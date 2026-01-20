Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев, Уиткофф и Кушнер прибыли в Давос - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260120/dmitriev-uitkoff-i-kushner-pribyli-v-davos-1152555739.html
Дмитриев, Уиткофф и Кушнер прибыли в Давос
Дмитриев, Уиткофф и Кушнер прибыли в Давос - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Дмитриев, Уиткофф и Кушнер прибыли в Давос
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций... РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T21:02
2026-01-20T21:02
кирилл дмитриев
джаред кушнер
стивен уиткофф
россия
сша
давос
политика
внешняя политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152555622_0:0:2940:1653_1920x0_80_0_0_5dad1ef78df49b95e233c2fe20a81fe3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, а также предпринимателем, инвестором и зятем американского лидера Джаредом Кушнером прибыли в павильон США на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Дмитриев в Давосе планирует встретиться с некоторыми представителями делегации США. Он отметил, что он в том числе передаст американской стороне информацию по мирному урегулированию на Украине.14 января стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в январе планируют посетить Москву и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. На возможной встрече Уиткофф и Кушнер также хотят затронуть тему гарантий безопасности УкраинеСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рычать по утрам: глава МВФ дала совет украинцам на фоне энергокризиса"Совет мира" вместо ООН – чего хочет Трамп и при чем здесь Макрон"Его правление скоро закончится": Трамп анонсировал уход Макрона
россия
сша
давос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152555622_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_bf730467df09a6deaaaab0409436c47d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кирилл дмитриев, джаред кушнер, стивен уиткофф, россия, сша, давос, политика, внешняя политика, новости
Дмитриев, Уиткофф и Кушнер прибыли в Давос

Дмитриев, Уиткофф и Кушнер прибыли в павильон США в Давосе

21:02 20.01.2026
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкДжаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф. Архивное фото
Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, а также предпринимателем, инвестором и зятем американского лидера Джаредом Кушнером прибыли в павильон США на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает РИА Новости.
"Дмитриев, Уиткофф и Кушнер прибыли в павильон США в Давосе", – сказано в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Дмитриев в Давосе планирует встретиться с некоторыми представителями делегации США. Он отметил, что он в том числе передаст американской стороне информацию по мирному урегулированию на Украине.
14 января стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в январе планируют посетить Москву и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. На возможной встрече Уиткофф и Кушнер также хотят затронуть тему гарантий безопасности Украине
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Рычать по утрам: глава МВФ дала совет украинцам на фоне энергокризиса
"Совет мира" вместо ООН – чего хочет Трамп и при чем здесь Макрон
"Его правление скоро закончится": Трамп анонсировал уход Макрона
 
Кирилл ДмитриевДжаред КушнерСтивен УиткоффРоссияСШАДавосПолитикаВнешняя политикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала