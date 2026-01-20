Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 20 января
Какой сегодня праздник: 20 января
Какой сегодня праздник: 20 января - РИА Новости Крым, 20.01.2026
Какой сегодня праздник: 20 января
20 января в Крыму празднуют День республики, а остальной мир изучает пингвинов. А еще в этот день родился знаменитый итальянский кинорежиссер Федерико Феллини. РИА Новости Крым, 20.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. 20 января в Крыму празднуют День республики, а остальной мир изучает пингвинов. А еще в этот день родился знаменитый итальянский кинорежиссер Федерико Феллини.Что празднуют в миреВ Крыму отмечают День республики. 20 января 1991 года на полуострове состоялся общекрымский референдум, вопрос стоял так: "Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?" Официально День республики был установлен в 2009 году и подтвержден Законом субъекта в составе РФ в 2014-м.А знаете ли вы, что пингвины способны развивать скорость до 35 километров в час и выдерживать температуры до -60 градусов? 20 января мировая общественность отмечает День осведомленности о пингвинах. Дата является хорошим поводом больше узнать о неуклюжих пернатых и среде их обитания.Еще сегодня День любителей сыра, День прогулки на свежем воздухе, Удивительный день совпадений и День лакомства. Именины у Ивана, Афанасия, Василия.Знаменательные событияВ 1892 году в американском городе Спрингфилд в зале учебного центра Христианской молодежной ассоциации прошел первый в истории баскетбольный матч.В 1958 году на улицах Лондона появились первые в мире радары контроля за скоростью автомобилей.В 1980 году президент США Джимми Картер объявил о бойкоте Олимпийских игр в Москве.В 1991 году состоялся общекрымский референдум, по итогам которого была воссоздана Крымская АССР.Кто родился20 января 1775 года родился французский физик, математик и химик Андре-Мари Ампер. Он с детства тяготел к точным наукам. Уже к 14 годам Ампер прочитал все 28 томов французской "Энциклопедии". Труды ученого посвящены электродинамике. Он сформулировал закон взаимодействия электрических токов – Закон Ампера, изобрел коммутатор и электромагнитный телеграф.106 лет прошло со дня рождения великого итальянского кинорежиссера Федерико Феллини. Он попробовал множество профессий: журналиста, карикатуриста, страхового агента. Но кино стало для Феллини всем. Стиль его режиссуры – внимание к личности и деталям. Феллини – лауреат пяти премий "Оскар". Его киношедевры: "Дорога", "Ночи Кабирии", "Амаркорд", "8 ½", "Сладкая жизнь" знамениты на весь мир.Также 20 января родились российские певицы Ирина Аллегрова и Ольга Бузова, актриса Ингеборге Дапкунайте, американский актер Эван Питерс и другие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Какой сегодня праздник: 20 января

Что празднуют в России и в мире 20 января

00:00 20.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоДень Республики Крым. Архивное фото
День Республики Крым. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. 20 января в Крыму празднуют День республики, а остальной мир изучает пингвинов. А еще в этот день родился знаменитый итальянский кинорежиссер Федерико Феллини.

Что празднуют в мире

В Крыму отмечают День республики. 20 января 1991 года на полуострове состоялся общекрымский референдум, вопрос стоял так: "Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?" Официально День республики был установлен в 2009 году и подтвержден Законом субъекта в составе РФ в 2014-м.
А знаете ли вы, что пингвины способны развивать скорость до 35 километров в час и выдерживать температуры до -60 градусов? 20 января мировая общественность отмечает День осведомленности о пингвинах. Дата является хорошим поводом больше узнать о неуклюжих пернатых и среде их обитания.
Еще сегодня День любителей сыра, День прогулки на свежем воздухе, Удивительный день совпадений и День лакомства. Именины у Ивана, Афанасия, Василия.

Знаменательные события

В 1892 году в американском городе Спрингфилд в зале учебного центра Христианской молодежной ассоциации прошел первый в истории баскетбольный матч.
В 1958 году на улицах Лондона появились первые в мире радары контроля за скоростью автомобилей.
В 1980 году президент США Джимми Картер объявил о бойкоте Олимпийских игр в Москве.
В 1991 году состоялся общекрымский референдум, по итогам которого была воссоздана Крымская АССР.

Кто родился

20 января 1775 года родился французский физик, математик и химик Андре-Мари Ампер. Он с детства тяготел к точным наукам. Уже к 14 годам Ампер прочитал все 28 томов французской "Энциклопедии". Труды ученого посвящены электродинамике. Он сформулировал закон взаимодействия электрических токов – Закон Ампера, изобрел коммутатор и электромагнитный телеграф.
106 лет прошло со дня рождения великого итальянского кинорежиссера Федерико Феллини. Он попробовал множество профессий: журналиста, карикатуриста, страхового агента. Но кино стало для Феллини всем. Стиль его режиссуры – внимание к личности и деталям. Феллини – лауреат пяти премий "Оскар". Его киношедевры: "Дорога", "Ночи Кабирии", "Амаркорд", "8 ½", "Сладкая жизнь" знамениты на весь мир.
Также 20 января родились российские певицы Ирина Аллегрова и Ольга Бузова, актриса Ингеборге Дапкунайте, американский актер Эван Питерс и другие.
