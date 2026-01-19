Жители села на севере Крыма жалуются на соленую воду из крана

https://crimea.ria.ru/20260119/zhiteli-sela-na-severe-kryma-zhaluyutsya-na-solenuyu-vodu-iz-krana-1152500472.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В селе Яснополянское Джанкойского района Крыма из крана течет вода с солоноватым привкусом, власти в курсе ситуации и работают над решением вопроса. Об этом стало известно в ходе прямого эфира, который провела глава районной администрации Инна Федоренко в понедельник.Так, одна из местных жительниц в ходе прямого эфира задала руководителю вопрос: "Как жить людям в селе Яснополянское с такой соленой водой, которая непригодна для полива и употребления". В ответ глава Джанкойской районной администрации пояснила, что вода приобрела солоноватый привкус из-за большого числа артезианских скважин, которые были пробурены в регионе для обеспечения жителей водой.Сейчас, по ее словам, власти решают вопрос, как обеспечить жителей водой без солоноватого привкуса."Скорее всего, мы привлечем специалистов "Крыммелиоводхоза", - заверила она.Ранее член научно-технического совета Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, доцент кафедры общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ Константин Работягов рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что проблема качества и количества питьевой воды во все времена оставалась острой для Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Питьевая вода в некоторых районах Крыма не отвечает санитарным нормамВ Крыму будут разрабатывать месторождение подземных термальных водВ Севастополе нашли незаконную скважину для добычи подземных вод
