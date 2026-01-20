Дмитриев рассказал о переговорах с США в Давосе
Дмитриев прокомментировал переговоры с США на Всемирном экономическом форуме в Давосе
22:10 20.01.2026 (обновлено: 22:12 20.01.2026)
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКирилл Дмитриев, Генеральный директор, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что все больше людей во всем мире осознают правильность российской позиции по украинскому вопросу. Так он прокомментировал переговоры, которые проходят в США на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает РИА Новости.
"Встречи проходят конструктивно, и все больше и больше людей осознают правильность российской позиции", – сообщил Дмитриев по итогам встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и предпринимателем и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Давосе.
В свою очередь Стив Уиткофф назвал переговоры с Кириллом Дмитриевым в Давосе очень позитивными.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Дмитриев в Давосе планирует встретиться с некоторыми представителями делегации США. Он отметил, что он в том числе передаст американской стороне информацию по мирному урегулированию на Украине.
14 января стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в январе планируют посетить Москву и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. На возможной встрече Уиткофф и Кушнер также хотят затронуть тему гарантий безопасности Украине.
