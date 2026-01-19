https://crimea.ria.ru/20260119/vzryv-v-zdanii-mvd-v-syktyvkare-poterpevshimi-priznany-bolee-30-chelovek-1152509006.html

Взрыв в здании МВД в Сыктывкаре: потерпевшими признаны более 30 человек

Один человек погиб и более 30 признаны потерпевшими по уголовному делу об инциденте с учебно-имитационной гранатой и пожаром, который произошел в центре... РИА Новости Крым, 19.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Один человек погиб и более 30 признаны потерпевшими по уголовному делу об инциденте с учебно-имитационной гранатой и пожаром, который произошел в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК РФ по региону.По информации ведомства, 15 января в ходе планового учебного занятия со слушателями, один из сотрудников центра профподготовки активировал учебно-имитационную гранату. В результате возник пожар. В субботу суд отправил преподавателя под домашний арест по обвинению в превышении должностных полномочий, а в понедельник, 19 января, заключен под стражу и руководитель учебного центра.Ранее было известно о 18-ти пострадавших, такие цифры журналистам называл помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Крыша учебного заведения МВД загорелась в Сыктывкаре во время проведения занятий 15 января.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

