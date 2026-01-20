https://crimea.ria.ru/20260120/analog-oreshnika-dlya-evropy-o-chem-govorit-zayavlenie-makrona-1152553645.html

Аналог "Орешника" для Европы: о чем говорит заявление Макрона

Аналог "Орешника" для Европы: о чем говорит заявление Макрона - РИА Новости Крым, 20.01.2026

Аналог "Орешника" для Европы: о чем говорит заявление Макрона

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости как можно скорее разработать в Европе аналог российского комплекса "Орешник" подтвердило: в... РИА Новости Крым, 20.01.2026

2026-01-20T22:36

2026-01-20T22:36

2026-01-20T22:36

радио "спутник в крыму"

ракетная система средней дальности "орешник"

россия

украина

европа

франция

эммануэль макрон

оружие

мнения

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/06/1144706472_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_1de1942e256049b7308de574360bf432.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости как можно скорее разработать в Европе аналог российского комплекса "Орешник" подтвердило: в Европе осознали, что аналогов этого этому новейшему оружию нет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал политический и военный эксперт, руководитель аналитической службы международного движения "Другая Украина" Алексей Самойлов.На днях президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед военнослужащими на стратегической авиабазе Истр, заявил, что Европа находится в зоне досягаемости нового российского ракетного комплекса "Орешник", а значит, европейцы, прежде всего Франция, "обладающая определенными технологиями", должны получить такое же оружие. По его словам, Париж вместе с Берлином и Лондоном могут добиться прогресса в этом направлении, что в "краткосрочной перспективе изменит правила игры".По словам Самойлова, такое заявление европейского лидера также напрямую дает оценку вранью из Киева.Именно из-за страха украинской власти ее пропаганда сегодня демонстрирует нечто вроде информационной шизофрении, заявляя населению в корне противоположные вещи об "Орешнике", констатирует эксперт. "Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракетеОн также отметил, что о новейшем ракетном комплексе "Орешник" сегодня известно не так много даже в России, тем более западные источники не могут дать о нем достаточно точных, характеристик и ответов, потому что занимаются изучением."Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии – видеоПо словам Самойлова, Франция одна из немногих европейских стран, а по сути единственная, которая сама может производить ракеты почти всех типов."Но у них никогда не было грунтового комплекса, и теперь вот они озадачились. Получится или нет – посмотрим. Американцы до сих пор этого сделать не могут", – резюмировал эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар "Орешника" вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный заводНа Западе забили тревогу после удара "Орешником" по УкраинеПовреждения ужасны: мэр Львова об ударе "Орешником"

россия

украина

европа

франция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракетная система средней дальности "орешник", россия, украина, европа, франция, эммануэль макрон, оружие, мнения, политика, внешняя политика