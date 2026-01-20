https://crimea.ria.ru/20260120/chernobylskaya-aes-polnostyu-poteryala-vneshnee-pitanie-1152546531.html

Чернобыльская АЭС полностью потеряла внешнее питание

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Чернобыльская атомная электростанция полностью потеряла внешнее энергоснабжение, заявил во вторник гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.По его словам, повреждены несколько украинских электрических подстанций. МАГАТЭ внимательно отслеживает развитие ситуации для оценки ее влияния на ядерную безопасность.В октябре уже сообщалось о временном перебое в электроснабжении нового саркофага (конфайнмента) над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС. Новый конфайнмент является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращающим выброс радиоактивных материалов в окружающую среду. Какой-то период он снабжался электричеством через два аварийных дизель-генератора.В министерстве энергетики Украины отмечали, что перебои стали следствием аварии на энергетической инфраструктуре в Киевской области.Авария на Чернобыльской АЭС, произошедшая 26 апреля 1986 года, считается крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофой XX века. Чернобыльская АЭС расположена в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Запорожской АЭС возобновили подачу электроэнергии по двум линиямВосстановить подачу электроэнергии на Чернобыльской АЭС пока не удалосьРоссия ответит на удары Украины по АЭС

