Рейтинг@Mail.ru
В России предложили продлить работу детских садов до 20:00 - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260119/v-rossii-predlozhili-prodlit-rabotu-detskikh-sadov-do-2000-1152490249.html
В России предложили продлить работу детских садов до 20:00
В России предложили продлить работу детских садов до 20:00 - РИА Новости Крым, 19.01.2026
В России предложили продлить работу детских садов до 20:00
Работу детских садов в России необходимо продлить до восьми часов вечера, поскольку нынешний график не отвечает потребностям работающих родителей. Об этом... РИА Новости Крым, 19.01.2026
2026-01-19T07:34
2026-01-19T07:34
детский сад
общественная палата российской федерации
новости
общество
россия
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/01/1145362609_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ce19cb33a1f75ecab774cab991a5ec5a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Работу детских садов в России необходимо продлить до восьми часов вечера, поскольку нынешний график не отвечает потребностям работающих родителей. Об этом заявила замглавы комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина, сообщает РИА Новости.По ее словам, нынешний график работы дошкольных учреждений "сильно устарел" и часто заканчивается раньше рабочего дня родителей, которым даже при освобождении около семи часов вечера требуется время на дорогу."Бабушки, дедушки сейчас тоже работают, то есть все домашние находятся на работе, а садик работу уже прекратил. Вот эта временная дыра, слепая зона временная, она должна сейчас в соответствии с законодательством прийти к какому-то единогласию", - добавила Москвитина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/01/1145362609_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8a2900691192880c9dd00a3f69bba9a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
детский сад, общественная палата российской федерации , новости, общество, россия, дети
В России предложили продлить работу детских садов до 20:00

В Общественной палате РФ предложили продлить работу детсадов до 20:00

07:34 19.01.2026
 
© РИА Новости КрымНовый детский сад в городе Саки
Новый детский сад в городе Саки - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Работу детских садов в России необходимо продлить до восьми часов вечера, поскольку нынешний график не отвечает потребностям работающих родителей. Об этом заявила замглавы комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина, сообщает РИА Новости.
"Сад должен работать до восьми часов (вечера – ред.) совершенно точно. Это не обязательно должны быть воспитатели на местах, но хотя бы нянечки, младший персонал должен обеспечить безопасность ребенка и возможность его находиться вне дома", - сказала Москвитина.
По ее словам, нынешний график работы дошкольных учреждений "сильно устарел" и часто заканчивается раньше рабочего дня родителей, которым даже при освобождении около семи часов вечера требуется время на дорогу.
"Бабушки, дедушки сейчас тоже работают, то есть все домашние находятся на работе, а садик работу уже прекратил. Вот эта временная дыра, слепая зона временная, она должна сейчас в соответствии с законодательством прийти к какому-то единогласию", - добавила Москвитина.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Детский садОбщественная палата Российской ФедерацииНовостиОбществоРоссиядети
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:07Когда восстановят электроснабжение в Запорожской области
08:57Трамп попал в историю
08:48Число погибших при аварии с поездами в Испании выросло до 24
08:42Крещенские купания: советы безопасности в инфографике РИА Новости Крым
08:34Трамп заявил о "российской угрозе" для Гренландии
08:33На севере Крыма три населенных пункта остались без электричества
08:25В лидерах по аттестации: в Крыму работают сертифицированные экскурсоводы
07:56Претензии Трампа на Гренландию раскололи политикум США – эксперт
07:34В России предложили продлить работу детских садов до 20:00
07:23Массированная атака ВСУ на регионы России - сбиты 92 беспилотника
07:17Крымский мост - ситуация на утро понедельника
07:10На дорогах Крыма снежные переметы - актуальная обстановка
06:51Дело о гибели младенцев в Новокузнецке - роддом закрыли на 90 суток
06:40Крещение Господне: история православного праздника
06:2521 человек погиб в столкновении двух поездов в Испании
06:06Очень сильные магнитные бури ударят по Земле
00:01Снег с ветром и гололедица: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 19 января
23:39Жителям Украины будут отключать свет более чем на 16 часов в сутки
23:20Многоэтажка загорелась в Севастополе
Лента новостейМолния