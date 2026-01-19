Рейтинг@Mail.ru
В Ялте мужчина избил водителя автобуса – начата проверка - РИА Новости Крым, 19.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260119/v-yalte-muzhchina-izbil-voditelya-avtobusa--nachata-proverka-1152502162.html
В Ялте мужчина избил водителя автобуса – начата проверка
В Ялте мужчина избил водителя автобуса – начата проверка - РИА Новости Крым, 19.01.2026
В Ялте мужчина избил водителя автобуса – начата проверка
Водитель рейсового автобуса в Ялте получил травмы в ходе конфликта с пассажиром, начата проверка. Об этом сообщили в республиканском МВД. РИА Новости Крым, 19.01.2026
2026-01-19T13:57
2026-01-19T13:57
крым
ялта
новости крыма
происшествия
мвд по республике крым
общественный транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/05/1135417656_95:0:1280:667_1920x0_80_0_0_3565e62dbb42f3889306235f673035a6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Водитель рейсового автобуса в Ялте получил травмы в ходе конфликта с пассажиром, начата проверка. Об этом сообщили в республиканском МВД.По предварительной информации, конфликт между водителем и одним из пассажиров возник из-за просьбы уступить место девушке.Полиция оперативно установила всех участников конфликта и опросила свидетелей. Назначены необходимые экспертизы.
крым
ялта
крым, ялта, новости крыма, происшествия, мвд по республике крым, общественный транспорт
В Ялте мужчина избил водителя автобуса – начата проверка

В Ялте пассажир избил водителя автобуса из-за просьбы уступить место девушке – МВД

13:57 19.01.2026
 
© ГУП РК "Крымтроллейбус"Автобус
Автобус
© ГУП РК "Крымтроллейбус"
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Водитель рейсового автобуса в Ялте получил травмы в ходе конфликта с пассажиром, начата проверка. Об этом сообщили в республиканском МВД.
По предварительной информации, конфликт между водителем и одним из пассажиров возник из-за просьбы уступить место девушке.

"Молодой человек проигнорировал просьбу водителя, что привело к словесной перепалке. В ходе ссоры пассажир использовал нецензурные выражения и нанес водителю удар по голове", – сказано в сообщении.

Полиция оперативно установила всех участников конфликта и опросила свидетелей. Назначены необходимые экспертизы.

"По итогам проверки будет принято процессуальное решение", – добавили в МВД.

КрымЯлтаНовости КрымаПроисшествияМВД по Республике КрымОбщественный транспорт
 
