Четыре района Крыма обесточены
2026-01-20T08:37
2026-01-20T08:37
2026-01-20T08:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Четыре района Крыма остались без электроснабжения утром во вторник, сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго".В течении трех часов электроснабжение будет восстановлено в полном объеме, подчеркнули в "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму зафиксирован пиковый спрос на электричество – введут ли графикиВ Крыму жители СНТ остались без света – прокуратура начала проверкуВ Крыму до конца года нарастят энергетические мощности
