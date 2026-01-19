Рейтинг@Mail.ru
Житель Евпатории из-за ревности набросился с ножом на знакомого - РИА Новости Крым, 19.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260119/zhitel-evpatorii-iz-za-revnosti-nabrosilsya-s-nozhom-na-znakomogo-1152507766.html
Житель Евпатории из-за ревности набросился с ножом на знакомого
Житель Евпатории из-за ревности набросился с ножом на знакомого - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Житель Евпатории из-за ревности набросился с ножом на знакомого
40-летний житель Евпатории пойдет под суд за угрозы убийством и ножевое ранение знакомому. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 19.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. 40-летний житель Евпатории пойдет под суд за угрозы убийством и ножевое ранение знакомому. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Инцидент произошел в октябре прошлого года. Обвиняемый пришел в гости к знакомому, они вместе распивали спиртное, а потом поссорились на почве ревности.Здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.Полицейские оперативно задержали злоумышленника. Сейчас уголовное дело направлено в суд.
крым, новости крыма, происшествия, убийство, прокуратура республики крым, евпатория
Житель Евпатории из-за ревности набросился с ножом на знакомого

40-летнего жителя Евпатории будут судить за нападение с ножом на знакомого

16:14 19.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНож
Нож - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. 40-летний житель Евпатории пойдет под суд за угрозы убийством и ножевое ранение знакомому. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Инцидент произошел в октябре прошлого года. Обвиняемый пришел в гости к знакомому, они вместе распивали спиртное, а потом поссорились на почве ревности.
"Обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего, последний упал. Злоумышленник взял со стола кухонный нож и нанес лежащему мужчине несколько ударов. После этого обвиняемый высказал в адрес потерпевшего угрозу убийством", – проинформировали в ведомстве.
Здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.
Полицейские оперативно задержали злоумышленника. Сейчас уголовное дело направлено в суд.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Евпатории алкогольный марафон закончился убийством
В Евпатории девушка и трое ее друзей избили полицейского
В московском ТЦ подросток ударил ножом охранника и ранил полицейских
 
