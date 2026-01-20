Рейтинг@Mail.ru
Чернобыльская АЭС полностью потеряла внешнее питание - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260120/chernobylskaya-aes-polnostyu-poteryala-vneshnee-pitanie-1152546531.html
Чернобыльская АЭС полностью потеряла внешнее питание
Чернобыльская АЭС полностью потеряла внешнее питание - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Чернобыльская АЭС полностью потеряла внешнее питание
Чернобыльская атомная электростанция полностью потеряла внешнее энергоснабжение, заявил во вторник гендиректор Международного агентства по атомной энергии... РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T15:36
2026-01-20T15:36
магатэ
рафаэль гросси
чаэс
происшествия
украина
в мире
атомная энергетика
аэс
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/19/1122503191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ac19c46333e781fb693814e41e91d63b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Чернобыльская атомная электростанция полностью потеряла внешнее энергоснабжение, заявил во вторник гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.По его словам, повреждены несколько украинских электрических подстанций. МАГАТЭ внимательно отслеживает развитие ситуации для оценки ее влияния на ядерную безопасность.В октябре уже сообщалось о временном перебое в электроснабжении нового саркофага (конфайнмента) над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС. Новый конфайнмент является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращающим выброс радиоактивных материалов в окружающую среду. Какой-то период он снабжался электричеством через два аварийных дизель-генератора.В министерстве энергетики Украины отмечали, что перебои стали следствием аварии на энергетической инфраструктуре в Киевской области.Авария на Чернобыльской АЭС, произошедшая 26 апреля 1986 года, считается крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофой XX века. Чернобыльская АЭС расположена в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Запорожской АЭС возобновили подачу электроэнергии по двум линиямВосстановить подачу электроэнергии на Чернобыльской АЭС пока не удалосьРоссия ответит на удары Украины по АЭС
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/19/1122503191_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_af368acb95585ab285e7c3e770528f11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
магатэ, рафаэль гросси, чаэс, происшествия, украина, в мире, атомная энергетика, аэс, новости
Чернобыльская АЭС полностью потеряла внешнее питание

Внешнее энергоснабжение Чернобыльской АЭС прервано – Гросси

15:36 20.01.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗона отчуждения Чернобыльской АЭС
Зона отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Чернобыльская атомная электростанция полностью потеряла внешнее энергоснабжение, заявил во вторник гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"Чернобыльская АЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение, также были затронуты линии электропередачи к другим атомным электростанциям", – цитирует РИА Новости заявление Гросси, размещенное в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.
По его словам, повреждены несколько украинских электрических подстанций. МАГАТЭ внимательно отслеживает развитие ситуации для оценки ее влияния на ядерную безопасность.
В октябре уже сообщалось о временном перебое в электроснабжении нового саркофага (конфайнмента) над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС. Новый конфайнмент является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращающим выброс радиоактивных материалов в окружающую среду. Какой-то период он снабжался электричеством через два аварийных дизель-генератора.
В министерстве энергетики Украины отмечали, что перебои стали следствием аварии на энергетической инфраструктуре в Киевской области.
Авария на Чернобыльской АЭС, произошедшая 26 апреля 1986 года, считается крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофой XX века. Чернобыльская АЭС расположена в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Запорожской АЭС возобновили подачу электроэнергии по двум линиям
Восстановить подачу электроэнергии на Чернобыльской АЭС пока не удалось
Россия ответит на удары Украины по АЭС
 
МАГАТЭРафаэль ГроссиЧАЭСПроисшествияУкраинаВ миреАтомная энергетикаАЭСНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:09Землетрясение произошло в Таджикистане – что известно
15:59В России декретный отпуск начнут учитывать в страховом стаже
15:47Напал с кулаками на водителя скорой – в Крыму осудили мужчину
15:43На стройке в Ялте нашли 250-килограммовую авиабомбу
15:36Чернобыльская АЭС полностью потеряла внешнее питание
15:26Когда погас свет: почему морозы оставили крымские СНТ без электричества
15:16Под Симферополем частично обесточены семь населенных пунктов
14:57На Запорожской АЭС завершили критически важный ремонт – в чем риски
14:41Европа не хочет завершения конфликта на Украине – Лавров
14:28Крымский центр компетенций стал лучшим в России
14:11В Крыму установился тонкий лед - правила безопасности
14:02Евпатория снова частично обесточена
13:48В Крыму вдвое увеличилось число обращений в травмпункт из-за гололеда
13:37Симферополь частично обесточен
13:26Вопросы безопасности: Лавров сравнил Крым и Гренландию
13:03Новости СВО: армия России громит противника на всех фронтах
12:52Россия не позволит снова перевооружить киевский режим – Лавров
12:43Обесточены несколько населенных пунктов в Бахчисарайском районе
12:32"Совет мира" вместо ООН – чего хочет Трамп и при чем здесь Макрон
12:22Удары по Украине: сводка Минобороны России
Лента новостейМолния