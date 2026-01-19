https://crimea.ria.ru/20260119/zhitelnitsa-sevastopolya-poluchila-uslovku-za-9-letnyuyu-aferu-s-zhilem-1152504022.html
Жительница Севастополя получила "условку" за 9-летнюю аферу с жильем
Жительница Севастополя получила "условку" за 9-летнюю аферу с жильем - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Жительница Севастополя получила "условку" за 9-летнюю аферу с жильем
32-летняя жительница Севастополя получила условный срок за мошенничество под видом долевого строительства домов. Как сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости Крым, 19.01.2026
2026-01-19T15:22
2026-01-19T15:22
2026-01-19T15:22
севастополь
новости севастополя
прокуратура города севастополя
долевое строительство
суд
приговор
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/13/1152503860_0:34:1280:754_1920x0_80_0_0_63d07282edd80499da6c385ab85a6c57.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. 32-летняя жительница Севастополя получила условный срок за мошенничество под видом долевого строительства домов. Как сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры города, фигурантка в составе преступной группы украла у обманутых "дольщиков" 40 миллионов рублей за 9 лет.По данным пресс-службы, женщина являлась участницей группы, организатор которой в 2015 году зарегистрировал в Севастополе юридическое лицо ООО "Уютный дом". Он подыскал земельные участки для индивидуального жилищного строительства, на улицах Героев Бреста и Маячной и начал незаконно строить многоквартирные дома.В действительности выполнять свои обязательства соучастники не собирались, ввод в эксплуатацию незаконных объектов невозможен, квартиры в собственность гражданам не передавались. Таким образом, с декабря 2015 по апрель 2024 года злоумышленники похитили у 26 потерпевших более 40 миллионов рублей.Расследование завершено, дело ушло в суд, который назначил виновной три года условно с аналогичным испытательным сроком по статье о мошенничестве в составе организованной группой в особо крупном размере. Иски потерпевших рассмотрят в порядке гражданского судопроизводства. В отношении остальных участников организованной группы уголовные дела выделены в отдельное производство. Приговор пока не вступил в законную силу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:4,3 млн "членских вносов": в Крыму будут судить земельную аферисткуКак в Крыму идет процесс восстановления прав обманутых дольщиковВосьмиэтажная афера: в Евпатории фирма-застройщик пыталась заработать на дольщиках
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/13/1152503860_0:0:1228:921_1920x0_80_0_0_a42adfba8ec219abc3b750ba9f012528.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, долевое строительство, суд, приговор, мошенничество
Жительница Севастополя получила "условку" за 9-летнюю аферу с жильем
Жительница Севастополя получила "условку" за обман "дольщиков"
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. 32-летняя жительница Севастополя получила условный срок за мошенничество под видом долевого строительства домов. Как сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры города, фигурантка в составе преступной группы украла у обманутых "дольщиков" 40 миллионов рублей за 9 лет.
По данным пресс-службы, женщина являлась участницей группы, организатор которой в 2015 году зарегистрировал в Севастополе юридическое лицо ООО "Уютный дом". Он подыскал земельные участки для индивидуального жилищного строительства, на улицах Героев Бреста и Маячной и начал незаконно строить многоквартирные дома.
"Осужденная привлекала риэлторов для поиска покупателей, организовала рекламу продажи квартир в строящихся домах, а также заключала с гражданами договоры займов денежных средств под видом их участия в долевом строительстве на выгодных условиях", – обозначили в пресс-службе роль фигурантки.
В действительности выполнять свои обязательства соучастники не собирались, ввод в эксплуатацию незаконных объектов невозможен, квартиры в собственность гражданам не передавались. Таким образом, с декабря 2015 по апрель 2024 года злоумышленники похитили у 26 потерпевших более 40 миллионов рублей.
Расследование завершено, дело ушло в суд, который назначил виновной три года условно с аналогичным испытательным сроком по статье о мошенничестве в составе организованной группой в особо крупном размере. Иски потерпевших рассмотрят в порядке гражданского судопроизводства. В отношении остальных участников организованной группы уголовные дела выделены в отдельное производство. Приговор пока не вступил в законную силу.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: