В Севастополе продлили меморандум о сдерживании цен на социальные товары

2026-01-19T16:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе продлили соглашение с торговыми сетями о сдерживании цен на социально значимые товары, информирует пресс-служба правительства города.Уточняется, что на сегодняшний день в меморандуме участвуют десять предприятий сетевой торговли, объединяющих 122 объекта розничной торговли по всему городу. Соглашение охватывает 46 товаров. Суть документа — добровольное обязательство торговых сетей устанавливать минимальную или нулевую торговую надбавку на социально значимые товары. Для удобства покупателей все товары социальной группы маркируются специальными голубыми ценниками.Отмечается, что колебания связаны с сезонными факторами и ростом затрат на логистику и энергоресурсы. При этом торговые сети города развивают прямые поставки без посредников, что дополнительно способствует снижению цен.Жесткие штрафы за необоснованное повышение цен на товары и услуги способны стать одним из главных факторов сдерживания инфляции в России. Такое мнение выразил ранее финансовый аналитик Михаил Беляев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выросли цены на крепкий алкогольДеньги закончились: как пережить "голодный" январьВ России предложили ежегодно повышать зарплаты

