Черниговская область на Украине обесточена
Черниговская область на Украине обесточена
2026-01-20T20:54
2026-01-20T20:54
2026-01-20T21:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Черниговской области Украины во вторник вечером обесточены 87 процентов потребителей. Об этом сообщили в Telegram-канале энергопоставляющей компании "Черниговоблэнерго".В энергосистеме Украины действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко сообщил, что жителям Украины могут отключать свет более чем на 16 часов в сутки.В Одесской и Харьковской областях повреждены объекты критической инфраструктуры, десятки тысяч абонентов остались без света, сообщали ранее в пресс-службе украинского энергохолдинга ДТЭК и местные власти.Накануне сообщалось, что в шести областях Украины нет электроснабжения, в остальных регионах электроэнергию подают по графикам.В Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться, заявил ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко.Сегодня стало известно, что более 5,6 тысяч домов в Киеве остались без света после ночных взрывов в украинской столице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рычать по утрам: глава МВФ дала совет украинцам на фоне энергокризисаЖителям Украины будут отключать свет более чем на 16 часов в суткиЖгут новогодние елки и греются у костров: обстановка с отоплением в Киеве
