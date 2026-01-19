https://crimea.ria.ru/20260119/v-rossii-predlozhili-prodlit-rabotu-detskikh-sadov-do-2000-1152490249.html
В России предложили продлить работу детских садов до 20:00
19.01.2026
В России предложили продлить работу детских садов до 20:00
Работу детских садов в России необходимо продлить до восьми часов вечера, поскольку нынешний график не отвечает потребностям работающих родителей. Об этом... РИА Новости Крым, 19.01.2026
2026-01-19T07:34
2026-01-19T07:34
2026-01-19T07:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Работу детских садов в России необходимо продлить до восьми часов вечера, поскольку нынешний график не отвечает потребностям работающих родителей. Об этом заявила замглавы комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина, сообщает РИА Новости.По ее словам, нынешний график работы дошкольных учреждений "сильно устарел" и часто заканчивается раньше рабочего дня родителей, которым даже при освобождении около семи часов вечера требуется время на дорогу."Бабушки, дедушки сейчас тоже работают, то есть все домашние находятся на работе, а садик работу уже прекратил. Вот эта временная дыра, слепая зона временная, она должна сейчас в соответствии с законодательством прийти к какому-то единогласию", - добавила Москвитина.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Работу детских садов в России необходимо продлить до восьми часов вечера, поскольку нынешний график не отвечает потребностям работающих родителей. Об этом заявила замглавы комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина, сообщает РИА Новости.
"Сад должен работать до восьми часов (вечера – ред.) совершенно точно. Это не обязательно должны быть воспитатели на местах, но хотя бы нянечки, младший персонал должен обеспечить безопасность ребенка и возможность его находиться вне дома", - сказала Москвитина.
По ее словам, нынешний график работы дошкольных учреждений "сильно устарел" и часто заканчивается раньше рабочего дня родителей, которым даже при освобождении около семи часов вечера требуется время на дорогу.
"Бабушки, дедушки сейчас тоже работают, то есть все домашние находятся на работе, а садик работу уже прекратил. Вот эта временная дыра, слепая зона временная, она должна сейчас в соответствии с законодательством прийти к какому-то единогласию", - добавила Москвитина.
