https://crimea.ria.ru/20260120/51-bespilotnik-sbili-nad-krymom-i-azovskim-morem-1152555167.html

51 беспилотник сбили над Крымом и Азовским морем

51 беспилотник сбили над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 20.01.2026

51 беспилотник сбили над Крымом и Азовским морем

Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. За четыре часа над регионом и Азовским морем уничтожили 51 БПЛА,... РИА Новости Крым, 20.01.2026

2026-01-20T20:31

2026-01-20T20:31

2026-01-20T20:36

министерство обороны рф

пво

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

новости сво

безопасность

новости

атаки всу на крым

азовское море

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018207_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_23676eabbef0589dfc66cbbead659c1b.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. За четыре часа над регионом и Азовским морем уничтожили 51 БПЛА, сообщили в Минобороны.Удары были отражены в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.Кроме того, шесть БПЛА сбили над Краснодарским краем и три – над Белгородской областью. Всего за вечер над Россией было уничтожено 60 украинских дронов, добавили в оборонном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

азовское море

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости сво, безопасность, новости, атаки всу на крым, азовское море, безопасность республики крым и севастополя, крым