Зеленский после совещания с верхушкой СБУ анонсировал операции против РФ - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Зеленский после совещания с верхушкой СБУ анонсировал операции против РФ
Зеленский после совещания с верхушкой СБУ анонсировал операции против РФ - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Зеленский после совещания с верхушкой СБУ анонсировал операции против РФ
Глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам совещания с руководством СБУ анонсировал проведение новых операция против России. РИА Новости Крым, 19.01.2026
2026-01-19T21:37
2026-01-19T21:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам совещания с руководством СБУ анонсировал проведение новых операция против России.Также глава киевского режима сообщил, что заслушал доклад Василия Малюка*, после которого анонсировал подготовку "асимметричных операций против России".В начале января Малюк* написал заявление об отставке по требованию Зеленского. 13 января Верховная рада Украины поддержала отставку Малюка* с должности главы СБУ. Малюк* заявил, что уходит с поста, но остается в системе ради "асимметричных спецопераций мирового уровня".* внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России
новости, украина, россия, владимир зеленский
Зеленский после совещания с верхушкой СБУ анонсировал операции против РФ

Зеленский анонсировал операции против России после совещания с верхушкой СБУ

21:37 19.01.2026 (обновлено: 21:39 19.01.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийЗеленский и Малюк*
Зеленский и Малюк*
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам совещания с руководством СБУ анонсировал проведение новых операция против России.
"Доклад Евгения Хмары (временно исполняющий обязанности главы СБУ). Согласовал новые боевые операции", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Также глава киевского режима сообщил, что заслушал доклад Василия Малюка*, после которого анонсировал подготовку "асимметричных операций против России".
В начале января Малюк* написал заявление об отставке по требованию Зеленского. 13 января Верховная рада Украины поддержала отставку Малюка* с должности главы СБУ. Малюк* заявил, что уходит с поста, но остается в системе ради "асимметричных спецопераций мирового уровня".
* внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России
