Дмитриев рассказал о переговорах с США в Давосе

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что все больше людей во всем мире осознают правильность российской позиции по украинскому вопросу. Так он прокомментировал переговоры, которые проходят в США на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает РИА Новости.В свою очередь Стив Уиткофф назвал переговоры с Кириллом Дмитриевым в Давосе очень позитивными.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Дмитриев в Давосе планирует встретиться с некоторыми представителями делегации США. Он отметил, что он в том числе передаст американской стороне информацию по мирному урегулированию на Украине.14 января стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в январе планируют посетить Москву и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. На возможной встрече Уиткофф и Кушнер также хотят затронуть тему гарантий безопасности Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров ответил на вопрос о новом визите Уиткоффа и Кушнера в Москву"Совет мира" вместо ООН – чего хочет Трамп и при чем здесь МакронСколько украинцев хотят проведения референдума по соглашению с РФ

