Жительница Севастополя получила "условку" за 9-летнюю аферу с жильем - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Жительница Севастополя получила "условку" за 9-летнюю аферу с жильем
Жительница Севастополя получила "условку" за 9-летнюю аферу с жильем - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Жительница Севастополя получила "условку" за 9-летнюю аферу с жильем
32-летняя жительница Севастополя получила условный срок за мошенничество под видом долевого строительства домов. Как сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости Крым, 19.01.2026
Жительница Севастополя получила "условку" за 9-летнюю аферу с жильем

Жительница Севастополя получила "условку" за обман "дольщиков"

15:22 19.01.2026
 
© Пресс-служба Прокуратуры СевастополяВ Севастополе вынесен приговор по уголовному делу о хищении денежных средств граждан под видом долевого строительства домов
В Севастополе вынесен приговор по уголовному делу о хищении денежных средств граждан под видом долевого строительства домов
© Пресс-служба Прокуратуры Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. 32-летняя жительница Севастополя получила условный срок за мошенничество под видом долевого строительства домов. Как сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры города, фигурантка в составе преступной группы украла у обманутых "дольщиков" 40 миллионов рублей за 9 лет.
По данным пресс-службы, женщина являлась участницей группы, организатор которой в 2015 году зарегистрировал в Севастополе юридическое лицо ООО "Уютный дом". Он подыскал земельные участки для индивидуального жилищного строительства, на улицах Героев Бреста и Маячной и начал незаконно строить многоквартирные дома.
"Осужденная привлекала риэлторов для поиска покупателей, организовала рекламу продажи квартир в строящихся домах, а также заключала с гражданами договоры займов денежных средств под видом их участия в долевом строительстве на выгодных условиях", – обозначили в пресс-службе роль фигурантки.
В действительности выполнять свои обязательства соучастники не собирались, ввод в эксплуатацию незаконных объектов невозможен, квартиры в собственность гражданам не передавались. Таким образом, с декабря 2015 по апрель 2024 года злоумышленники похитили у 26 потерпевших более 40 миллионов рублей.
Расследование завершено, дело ушло в суд, который назначил виновной три года условно с аналогичным испытательным сроком по статье о мошенничестве в составе организованной группой в особо крупном размере. Иски потерпевших рассмотрят в порядке гражданского судопроизводства. В отношении остальных участников организованной группы уголовные дела выделены в отдельное производство. Приговор пока не вступил в законную силу.
