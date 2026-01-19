Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по школе в Запорожской области во время уроков - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260119/vsu-udarili-po-shkole-v-zaporozhskoy-oblasti-vo-vremya-urokov-1152514682.html
ВСУ ударили по школе в Запорожской области во время уроков
ВСУ ударили по школе в Запорожской области во время уроков - РИА Новости Крым, 19.01.2026
ВСУ ударили по школе в Запорожской области во время уроков
ВСУ целенаправленно атаковали среднюю общеобразовательную школу №1 "Скифия" в Каменке-Днепровской, сообщает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 19.01.2026
2026-01-19T18:16
2026-01-19T18:16
запорожская область
евгений балицкий
новости
дети
школа
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143070457_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_c62a2186876a6f09a3df012925eac5b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. ВСУ целенаправленно атаковали среднюю общеобразовательную школу №1 "Скифия" в Каменке-Днепровской, сообщает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По его словам, на момент удары в школе находились 15 детей и 10 сотрудников. Никто из них не пострадал. Зафиксированы повреждения автомобиля охраны и остекления здания.Он уточнил, что на данный момент на месте работают оперативные службы. Принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности учебного процесса и восстановлению повреждений.Ранее сообщалось, что в Запорожской области два сотрудника аптечной сети погибли в результате атаки ВСУ: противник ударил по движущемуся автомобилю, в котором перевозили жизненно важные лекарства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Туапсе при атаке ВСУ пострадал мирный жительТри человека пострадали при падении обломков БПЛА на жилой дом в БесланеДетонировал дрон – в Белгородской области ранен мужчина
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143070457_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_c115a93b1bf8d8c6325f1009e35f8216.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, евгений балицкий, новости, дети, школа, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ ударили по школе в Запорожской области во время уроков

ВСУ ударили по школе в Запорожской области во время уроков – в здании были дети

18:16 19.01.2026
 
Мигалка полиции
Мигалка полиции
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. ВСУ целенаправленно атаковали среднюю общеобразовательную школу №1 "Скифия" в Каменке-Днепровской, сообщает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"ВСУ целенаправленно атаковали гражданский объект, где в учебное время находятся дети и педагоги. Применение трех беспилотных летательных аппаратов по школе является вопиющим актом террора, грубейшим нарушением всех норм международного гуманитарного права и не имеет никаких оправданий", – подчеркнул глава региона.
По его словам, на момент удары в школе находились 15 детей и 10 сотрудников. Никто из них не пострадал. Зафиксированы повреждения автомобиля охраны и остекления здания.
"Тот факт, что в результате этого преступления удалось избежать человеческих жертв, не отменяет его чудовищной сути. Целью был явно мирный объект социальной инфраструктуры", – отметил Балицкий.
Он уточнил, что на данный момент на месте работают оперативные службы. Принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности учебного процесса и восстановлению повреждений.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области два сотрудника аптечной сети погибли в результате атаки ВСУ: противник ударил по движущемуся автомобилю, в котором перевозили жизненно важные лекарства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Туапсе при атаке ВСУ пострадал мирный житель
Три человека пострадали при падении обломков БПЛА на жилой дом в Беслане
Детонировал дрон – в Белгородской области ранен мужчина
Запорожская областьЕвгений БалицкийНовостидетиШколаПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:48Крым и новые регионы начнут совместное развитие рыбоводческого хозяйства
19:10Без происшествий: в Севастополе встретили Крещение под присмотром МЧС
18:43Писатель и волонтер из Петебурга посвятила свою книгу крымчанину
18:16ВСУ ударили по школе в Запорожской области во время уроков
17:53Как идет стройка приемного отделения экстренной помощи в Симферополе
17:3818-летнего юношу зарезали из-за ссоры в автобусе в Электростали
17:11Под Симферополем пять сел остались без света
17:00Два младенца умерли и 53 в больнице – ЧП в детсаду в Иерусалиме
16:43В Крыму прощаются с митрополитом Лазарем
16:35В Севастополе продлили меморандум о сдерживании цен на социальные товары
16:26Взрыв в здании МВД в Сыктывкаре: потерпевшими признаны более 30 человек
16:14Житель Евпатории из-за ревности набросился с ножом на знакомого
16:04Тепло в холода: как ЖКХ Крыма справляется с морозами
15:48Как в Крыму отмечают Крещение Господне
15:38Клиенты ВТБ вернули 10 млрд через упрощенный налоговый вычет по жилью
15:28Непогода остановила паром в Севастополе
15:22Жительница Севастополя получила "условку" за 9-летнюю аферу с жильем
15:00Как "схема Долиной" отразилась на программе семейной ипотеки на вторичку
14:42Резкий рост: в Крыму гриппом и ОРВИ заболели 8,6 тысяч человек
14:23Крым поможет новым регионам создать "новую" аграрную историю
Лента новостейМолния