51 беспилотник сбили над Крымом и Азовским морем
51 беспилотник сбили над Крымом и Азовским морем
51 беспилотник сбили над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 20.01.2026
51 беспилотник сбили над Крымом и Азовским морем
Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. За четыре часа над регионом и Азовским морем уничтожили 51 БПЛА,... РИА Новости Крым, 20.01.2026
2026-01-20T20:31
2026-01-20T20:36
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
новости сво
безопасность
новости
атаки всу на крым
азовское море
безопасность республики крым и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. За четыре часа над регионом и Азовским морем уничтожили 51 БПЛА, сообщили в Минобороны.Удары были отражены в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.Кроме того, шесть БПЛА сбили над Краснодарским краем и три – над Белгородской областью. Всего за вечер над Россией было уничтожено 60 украинских дронов, добавили в оборонном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
азовское море
крым
ru-RU
51 беспилотник сбили над Крымом и Азовским морем

Над Крымом и Азовским морем сбили 51 беспилотник за четыре часа – Минобороны

20:31 20.01.2026 (обновлено: 20:36 20.01.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. За четыре часа над регионом и Азовским морем уничтожили 51 БПЛА, сообщили в Минобороны.
Удары были отражены в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 35 беспилотников самолетного типа над акваторией Азовского моря и 16 – над территорией Республики Крым", - сказано в сообщении.
Кроме того, шесть БПЛА сбили над Краснодарским краем и три – над Белгородской областью. Всего за вечер над Россией было уничтожено 60 украинских дронов, добавили в оборонном ведомстве.
