Рейтинг@Mail.ru
Взрыв в здании МВД в Сыктывкаре: потерпевшими признаны более 30 человек - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260119/vzryv-v-zdanii-mvd-v-syktyvkare-poterpevshimi-priznany-bolee-30-chelovek-1152509006.html
Взрыв в здании МВД в Сыктывкаре: потерпевшими признаны более 30 человек
Взрыв в здании МВД в Сыктывкаре: потерпевшими признаны более 30 человек - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Взрыв в здании МВД в Сыктывкаре: потерпевшими признаны более 30 человек
Один человек погиб и более 30 признаны потерпевшими по уголовному делу об инциденте с учебно-имитационной гранатой и пожаром, который произошел в центре... РИА Новости Крым, 19.01.2026
2026-01-19T16:26
2026-01-19T16:26
республика коми
происшествия
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/03/1152169333_0:91:960:631_1920x0_80_0_0_f292ec6b89fce65acdd22a2a907b344e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Один человек погиб и более 30 признаны потерпевшими по уголовному делу об инциденте с учебно-имитационной гранатой и пожаром, который произошел в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК РФ по региону.По информации ведомства, 15 января в ходе планового учебного занятия со слушателями, один из сотрудников центра профподготовки активировал учебно-имитационную гранату. В результате возник пожар. В субботу суд отправил преподавателя под домашний арест по обвинению в превышении должностных полномочий, а в понедельник, 19 января, заключен под стражу и руководитель учебного центра.Ранее было известно о 18-ти пострадавших, такие цифры журналистам называл помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Крыша учебного заведения МВД загорелась в Сыктывкаре во время проведения занятий 15 января.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
республика коми
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/03/1152169333_0:1:960:721_1920x0_80_0_0_682ccb01fac1640733d44c7c6574888c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика коми, происшествия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), пожар
Взрыв в здании МВД в Сыктывкаре: потерпевшими признаны более 30 человек

Потерпевшими по делу об инциденте с гранатой и пожаром в Коми признаны более 30 человек

16:26 19.01.2026
 
© СК РоссииСотрудник Следственного комитета РФ
Сотрудник Следственного комитета РФ
© СК России
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Один человек погиб и более 30 признаны потерпевшими по уголовному делу об инциденте с учебно-имитационной гранатой и пожаром, который произошел в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК РФ по региону.
По информации ведомства, 15 января в ходе планового учебного занятия со слушателями, один из сотрудников центра профподготовки активировал учебно-имитационную гранату. В результате возник пожар. В субботу суд отправил преподавателя под домашний арест по обвинению в превышении должностных полномочий, а в понедельник, 19 января, заключен под стражу и руководитель учебного центра.
"К настоящему времени от ожогов и отравления угарным газом скончалась одна из потерпевших. Всего по уголовному делу потерпевшими признаны более 30 человек", – отметили в пресс-службе.
Ранее было известно о 18-ти пострадавших, такие цифры журналистам называл помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Крыша учебного заведения МВД загорелась в Сыктывкаре во время проведения занятий 15 января.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Республика КомиПроисшествияНовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Пожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:3818-летнего юношу зарезали из-за ссоры в автобусе в Электростали
17:11Под Симферополем пять сел остались без света
17:00Два младенца умерли и 53 в больнице – ЧП в детсаду в Иерусалиме
16:43В Крыму прощаются с митрополитом Лазарем
16:35В Севастополе продлили меморандум о сдерживании цен на социальные товары
16:26Взрыв в здании МВД в Сыктывкаре: потерпевшими признаны более 30 человек
16:14Житель Евпатории из-за ревности набросился с ножом на знакомого
16:04Тепло в холода: как ЖКХ Крыма справляется с морозами
15:48Как в Крыму отмечают Крещение Господне
15:38Клиенты ВТБ вернули 10 млрд через упрощенный налоговый вычет по жилью
15:28Непогода остановила паром в Севастополе
15:22Жительница Севастополя получила "условку" за 9-летнюю аферу с жильем
15:00Как "схема Долиной" отразилась на программе семейной ипотеки на вторичку
14:42Резкий рост: в Крыму гриппом и ОРВИ заболели 8,6 тысяч человек
14:23Крым поможет новым регионам создать "новую" аграрную историю
14:10В Севастополе громко – флот проводит реактивное бомбометание
14:01Путин собрал Совбез
13:57В Ялте мужчина избил водителя автобуса – начата проверка
13:50Лурье получила ключи от бывшей квартиры Долиной
13:46В программу развития Крыма и Севастополя внесены изменения
Лента новостейМолния