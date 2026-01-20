https://crimea.ria.ru/20260120/belorussiya-voydet-v-sovet-mira-1152554081.html

Белоруссия войдет в "Совет мира"

Белоруссия войдет в "Совет мира" - РИА Новости Крым, 20.01.2026

Белоруссия войдет в "Совет мира"

Белоруссия присоединилась к предложенному президентом США Дональдом Трампом "Совету мира" и обязуется выполнять положения Устава Совета мира. Соответствующий... РИА Новости Крым, 20.01.2026

2026-01-20T19:39

2026-01-20T19:39

2026-01-20T19:39

белоруссия

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

сша

дональд трамп

политика

внешняя политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111545/78/1115457826_0:167:3048:1882_1920x0_80_0_0_748960ff07aba3b047cea39c5253f621.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Белоруссия присоединилась к предложенному президентом США Дональдом Трампом "Совету мира" и обязуется выполнять положения Устава Совета мира. Соответствующий документ подписал президент страны Александр Лукашенко.В понедельник пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков сообщил, что белорусская сторона получила личное обращение Трампа в адрес Лукашенко, в котором Белоруссии в контексте урегулирования ситуации в Газе предлагается стать учредителем Совета мира – новой международной организации. По словам Варанкова, предложение было доложено президенту и воспринято им положительно."Совет мира" создается в рамках мирного плана США в Газе. По задумке Вашингтона, он будет управлять восстановлением сектора и мобилизует международные средства. Каждому из членов совета предлагается отвечать за определенное направление. Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин также получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе. Также США предложили присоединиться к нему и другим мировым лидерам.При этом СМИ ранее сообщили, что Франция намерена отклонить соответствующее приглашение Трампа. Якобы это объясняется тем, что Макрон боится снижения влияния ООН. В ответ Трамп пригрозил Франции введением новых пошлин, которые заставят его европейского коллегу пересмотреть возможность участия в "Совете".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260120/sovet-mira-vmesto-oon--chego-khochet-tramp-i-pri-chem-zdes-makron-1152538550.html

белоруссия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, сша, дональд трамп, политика, внешняя политика, новости