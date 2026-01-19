https://crimea.ria.ru/20260119/v-sevastopole-gromko--flot-provodit--reaktivnoe-bombometanie-1152502437.html

В Севастополе громко – флот проводит реактивное бомбометание

В Севастополе до вечера понедельника будут слышны звуки взрывов, это связано с тренировкой военнослужащих. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе до вечера понедельника будут слышны звуки взрывов, это связано с тренировкой военнослужащих. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.Он уточнил, что в рамках учений запланировано гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны неоднократные громкие звуки. В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиВ Севастополе стреляют из всех видов оружия - причиныВ Феодосии слышна стрельба: что происходит

