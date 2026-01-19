В Севастополе продлили меморандум о сдерживании цен на социальные товары
В Севастополе продлили соглашение о сдерживании цен на социальные товары – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе продлили соглашение с торговыми сетями о сдерживании цен на социально значимые товары, информирует пресс-служба правительства города.
"Меморандум о взаимопонимании между Правительством города и крупнейшими региональными торговыми сетями пролонгирован на 2026 год", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что на сегодняшний день в меморандуме участвуют десять предприятий сетевой торговли, объединяющих 122 объекта розничной торговли по всему городу. Соглашение охватывает 46 товаров. Суть документа — добровольное обязательство торговых сетей устанавливать минимальную или нулевую торговую надбавку на социально значимые товары. Для удобства покупателей все товары социальной группы маркируются специальными голубыми ценниками.
"Кроме того, за прошедшую неделю департаментом зафиксировано снижение цен на ряд важных продуктов питания: сливочное масло, молоко длительного хранения, свежая белокочанная капуста, свекла. Одновременно отмечен незначительный рост цен на свинину, охлажденную и мороженую курицу, куриные яйца, яблоки, свежие огурцы и помидоры, картофель, а также репчатый лук", - привели данные в пресс-службе.
Отмечается, что колебания связаны с сезонными факторами и ростом затрат на логистику и энергоресурсы. При этом торговые сети города развивают прямые поставки без посредников, что дополнительно способствует снижению цен.
Жесткие штрафы за необоснованное повышение цен на товары и услуги способны стать одним из главных факторов сдерживания инфляции в России. Такое мнение выразил ранее финансовый аналитик Михаил Беляев.
