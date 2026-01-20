Рейтинг@Mail.ru
Четыре района Крыма обесточены - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260120/chetyre-rayona-kryma-obestocheny-1152526547.html
Четыре района Крыма обесточены
Четыре района Крыма обесточены - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Четыре района Крыма обесточены
Четыре района Крыма остались без электроснабжения утром во вторник, сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T08:37
2026-01-20T08:37
новости крыма
джанкой
джанкойский район
красноперекопский район
сакский район
раздольненский район крыма
электричество
электроэнергия
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138909688_67:0:1212:644_1920x0_80_0_0_5f9bd763f0cfab7a9c4ce4ea832156fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Четыре района Крыма остались без электроснабжения утром во вторник, сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго".В течении трех часов электроснабжение будет восстановлено в полном объеме, подчеркнули в "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму зафиксирован пиковый спрос на электричество – введут ли графикиВ Крыму жители СНТ остались без света – прокуратура начала проверкуВ Крыму до конца года нарастят энергетические мощности
джанкой
джанкойский район
красноперекопский район
сакский район
раздольненский район крыма
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138909688_338:5:1210:659_1920x0_80_0_0_f6b3263cf2ea6727974b56fdb449b77e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, джанкой, джанкойский район, красноперекопский район, сакский район, раздольненский район крыма, электричество, электроэнергия, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии
Четыре района Крыма обесточены

В Крыму обесточены из-за аварии четыре района полуострова

08:37 20.01.2026
 
© Минэнерго РФЛЭП
ЛЭП
© Минэнерго РФ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Четыре района Крыма остались без электроснабжения утром во вторник, сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго".

"В связи с технологическими нарушениями в сетях произошло отключение потребителей города Джанкой, Джанкойского, Красноперекопского, Сакского и Раздольненского районов", – проинформировали энергетики.

В течении трех часов электроснабжение будет восстановлено в полном объеме, подчеркнули в "Крымэнерго".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму зафиксирован пиковый спрос на электричество – введут ли графики
В Крыму жители СНТ остались без света – прокуратура начала проверку
В Крыму до конца года нарастят энергетические мощности
 
Новости КрымаДжанкойДжанкойский районКрасноперекопский районСакский районРаздольненский район КрымаЭлектричествоЭлектроэнергияГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:08Россияне до 14 лет смогут пересекать границу только по загранпаспорту
08:58Обильные осадки наполнили крымские водохранилища
08:47ВСУ за неделю ранили 64 и убили 11 мирных россиян
08:37Четыре района Крыма обесточены
08:22Первый крымский референдум – как это было: видео
08:08Сильная магнитная буря вызвала полярные сияния в Крыму
07:43Местами снежные заносы: актуальная обстановка на дорогах Крыма
07:20Над Крымом и другими регионами страны за ночь сбили 32 беспилотника
07:07Бушующая на Земле магнитная буря приблизилась к значениям высшего уровня
06:40Великолепная "семерка": как советская ракета Р-7 открыла космическую эру
06:08Крым выбрал свою судьбу: восемь фактов о первом референдуме в СССР
00:01Понижение температуры и без осадков: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 20 января
23:05Прощание с митрополитом Лазарем в Крыму и Крещение Господне: главное
22:55СК наградил Киселева и Симоньян памятной медалью "80 лет Победы"
22:37Рекорд 21 века: сильнейший радиационный шторм ударил по Земле
22:21Маски сброшены: что заявления Трампа о Гренландии сказали об Украине
22:08Олицетворение межконфессионального мира: Муфтий Крыма о Владыке Лазаре
21:48На Запорожской АЭС возобновили подачу электроэнергии по двум линиям
21:37Зеленский после совещания с верхушкой СБУ анонсировал операции против РФ
Лента новостейМолния