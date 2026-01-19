https://crimea.ria.ru/20260119/v-programmu-razvitiya-kryma-i-sevastopolya-vneseny-izmeneniya-1152501318.html
В программу развития Крыма и Севастополя внесены изменения
В программу развития Крыма и Севастополя внесены изменения
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. В программу социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя внесены изменения, она будет вестись с учетом требований Стратегии пространственного развития России на период до 2030 года. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.По информации кабмина, изменения предполагают продолжение работы по улучшению социальной, транспортной, коммунальной и туристской инфраструктуры на полуострове. В двух регионах будут построены десятки километров сетей газо- и водоснабжения, увеличена протяженность автомобильных дорог. Также запланирован капитальный ремонт объектов культурного наследия и Крымского центра театрального искусства.Как сообщил ранее заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, целевые показатели госпрограммы за 2025 год все достигнуты. В текущем году на ее реализацию планируется направить порядка 93 млрд рублей.В июле 2025 года правительство продлило срок реализации программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года. Предыдущая редакция госпрограммы предполагала завершение ее мероприятий в 2027 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:68 млрд по ФЦП - Аксенов доложил Путину о больших стройках в КрымуТысячу километров дорог построят и отремонтируют в Крыму за пять летБольшая стройка: как реконструируют набережную Коктебеля
