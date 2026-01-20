https://crimea.ria.ru/20260120/chetyre-rayona-kryma-obestocheny-1152526547.html

Четыре района Крыма обесточены

Четыре района Крыма обесточены - РИА Новости Крым, 20.01.2026

Четыре района Крыма обесточены

Четыре района Крыма остались без электроснабжения утром во вторник, сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 20.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Четыре района Крыма остались без электроснабжения утром во вторник, сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго".В течении трех часов электроснабжение будет восстановлено в полном объеме, подчеркнули в "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму зафиксирован пиковый спрос на электричество – введут ли графикиВ Крыму жители СНТ остались без света – прокуратура начала проверкуВ Крыму до конца года нарастят энергетические мощности

