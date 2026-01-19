Жительница Севастополя получила "условку" за 9-летнюю аферу с жильем

https://crimea.ria.ru/20260119/zhitelnitsa-sevastopolya-poluchila-uslovku-za-9-letnyuyu-aferu-s-zhilem-1152504022.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. 32-летняя жительница Севастополя получила условный срок за мошенничество под видом долевого строительства домов. Как сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры города, фигурантка в составе преступной группы украла у обманутых "дольщиков" 40 миллионов рублей за 9 лет.По данным пресс-службы, женщина являлась участницей группы, организатор которой в 2015 году зарегистрировал в Севастополе юридическое лицо ООО "Уютный дом". Он подыскал земельные участки для индивидуального жилищного строительства, на улицах Героев Бреста и Маячной и начал незаконно строить многоквартирные дома.В действительности выполнять свои обязательства соучастники не собирались, ввод в эксплуатацию незаконных объектов невозможен, квартиры в собственность гражданам не передавались. Таким образом, с декабря 2015 по апрель 2024 года злоумышленники похитили у 26 потерпевших более 40 миллионов рублей.Расследование завершено, дело ушло в суд, который назначил виновной три года условно с аналогичным испытательным сроком по статье о мошенничестве в составе организованной группой в особо крупном размере. Иски потерпевших рассмотрят в порядке гражданского судопроизводства. В отношении остальных участников организованной группы уголовные дела выделены в отдельное производство. Приговор пока не вступил в законную силу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:4,3 млн "членских вносов": в Крыму будут судить земельную аферисткуКак в Крыму идет процесс восстановления прав обманутых дольщиковВосьмиэтажная афера: в Евпатории фирма-застройщик пыталась заработать на дольщиках

