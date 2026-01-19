https://crimea.ria.ru/20260119/vsu-udarili-po-shkole-v-zaporozhskoy-oblasti-vo-vremya-urokov-1152514682.html

ВСУ ударили по школе в Запорожской области во время уроков

ВСУ ударили по школе в Запорожской области во время уроков - РИА Новости Крым, 19.01.2026

ВСУ ударили по школе в Запорожской области во время уроков

ВСУ целенаправленно атаковали среднюю общеобразовательную школу №1 "Скифия" в Каменке-Днепровской, сообщает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 19.01.2026

2026-01-19T18:16

2026-01-19T18:16

2026-01-19T18:16

запорожская область

евгений балицкий

новости

дети

школа

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143070457_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_c62a2186876a6f09a3df012925eac5b4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. ВСУ целенаправленно атаковали среднюю общеобразовательную школу №1 "Скифия" в Каменке-Днепровской, сообщает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По его словам, на момент удары в школе находились 15 детей и 10 сотрудников. Никто из них не пострадал. Зафиксированы повреждения автомобиля охраны и остекления здания.Он уточнил, что на данный момент на месте работают оперативные службы. Принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности учебного процесса и восстановлению повреждений.Ранее сообщалось, что в Запорожской области два сотрудника аптечной сети погибли в результате атаки ВСУ: противник ударил по движущемуся автомобилю, в котором перевозили жизненно важные лекарства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Туапсе при атаке ВСУ пострадал мирный жительТри человека пострадали при падении обломков БПЛА на жилой дом в БесланеДетонировал дрон – в Белгородской области ранен мужчина

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, новости, дети, школа, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)