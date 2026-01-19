https://crimea.ria.ru/20260119/vtb-rossiyane-potratili-v-prazdniki-14-mlrd-rubley-na-kafe-i-restorany-1152497965.html

ВТБ: Россияне потратили в праздники 14 млрд рублей на кафе и рестораны

ВТБ: Россияне потратили в праздники 14 млрд рублей на кафе и рестораны - РИА Новости Крым, 19.01.2026

ВТБ: Россияне потратили в праздники 14 млрд рублей на кафе и рестораны

Наибольшие траты россиян на отдых и развлечения в новогодние праздники пришлись на кафе и рестораны – 14 миллиардов рублей, что на 23% превышает показатели... РИА Новости Крым, 19.01.2026

2026-01-19T12:21

2026-01-19T12:21

2026-01-19T12:21

втб

деньги

финансы

новый год 2026

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/09/1124110495_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_64826eea2c6bb57825c6f889f1f26283.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Наибольшие траты россиян на отдых и развлечения в новогодние праздники пришлись на кафе и рестораны – 14 миллиардов рублей, что на 23% превышает показатели предыдущего года, свидетельствуют данные ВТБ.Клиенты банка в праздники совершили в предприятиях общепита 16 миллионов оплат, средний чек составил 864 рубля.В то же время самый значительный рост показали траты на культурные мероприятия. Расходы на театры и кино выросли более чем в три раза и достигли 2 миллиардов рублей, при этом число оплат увеличилось вдвое – до 1,9 миллиона операций.На размещение – отели, кемпинги и лагеря – клиенты ВТБ потратили 1,4 миллиарда рублей, совершив 190 тысяч оплат. В период праздников клиенты ВТБ также приобрели железнодорожные билеты на сумму более 820 миллионов рублей при среднем чеке 3,8 тысячи рублей. Траты на авиабилеты достигли 897 миллионов рублей, средний чек составил 16,4 тысячи рублей.Чаще всего туристы выбирали четырехзвездочные отели (31% заказов), а также недорогие варианты размещения без звезд – хостелы, апартаменты, гостевые дома и др. (30%). Третью строчку занимают гостиницы с тремя звездами, их бронировали в 25% случаев. Средняя стоимость бронирования составила 11,2 тысячи рублей против 10,9 тысячи рублей годом ранее.Доля зарубежных поездок в новогодние праздники выросла на треть – до 33% всех бронирований. Самыми востребованными странами стали Турция (доля отельных заказов в стране составила 12,2%), Таиланд (9,1%) и ОАЭ (7,6%). Также спросом пользовались Белоруссия и Китай.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, деньги, финансы, новый год 2026, новости