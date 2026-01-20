https://crimea.ria.ru/20260120/belorussiya-voydet-v-sovet-mira-1152554081.html
Белоруссия войдет в "Совет мира"
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Белоруссия присоединилась к предложенному президентом США Дональдом Трампом "Совету мира" и обязуется выполнять положения Устава Совета мира. Соответствующий документ подписал президент страны Александр Лукашенко.В понедельник пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков сообщил, что белорусская сторона получила личное обращение Трампа в адрес Лукашенко, в котором Белоруссии в контексте урегулирования ситуации в Газе предлагается стать учредителем Совета мира – новой международной организации. По словам Варанкова, предложение было доложено президенту и воспринято им положительно."Совет мира" создается в рамках мирного плана США в Газе. По задумке Вашингтона, он будет управлять восстановлением сектора и мобилизует международные средства. Каждому из членов совета предлагается отвечать за определенное направление. Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин также получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе. Также США предложили присоединиться к нему и другим мировым лидерам.При этом СМИ ранее сообщили, что Франция намерена отклонить соответствующее приглашение Трампа. Якобы это объясняется тем, что Макрон боится снижения влияния ООН. В ответ Трамп пригрозил Франции введением новых пошлин, которые заставят его европейского коллегу пересмотреть возможность участия в "Совете".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Белоруссия присоединилась к предложенному президентом США Дональдом Трампом "Совету мира" и обязуется выполнять положения Устава Совета мира. Соответствующий документ подписал президент страны Александр Лукашенко.
"Я подписал соответствующее обращение в США, что мы готовы принять их предложение, стать учредителями этого Совета", - приводит слова Лукашенко белорусское агентство Белта.
В понедельник пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков сообщил, что белорусская сторона получила личное обращение Трампа в адрес Лукашенко, в котором Белоруссии в контексте урегулирования ситуации в Газе предлагается стать учредителем Совета мира – новой международной организации. По словам Варанкова, предложение было доложено президенту и воспринято им положительно.
"Совет мира" создается в рамках мирного плана США в Газе. По задумке Вашингтона, он будет управлять восстановлением сектора и мобилизует международные средства. Каждому из членов совета предлагается отвечать за определенное направление.
Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин также получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе. Также США предложили присоединиться к нему и другим мировым лидерам.
При этом СМИ ранее сообщили, что Франция намерена отклонить соответствующее приглашение Трампа. Якобы это объясняется тем, что Макрон боится снижения влияния ООН. В ответ Трамп пригрозил Франции введением новых пошлин
, которые заставят его европейского коллегу пересмотреть возможность участия в "Совете".
