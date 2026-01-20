Рейтинг@Mail.ru
Бушующая на Земле магнитная буря приблизилась к значениям высшего уровня - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260120/bushuyuschaya-na-zemle-magnitnaya-burya-priblizilas-k-znacheniyam-vysshego-urovnya-1152523581.html
Бушующая на Земле магнитная буря приблизилась к значениям высшего уровня
Бушующая на Земле магнитная буря приблизилась к значениям высшего уровня - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Бушующая на Земле магнитная буря приблизилась к значениям высшего уровня
На Земле бушует планетарная магнитная буря уровня G4.7. – высшим уровнем является G5. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T07:07
2026-01-20T07:25
новости
космос
солнце
земля
астрономия
здоровье
магнитные бури
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911389_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_5f607e29f14d44fb0c834440b8c90a19.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. На Земле бушует планетарная магнитная буря уровня G4.7. – высшим уровнем является G5. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.И отметили, что единственный корректно измеряемый сейчас показатель солнечного ветра – индукция магнитного поля – показывает значения, близкие к историческим рекордам.Накануне в окрестностях Земли разразился радиационный шторм предпоследнего уровня мощности. По данным специалистов, явление произошло впервые за два солнечных цикла. Поток солнечных протонов составил 17,5 единиц. Это соответствует уровню S4. Уровень S5 существует только теоретически, и за современную историю наблюдений не достигался ни разу. Исторический рекорд шторма был зафиксирован в прошлом веке. Тогда значения достигли около 40 тысяч единиц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Солнце образовалась корональная дыра размером около 1 млн километровНовый астероид летит к Земле – ждать ли столкновенияУченые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 году
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911389_153:0:1128:731_1920x0_80_0_0_c09c00941bddbd4a40ae1587602ff823.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, космос, солнце, земля, астрономия, здоровье, магнитные бури
Бушующая на Земле магнитная буря приблизилась к значениям высшего уровня

Бушующая на Земле магнитная буря приблизилась к значениям высшего уровня G5

07:07 20.01.2026 (обновлено: 07:25 20.01.2026)
 
© РИА Новости КрымМагнитная буря
Магнитная буря - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. На Земле бушует планетарная магнитная буря уровня G4.7. – высшим уровнем является G5. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Магнитная буря усилилась до G4.7. Главным вопросом остается, будет ли уже в ближайшие часы достигнут высший уровень G5, который за последние 20 лет наблюдался только один раз – в мае 2024 года", – рассказали в Лаборатории.

И отметили, что единственный корректно измеряемый сейчас показатель солнечного ветра – индукция магнитного поля – показывает значения, близкие к историческим рекордам.
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНМагнитная буря
Магнитная буря
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Магнитная буря
Накануне в окрестностях Земли разразился радиационный шторм предпоследнего уровня мощности. По данным специалистов, явление произошло впервые за два солнечных цикла. Поток солнечных протонов составил 17,5 единиц. Это соответствует уровню S4. Уровень S5 существует только теоретически, и за современную историю наблюдений не достигался ни разу. Исторический рекорд шторма был зафиксирован в прошлом веке. Тогда значения достигли около 40 тысяч единиц.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Солнце образовалась корональная дыра размером около 1 млн километров
Новый астероид летит к Земле – ждать ли столкновения
Ученые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 году
 
НовостикосмосСолнцеЗемляАстрономияЗдоровьеМагнитные бури
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:08Россияне до 14 лет смогут пересекать границу только по загранпаспорту
08:58Обильные осадки наполнили крымские водохранилища
08:47ВСУ за неделю ранили 64 и убили 11 мирных россиян
08:37Четыре района Крыма обесточены
08:22Первый крымский референдум – как это было: видео
08:08Сильная магнитная буря вызвала полярные сияния в Крыму
07:43Местами снежные заносы: актуальная обстановка на дорогах Крыма
07:20Над Крымом и другими регионами страны за ночь сбили 32 беспилотника
07:07Бушующая на Земле магнитная буря приблизилась к значениям высшего уровня
06:40Великолепная "семерка": как советская ракета Р-7 открыла космическую эру
06:08Крым выбрал свою судьбу: восемь фактов о первом референдуме в СССР
00:01Понижение температуры и без осадков: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 20 января
23:05Прощание с митрополитом Лазарем в Крыму и Крещение Господне: главное
22:55СК наградил Киселева и Симоньян памятной медалью "80 лет Победы"
22:37Рекорд 21 века: сильнейший радиационный шторм ударил по Земле
22:21Маски сброшены: что заявления Трампа о Гренландии сказали об Украине
22:08Олицетворение межконфессионального мира: Муфтий Крыма о Владыке Лазаре
21:48На Запорожской АЭС возобновили подачу электроэнергии по двум линиям
21:37Зеленский после совещания с верхушкой СБУ анонсировал операции против РФ
Лента новостейМолния