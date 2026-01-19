https://crimea.ria.ru/20260119/vtb-rossiyane-potratili-v-prazdniki-14-mlrd-rubley-na-kafe-i-restorany-1152497965.html
ВТБ: Россияне потратили в праздники 14 млрд рублей на кафе и рестораны
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Наибольшие траты россиян на отдых и развлечения в новогодние праздники пришлись на кафе и рестораны – 14 миллиардов рублей, что на 23% превышает показатели предыдущего года, свидетельствуют данные ВТБ.Клиенты банка в праздники совершили в предприятиях общепита 16 миллионов оплат, средний чек составил 864 рубля.В то же время самый значительный рост показали траты на культурные мероприятия. Расходы на театры и кино выросли более чем в три раза и достигли 2 миллиардов рублей, при этом число оплат увеличилось вдвое – до 1,9 миллиона операций.На размещение – отели, кемпинги и лагеря – клиенты ВТБ потратили 1,4 миллиарда рублей, совершив 190 тысяч оплат. В период праздников клиенты ВТБ также приобрели железнодорожные билеты на сумму более 820 миллионов рублей при среднем чеке 3,8 тысячи рублей. Траты на авиабилеты достигли 897 миллионов рублей, средний чек составил 16,4 тысячи рублей.Чаще всего туристы выбирали четырехзвездочные отели (31% заказов), а также недорогие варианты размещения без звезд – хостелы, апартаменты, гостевые дома и др. (30%). Третью строчку занимают гостиницы с тремя звездами, их бронировали в 25% случаев. Средняя стоимость бронирования составила 11,2 тысячи рублей против 10,9 тысячи рублей годом ранее.Доля зарубежных поездок в новогодние праздники выросла на треть – до 33% всех бронирований. Самыми востребованными странами стали Турция (доля отельных заказов в стране составила 12,2%), Таиланд (9,1%) и ОАЭ (7,6%). Также спросом пользовались Белоруссия и Китай.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Наибольшие траты россиян на отдых и развлечения в новогодние праздники пришлись на кафе и рестораны – 14 миллиардов рублей, что на 23% превышает показатели предыдущего года, свидетельствуют данные ВТБ.
Клиенты банка в праздники совершили в предприятиях общепита 16 миллионов оплат, средний чек составил 864 рубля.
В то же время самый значительный рост показали траты на культурные мероприятия. Расходы на театры и кино выросли более чем в три раза и достигли 2 миллиардов рублей, при этом число оплат увеличилось вдвое – до 1,9 миллиона операций.
На размещение – отели, кемпинги и лагеря – клиенты ВТБ потратили 1,4 миллиарда рублей, совершив 190 тысяч оплат. В период праздников клиенты ВТБ также приобрели железнодорожные билеты на сумму более 820 миллионов рублей при среднем чеке 3,8 тысячи рублей. Траты на авиабилеты достигли 897 миллионов рублей, средний чек составил 16,4 тысячи рублей.
Как отметили в ВТБ со ссылкой на данные сервиса путешествий OneTwoTrip, большинство россиян традиционно предпочли провести Новый год в России – на внутренние направления пришлось 67% от всех отельных заказов. Лидерами стали Москва (20,3% отельных бронирований), Санкт-Петербург (14,1%) и Казань (4,0%). В топ-5 вошли Адлер (3,4%) и Краснодар (3,0%).
Чаще всего туристы выбирали четырехзвездочные отели (31% заказов), а также недорогие варианты размещения без звезд – хостелы, апартаменты, гостевые дома и др. (30%). Третью строчку занимают гостиницы с тремя звездами, их бронировали в 25% случаев. Средняя стоимость бронирования составила 11,2 тысячи рублей против 10,9 тысячи рублей годом ранее.
Доля зарубежных поездок в новогодние праздники выросла на треть – до 33% всех бронирований. Самыми востребованными странами стали Турция (доля отельных заказов в стране составила 12,2%), Таиланд (9,1%) и ОАЭ (7,6%). Также спросом пользовались Белоруссия и Китай.
