дмитриев, Уиткофф и Кушнер прибыли в Давос
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, а также предпринимателем, инвестором и зятем американского лидера Джаредом Кушнером прибыли в павильон США на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Дмитриев в Давосе планирует встретиться с некоторыми представителями делегации США. Он отметил, что он в том числе передаст американской стороне информацию по мирному урегулированию на Украине.14 января стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в январе планируют посетить Москву и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. На возможной встрече Уиткофф и Кушнер также хотят затронуть тему гарантий безопасности УкраинеСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рычать по утрам: глава МВФ дала совет украинцам на фоне энергокризиса"Совет мира" вместо ООН – чего хочет Трамп и при чем здесь Макрон"Его правление скоро закончится": Трамп анонсировал уход Макрона
