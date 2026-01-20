Рейтинг@Mail.ru
Алушта частично обесточена
2026-01-20T16:48
2026-01-20T16:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Ряд улиц Алушты остались без света, сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго".Отмечается, что планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.Ранее во вторник сообщалось, что четыре района в Крыму, а также частично город Евпатория остались без электроснабжения. Морозная погода, которая установилась в регионе из-за прохождения атмосферного циклона, вызвала увеличение нагрузки на электросети. В связи с этим произошел пиковый спрос на электроэнергию, была зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма, пояснили ранее в минтопэнерго Крыма. В связи с этим ввели графики отключений.
16:48 20.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Ряд улиц Алушты остались без света, сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго".
"Аварийное отключение! Город Алушта. Улицы: Краснофлотская, Набережная, Аллея Декабристов, Комсомольская; переулок Комсомольский и прилегающие к ним улицы и переулки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.
Ранее во вторник сообщалось, что четыре района в Крыму, а также частично город Евпатория остались без электроснабжения.
Морозная погода, которая установилась в регионе из-за прохождения атмосферного циклона, вызвала увеличение нагрузки на электросети. В связи с этим произошел пиковый спрос на электроэнергию, была зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма, пояснили ранее в минтопэнерго Крыма. В связи с этим ввели графики отключений.
