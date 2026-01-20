Рейтинг@Mail.ru
Часть Судака и село Дачное остались без света - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Часть Судака и село Дачное остались без света
Часть Судака и село Дачное остались без света - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Часть Судака и село Дачное остались без света
Больше 13 улиц Судака, а также частично село Дачное остались без света из-за аварии на сетях, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T17:26
2026-01-20T17:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Больше 13 улиц Судака, а также частично село Дачное остались без света из-за аварии на сетях, сообщает "Крымэнерго"."Село Дачное - улицы: Долинная, Южная, Солнечная, Садовая, Зеленая, Десантная, Лесная и прилегающие к ним улицы и переулки", – добавили в "Крымэнерго".На месте уже работают специалисты. Восстановить подачу ресурса планируют в течение трех часов.Ранее во вторник сообщалось, что четыре района в Крыму, а также частично город Евпатория остались без электроснабжения. Позже стало известно, что без света и ряд улиц в Алуште.Морозная погода, которая установилась в регионе из-за прохождения атмосферного циклона, вызвала увеличение нагрузки на электросети. В связи с этим произошел пиковый спрос на электроэнергию, была зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма, пояснили ранее в минтопэнерго Крыма. В связи с этим ввели графики отключений.
Часть Судака и село Дачное остались без света

В Судаке и селе Дачном нет электроэнергии из-за аварии на сетях

17:26 20.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Больше 13 улиц Судака, а также частично село Дачное остались без света из-за аварии на сетях, сообщает "Крымэнерго".
По данным предприятия, электроснабжение отсутствует на шоссе Феодосийском, улицах Пищевиков, Десантников, Механизаторов, Заводская, Таракташ, Джами, Аджибея, Авдет, Чалаш-Смаил, Партизана Егорова, Вишневая, Северная. Также без света абоненты в кварталах Энергетиков и Суук-Су.
"Село Дачное - улицы: Долинная, Южная, Солнечная, Садовая, Зеленая, Десантная, Лесная и прилегающие к ним улицы и переулки", – добавили в "Крымэнерго".
На месте уже работают специалисты. Восстановить подачу ресурса планируют в течение трех часов.
Ранее во вторник сообщалось, что четыре района в Крыму, а также частично город Евпатория остались без электроснабжения. Позже стало известно, что без света и ряд улиц в Алуште.
Морозная погода, которая установилась в регионе из-за прохождения атмосферного циклона, вызвала увеличение нагрузки на электросети. В связи с этим произошел пиковый спрос на электроэнергию, была зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма, пояснили ранее в минтопэнерго Крыма. В связи с этим ввели графики отключений.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда погас свет: почему морозы оставили крымские СНТ без электричества
Под Симферополем частично обесточены семь населенных пунктов
Обесточены несколько населенных пунктов в Бахчисарайском районе
 
