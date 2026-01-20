https://crimea.ria.ru/20260120/bushuyuschaya-na-zemle-magnitnaya-burya-priblizilas-k-znacheniyam-vysshego-urovnya-1152523581.html
Бушующая на Земле магнитная буря приблизилась к значениям высшего уровня
Бушующая на Земле магнитная буря приблизилась к значениям высшего уровня - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Бушующая на Земле магнитная буря приблизилась к значениям высшего уровня
На Земле бушует планетарная магнитная буря уровня G4.7. – высшим уровнем является G5. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T07:07
2026-01-20T07:07
2026-01-20T07:25
новости
космос
солнце
земля
астрономия
здоровье
магнитные бури
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911389_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_5f607e29f14d44fb0c834440b8c90a19.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. На Земле бушует планетарная магнитная буря уровня G4.7. – высшим уровнем является G5. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.И отметили, что единственный корректно измеряемый сейчас показатель солнечного ветра – индукция магнитного поля – показывает значения, близкие к историческим рекордам.Накануне в окрестностях Земли разразился радиационный шторм предпоследнего уровня мощности. По данным специалистов, явление произошло впервые за два солнечных цикла. Поток солнечных протонов составил 17,5 единиц. Это соответствует уровню S4. Уровень S5 существует только теоретически, и за современную историю наблюдений не достигался ни разу. Исторический рекорд шторма был зафиксирован в прошлом веке. Тогда значения достигли около 40 тысяч единиц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Солнце образовалась корональная дыра размером около 1 млн километровНовый астероид летит к Земле – ждать ли столкновенияУченые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 году
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911389_153:0:1128:731_1920x0_80_0_0_c09c00941bddbd4a40ae1587602ff823.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, космос, солнце, земля, астрономия, здоровье, магнитные бури
Бушующая на Земле магнитная буря приблизилась к значениям высшего уровня
Бушующая на Земле магнитная буря приблизилась к значениям высшего уровня G5
07:07 20.01.2026 (обновлено: 07:25 20.01.2026)