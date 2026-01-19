https://crimea.ria.ru/20260119/zhitel-evpatorii-iz-za-revnosti-nabrosilsya-s-nozhom-na-znakomogo-1152507766.html
Житель Евпатории из-за ревности набросился с ножом на знакомого
Житель Евпатории из-за ревности набросился с ножом на знакомого - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Житель Евпатории из-за ревности набросился с ножом на знакомого
40-летний житель Евпатории пойдет под суд за угрозы убийством и ножевое ранение знакомому. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 19.01.2026
2026-01-19T16:14
2026-01-19T16:14
2026-01-19T16:14
крым
новости крыма
происшествия
убийство
прокуратура республики крым
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/19/1118766143_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d0c12859507126fe7deb393454fff8c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. 40-летний житель Евпатории пойдет под суд за угрозы убийством и ножевое ранение знакомому. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Инцидент произошел в октябре прошлого года. Обвиняемый пришел в гости к знакомому, они вместе распивали спиртное, а потом поссорились на почве ревности.Здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.Полицейские оперативно задержали злоумышленника. Сейчас уголовное дело направлено в суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории алкогольный марафон закончился убийствомВ Евпатории девушка и трое ее друзей избили полицейскогоВ московском ТЦ подросток ударил ножом охранника и ранил полицейских
крым
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/19/1118766143_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ab5738b785828c7e590823f225556e4c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, происшествия, убийство, прокуратура республики крым, евпатория
Житель Евпатории из-за ревности набросился с ножом на знакомого
40-летнего жителя Евпатории будут судить за нападение с ножом на знакомого