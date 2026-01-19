https://crimea.ria.ru/20260119/v-yalte-muzhchina-izbil-voditelya-avtobusa--nachata-proverka-1152502162.html
В Ялте мужчина избил водителя автобуса – начата проверка
В Ялте мужчина избил водителя автобуса – начата проверка - РИА Новости Крым, 19.01.2026
В Ялте мужчина избил водителя автобуса – начата проверка
2026-01-19T13:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Водитель рейсового автобуса в Ялте получил травмы в ходе конфликта с пассажиром, начата проверка. Об этом сообщили в республиканском МВД.По предварительной информации, конфликт между водителем и одним из пассажиров возник из-за просьбы уступить место девушке.Полиция оперативно установила всех участников конфликта и опросила свидетелей. Назначены необходимые экспертизы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разбойное нападение на школьницу в Керчи - дело ушло в судВ Краснодаре мужчина избил на улице девушек и сбежал в соседний регионОпасное катание детей на "ватрушках" устроили в Крыму
