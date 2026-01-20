Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев рассказал о переговорах с США в Давосе - РИА Новости Крым, 20.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260120/dmitriev-rasskazal-o-peregovorakh-s-ssha-v-davose-1152556945.html
Дмитриев рассказал о переговорах с США в Давосе
Дмитриев рассказал о переговорах с США в Давосе - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Дмитриев рассказал о переговорах с США в Давосе
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл... РИА Новости Крым, 20.01.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/03/1145414057_0:0:2836:1595_1920x0_80_0_0_9b98573c2cbbea564fc0c09dc6264e6f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что все больше людей во всем мире осознают правильность российской позиции по украинскому вопросу. Так он прокомментировал переговоры, которые проходят в США на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает РИА Новости.В свою очередь Стив Уиткофф назвал переговоры с Кириллом Дмитриевым в Давосе очень позитивными.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Дмитриев в Давосе планирует встретиться с некоторыми представителями делегации США. Он отметил, что он в том числе передаст американской стороне информацию по мирному урегулированию на Украине.14 января стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в январе планируют посетить Москву и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. На возможной встрече Уиткофф и Кушнер также хотят затронуть тему гарантий безопасности Украине.
Дмитриев рассказал о переговорах с США в Давосе

Дмитриев прокомментировал переговоры с США на Всемирном экономическом форуме в Давосе

22:10 20.01.2026 (обновлено: 22:12 20.01.2026)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Кирилл Дмитриев, Генеральный директор, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
Кирилл Дмитриев, Генеральный директор, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что все больше людей во всем мире осознают правильность российской позиции по украинскому вопросу. Так он прокомментировал переговоры, которые проходят в США на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Встречи проходят конструктивно, и все больше и больше людей осознают правильность российской позиции", – сообщил Дмитриев по итогам встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и предпринимателем и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Давосе.

В свою очередь Стив Уиткофф назвал переговоры с Кириллом Дмитриевым в Давосе очень позитивными.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Дмитриев в Давосе планирует встретиться с некоторыми представителями делегации США. Он отметил, что он в том числе передаст американской стороне информацию по мирному урегулированию на Украине.
14 января стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в январе планируют посетить Москву и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. На возможной встрече Уиткофф и Кушнер также хотят затронуть тему гарантий безопасности Украине.
Лавров ответил на вопрос о новом визите Уиткоффа и Кушнера в Москву
"Совет мира" вместо ООН – чего хочет Трамп и при чем здесь Макрон
Сколько украинцев хотят проведения референдума по соглашению с РФ
 
