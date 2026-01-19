https://crimea.ria.ru/20260119/zelenskiy-posle-soveschaniya-s-verkhushkoy-sbu-anonsiroval-operatsii-protiv-rf-1152520478.html
Зеленский после совещания с верхушкой СБУ анонсировал операции против РФ
Зеленский после совещания с верхушкой СБУ анонсировал операции против РФ - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Зеленский после совещания с верхушкой СБУ анонсировал операции против РФ
Глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам совещания с руководством СБУ анонсировал проведение новых операция против России. РИА Новости Крым, 19.01.2026
2026-01-19T21:37
2026-01-19T21:37
2026-01-19T21:39
новости
украина
россия
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/13/1152520612_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a1e0aef1546eb00bdddebe6d7f879c58.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам совещания с руководством СБУ анонсировал проведение новых операция против России.Также глава киевского режима сообщил, что заслушал доклад Василия Малюка*, после которого анонсировал подготовку "асимметричных операций против России".В начале января Малюк* написал заявление об отставке по требованию Зеленского. 13 января Верховная рада Украины поддержала отставку Малюка* с должности главы СБУ. Малюк* заявил, что уходит с поста, но остается в системе ради "асимметричных спецопераций мирового уровня".* внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в РоссииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/13/1152520612_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_3148b51470463460e01b02c56d987ed7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, украина, россия, владимир зеленский
Зеленский после совещания с верхушкой СБУ анонсировал операции против РФ
Зеленский анонсировал операции против России после совещания с верхушкой СБУ
21:37 19.01.2026 (обновлено: 21:39 19.01.2026)