Аналог "Орешника" для Европы: о чем говорит заявление Макрона - РИА Новости Крым, 20.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260120/analog-oreshnika-dlya-evropy-o-chem-govorit-zayavlenie-makrona-1152553645.html
Аналог "Орешника" для Европы: о чем говорит заявление Макрона
Аналог "Орешника" для Европы: о чем говорит заявление Макрона - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Аналог "Орешника" для Европы: о чем говорит заявление Макрона
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости как можно скорее разработать в Европе аналог российского комплекса "Орешник" подтвердило: в... РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T22:36
2026-01-20T22:36
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/06/1144706472_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_1de1942e256049b7308de574360bf432.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости как можно скорее разработать в Европе аналог российского комплекса "Орешник" подтвердило: в Европе осознали, что аналогов этого этому новейшему оружию нет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал политический и военный эксперт, руководитель аналитической службы международного движения "Другая Украина" Алексей Самойлов.На днях президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед военнослужащими на стратегической авиабазе Истр, заявил, что Европа находится в зоне досягаемости нового российского ракетного комплекса "Орешник", а значит, европейцы, прежде всего Франция, "обладающая определенными технологиями", должны получить такое же оружие. По его словам, Париж вместе с Берлином и Лондоном могут добиться прогресса в этом направлении, что в "краткосрочной перспективе изменит правила игры".По словам Самойлова, такое заявление европейского лидера также напрямую дает оценку вранью из Киева.Именно из-за страха украинской власти ее пропаганда сегодня демонстрирует нечто вроде информационной шизофрении, заявляя населению в корне противоположные вещи об "Орешнике", констатирует эксперт. "Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракетеОн также отметил, что о новейшем ракетном комплексе "Орешник" сегодня известно не так много даже в России, тем более западные источники не могут дать о нем достаточно точных, характеристик и ответов, потому что занимаются изучением."Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии – видеоПо словам Самойлова, Франция одна из немногих европейских стран, а по сути единственная, которая сама может производить ракеты почти всех типов."Но у них никогда не было грунтового комплекса, и теперь вот они озадачились. Получится или нет – посмотрим. Американцы до сих пор этого сделать не могут", – резюмировал эксперт.
Аналог "Орешника" для Европы: о чем говорит заявление Макрона

Желание Макрона сделать аналог "Орешника" показало страх и несостоятельность Европы

22:36 20.01.2026
 
© AP Photo Justin TallisПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo Justin Tallis
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости как можно скорее разработать в Европе аналог российского комплекса "Орешник" подтвердило: в Европе осознали, что аналогов этого этому новейшему оружию нет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал политический и военный эксперт, руководитель аналитической службы международного движения "Другая Украина" Алексей Самойлов.
На днях президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед военнослужащими на стратегической авиабазе Истр, заявил, что Европа находится в зоне досягаемости нового российского ракетного комплекса "Орешник", а значит, европейцы, прежде всего Франция, "обладающая определенными технологиями", должны получить такое же оружие. По его словам, Париж вместе с Берлином и Лондоном могут добиться прогресса в этом направлении, что в "краткосрочной перспективе изменит правила игры".
По словам Самойлова, такое заявление европейского лидера также напрямую дает оценку вранью из Киева.
"Решение и боевой задор Макрона подтвердили, что у нас серьезное оружие и опровергли всякую украинскую контрпропаганду, что это якобы ничто. Нет, это очень серьезно, и они его очень серьезно боятся", – сказал Самойлов.
Именно из-за страха украинской власти ее пропаганда сегодня демонстрирует нечто вроде информационной шизофрении, заявляя населению в корне противоположные вещи об "Орешнике", констатирует эксперт.
"Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракете
Он также отметил, что о новейшем ракетном комплексе "Орешник" сегодня известно не так много даже в России, тем более западные источники не могут дать о нем достаточно точных, характеристик и ответов, потому что занимаются изучением.
"Поймать эту ракету радиолокационными средствами обнаружения практически невозможно, и европейцы очень тихо у себя, где-то там в небольших пабликах, подтвердили, что ее не видели – увидели только взрыв, то есть непосредственное боевое применение", – сказал эксперт.
"Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии – видео
По словам Самойлова, Франция одна из немногих европейских стран, а по сути единственная, которая сама может производить ракеты почти всех типов.
"Но у них никогда не было грунтового комплекса, и теперь вот они озадачились. Получится или нет – посмотрим. Американцы до сих пор этого сделать не могут", – резюмировал эксперт.
