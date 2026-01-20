https://crimea.ria.ru/20260120/chast-sudaka-i-selo-dachnoe-ostalis-bez-sveta-1152550099.html
Часть Судака и село Дачное остались без света
Больше 13 улиц Судака, а также частично село Дачное остались без света из-за аварии на сетях, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 20.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Больше 13 улиц Судака, а также частично село Дачное остались без света из-за аварии на сетях, сообщает "Крымэнерго"."Село Дачное - улицы: Долинная, Южная, Солнечная, Садовая, Зеленая, Десантная, Лесная и прилегающие к ним улицы и переулки", – добавили в "Крымэнерго".На месте уже работают специалисты. Восстановить подачу ресурса планируют в течение трех часов.Ранее во вторник сообщалось, что четыре района в Крыму, а также частично город Евпатория остались без электроснабжения. Позже стало известно, что без света и ряд улиц в Алуште.Морозная погода, которая установилась в регионе из-за прохождения атмосферного циклона, вызвала увеличение нагрузки на электросети. В связи с этим произошел пиковый спрос на электроэнергию, была зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма, пояснили ранее в минтопэнерго Крыма. В связи с этим ввели графики отключений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда погас свет: почему морозы оставили крымские СНТ без электричества Под Симферополем частично обесточены семь населенных пунктовОбесточены несколько населенных пунктов в Бахчисарайском районе
