Дания передаст Украине списанные истребители F-16 - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Дания передаст Украине списанные истребители F-16
Дания передаст Украине списанные истребители F-16 - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Дания передаст Украине списанные истребители F-16
Списанные после более чем 40-летней службы истребители F-16 поступят на вооружение Киева от Дании. Об этом со ссылкой на СМИ пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 20.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Списанные после более чем 40-летней службы истребители F-16 поступят на вооружение Киева от Дании. Об этом со ссылкой на СМИ пишет РИА Новости.Отмечается, что официальная церемония вывода истребителей из эксплуатации состоялась на авиабазе королевских ВВС Дании Скридструп после более чем 40 лет их службы.Россия однозначно уверена, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Размещение на Украине европейских воинских контингентов Россия также будет расценивать как присутствие вооруженных сил НАТО, что будет означать прямое вовлечение альянса в конфликт с РФ.Истребитель F-16 разбился во время массированной воздушной атаки на Украину в ночь на 29 июня. Гибель пилота F-16 подтвердил глава киевского режима Владимир Зеленский. Он заявил, что поручил выяснить причины случившегося.13 апреля в Минобороны РФ сообщали о том, что российская ПВО сбила украинский самолет F-16 ВВС Украины. Двенадцати российским военнослужащим, который уничтожили истребитель, выплатили 15 миллионов рублей.12 апреля Зеленский заявил, что 26-летний пилот самолета F-16 погиб при выполнении боевого задания. Позднее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что самолет F-16 мог быть уничтожен "дружественным" огнем украинских систем противовоздушной обороны.9 марта Forbes сообщил о том, что США приостановили поддержку радарных глушителей истребителей F-16, которые были поставлены Украине.15 мая ВСУ потеряли очередной истребитель F-16, который пытался сбивать беспилотники.
РИА Новости Крым
60
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
Дания передаст Украине списанные истребители F-16

Дания передаст Киеву списанные после 40 лет службы истребители F-16 – СМИ

20:11 20.01.2026
 
© U.S. Air Force by Staff Sgt. JonartHan SnyderИстребитель НАТО F-16. Архивное фото
Истребитель НАТО F-16. Архивное фото
© U.S. Air Force by Staff Sgt. JonartHan Snyder
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Списанные после более чем 40-летней службы истребители F-16 поступят на вооружение Киева от Дании. Об этом со ссылкой на СМИ пишет РИА Новости.
"Королевские ВВС Дании (RDAF) стали еще одним оператором НАТО, выведшим из эксплуатации легендарный истребитель F-16... датские F-16 продолжат службу в Аргентине и на Украине", - говорится в материале.
Отмечается, что официальная церемония вывода истребителей из эксплуатации состоялась на авиабазе королевских ВВС Дании Скридструп после более чем 40 лет их службы.
Россия однозначно уверена, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Размещение на Украине европейских воинских контингентов Россия также будет расценивать как присутствие вооруженных сил НАТО, что будет означать прямое вовлечение альянса в конфликт с РФ.
Истребитель F-16 разбился во время массированной воздушной атаки на Украину в ночь на 29 июня. Гибель пилота F-16 подтвердил глава киевского режима Владимир Зеленский. Он заявил, что поручил выяснить причины случившегося.
13 апреля в Минобороны РФ сообщали о том, что российская ПВО сбила украинский самолет F-16 ВВС Украины. Двенадцати российским военнослужащим, который уничтожили истребитель, выплатили 15 миллионов рублей.
12 апреля Зеленский заявил, что 26-летний пилот самолета F-16 погиб при выполнении боевого задания. Позднее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что самолет F-16 мог быть уничтожен "дружественным" огнем украинских систем противовоздушной обороны.
9 марта Forbes сообщил о том, что США приостановили поддержку радарных глушителей истребителей F-16, которые были поставлены Украине.
15 мая ВСУ потеряли очередной истребитель F-16, который пытался сбивать беспилотники.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Истребитель Gripen – что за самолеты и чем опасны
Передача Киеву ракет JASSM для F-16 – как это может повлиять на ход СВО
Это убийство пилотов: в Раде обвинили командование ВСУ в потере F-16
Это убийство пилотов: в Раде обвинили командование ВСУ в потере F-16
 
