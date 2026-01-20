https://crimea.ria.ru/20260120/51-bespilotnik-sbili-nad-krymom-i-azovskim-morem-1152555167.html
51 беспилотник сбили над Крымом и Азовским морем
2026-01-20T20:31
2026-01-20T20:31
2026-01-20T20:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. За четыре часа над регионом и Азовским морем уничтожили 51 БПЛА, сообщили в Минобороны.Удары были отражены в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.Кроме того, шесть БПЛА сбили над Краснодарским краем и три – над Белгородской областью. Всего за вечер над Россией было уничтожено 60 украинских дронов, добавили в оборонном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
20:31 20.01.2026 (обновлено: 20:36 20.01.2026)