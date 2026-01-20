Рейтинг@Mail.ru
Черниговская область на Украине обесточена - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Черниговская область на Украине обесточена
Черниговская область на Украине обесточена - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Черниговская область на Украине обесточена
В Черниговской области Украины во вторник вечером обесточены 87 процентов потребителей. Об этом сообщили в Telegram-канале энергопоставляющей компании... РИА Новости Крым, 20.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Черниговской области Украины во вторник вечером обесточены 87 процентов потребителей. Об этом сообщили в Telegram-канале энергопоставляющей компании "Черниговоблэнерго".В энергосистеме Украины действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко сообщил, что жителям Украины могут отключать свет более чем на 16 часов в сутки.В Одесской и Харьковской областях повреждены объекты критической инфраструктуры, десятки тысяч абонентов остались без света, сообщали ранее в пресс-службе украинского энергохолдинга ДТЭК и местные власти.Накануне сообщалось, что в шести областях Украины нет электроснабжения, в остальных регионах электроэнергию подают по графикам.В Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться, заявил ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко.Сегодня стало известно, что более 5,6 тысяч домов в Киеве остались без света после ночных взрывов в украинской столице.
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Черниговской области Украины во вторник вечером обесточены 87 процентов потребителей. Об этом сообщили в Telegram-канале энергопоставляющей компании "Черниговоблэнерго".
"В Черниговской области применены все три очереди специального графика аварийных отключений одновременно. Обесточены 87% потребителей области", – сказано в сообщении.
В энергосистеме Украины действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко сообщил, что жителям Украины могут отключать свет более чем на 16 часов в сутки.
В Одесской и Харьковской областях повреждены объекты критической инфраструктуры, десятки тысяч абонентов остались без света, сообщали ранее в пресс-службе украинского энергохолдинга ДТЭК и местные власти.
Накануне сообщалось, что в шести областях Украины нет электроснабжения, в остальных регионах электроэнергию подают по графикам.
В Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться, заявил ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Сегодня стало известно, что более 5,6 тысяч домов в Киеве остались без света после ночных взрывов в украинской столице.
