Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе громко – флот проводит реактивное бомбометание - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260119/v-sevastopole-gromko--flot-provodit--reaktivnoe-bombometanie-1152502437.html
В Севастополе громко – флот проводит реактивное бомбометание
В Севастополе громко – флот проводит реактивное бомбометание - РИА Новости Крым, 19.01.2026
В Севастополе громко – флот проводит реактивное бомбометание
В Севастополе до вечера понедельника будут слышны звуки взрывов, это связано с тренировкой военнослужащих. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.01.2026
2026-01-19T14:10
2026-01-19T14:10
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/01/1152143230_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_aead2bb7a9c34f60428fa85aa35b6bb9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе до вечера понедельника будут слышны звуки взрывов, это связано с тренировкой военнослужащих. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.Он уточнил, что в рамках учений запланировано гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны неоднократные громкие звуки. В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиВ Севастополе стреляют из всех видов оружия - причиныВ Феодосии слышна стрельба: что происходит
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/01/1152143230_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_aa5372711094316ed0daf5fb58ec939d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе громко – флот проводит реактивное бомбометание

В Севастополе до вечера понедельника будут слышны взрывы – Развожаев

14:10 19.01.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь в снегу
Севастополь в снегу
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе до вечера понедельника будут слышны звуки взрывов, это связано с тренировкой военнослужащих. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой и Песочной бухт, мыса Херсонес, Ласпи каждые 40-50 минут флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводно-диверсионными силами и средствами", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в рамках учений запланировано гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны неоднократные громкие звуки.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности
В Севастополе стреляют из всех видов оружия - причины
В Феодосии слышна стрельба: что происходит
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевУченияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Безопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:00Как "схема Долиной" отразилась на программе семейной ипотеки на вторичку
14:42Резкий рост: в Крыму гриппом и ОРВИ заболели 8,6 тысяч человек
14:23Крым поможет новым регионам создать "новую" аграрную историю
14:10В Севастополе громко – флот проводит реактивное бомбометание
14:01Путин собрал Совбез
13:57В Ялте мужчина избил водителя автобуса – начата проверка
13:50Лурье получила ключи от бывшей квартиры Долиной
13:46В программу развития Крыма и Севастополя внесены изменения
13:37Минздрав рассказал о состоянии раненного при теракте в Хорлах ребенка
13:15Жители села на севере Крыма жалуются на соленую воду из крана
13:06На Украины нет света в шести областях
12:50Киев срывает процесс обмена военнопленными – Москалькова
12:43Армия РФ бьет по центрам запуска украинских БПЛА и освобождает села
12:26Украина в огне: в Одессе и Харькове повреждена критическая инфраструктура
12:21ВТБ: Россияне потратили в праздники 14 млрд рублей на кафе и рестораны
12:13В Крыму без света остались еще три села
12:09Армия России идет вперед: освобождены Павловка и Новопавловка
12:07Крымчанину вынесли приговор за мошенничество и поджог автомобиля
11:56Севастополь получил 61 млн рублей от Фонда президентских грантов
11:4820 человек пострадали в ДТП в Крыму
Лента новостейМолния