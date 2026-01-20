https://crimea.ria.ru/20260120/alushta-chastichno-obestochena-1152548767.html
Алушта частично обесточена
Алушта частично обесточена - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Алушта частично обесточена
Ряд улиц Алушты остались без света, сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T16:48
2026-01-20T16:48
2026-01-20T16:48
алушта
отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
новости крыма
крым
энергосистема крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/06/1119126837_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_da3d577e31f50a99929ad5bf936148a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Ряд улиц Алушты остались без света, сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго".Отмечается, что планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.Ранее во вторник сообщалось, что четыре района в Крыму, а также частично город Евпатория остались без электроснабжения. Морозная погода, которая установилась в регионе из-за прохождения атмосферного циклона, вызвала увеличение нагрузки на электросети. В связи с этим произошел пиковый спрос на электроэнергию, была зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма, пояснили ранее в минтопэнерго Крыма. В связи с этим ввели графики отключений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
алушта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/06/1119126837_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9841f63c93bc53dc7e36a43716833843.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алушта, отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго", новости крыма, крым, энергосистема крыма
Алушта частично обесточена
Часть Алушты осталась без света