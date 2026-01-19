Рейтинг@Mail.ru
В программу развития Крыма и Севастополя внесены изменения - РИА Новости Крым, 19.01.2026
В программу развития Крыма и Севастополя внесены изменения
В программу развития Крыма и Севастополя внесены изменения - РИА Новости Крым, 19.01.2026
В программу развития Крыма и Севастополя внесены изменения
В программу социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя внесены изменения, она будет вестись с учетом требований Стратегии... РИА Новости Крым, 19.01.2026
2026-01-19T13:46
2026-01-19T13:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. В программу социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя внесены изменения, она будет вестись с учетом требований Стратегии пространственного развития России на период до 2030 года. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.По информации кабмина, изменения предполагают продолжение работы по улучшению социальной, транспортной, коммунальной и туристской инфраструктуры на полуострове. В двух регионах будут построены десятки километров сетей газо- и водоснабжения, увеличена протяженность автомобильных дорог. Также запланирован капитальный ремонт объектов культурного наследия и Крымского центра театрального искусства.Как сообщил ранее заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, целевые показатели госпрограммы за 2025 год все достигнуты. В текущем году на ее реализацию планируется направить порядка 93 млрд рублей.В июле 2025 года правительство продлило срок реализации программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года. Предыдущая редакция госпрограммы предполагала завершение ее мероприятий в 2027 году.
В программу развития Крыма и Севастополя внесены изменения

В госпрограмму развития Крыма и Севастополя внесены изменения

13:46 19.01.2026
 
© Пресс-служба "ВАДа"Строительство дороги в обход г.Алушты
Строительство дороги в обход г.Алушты
© Пресс-служба "ВАДа"
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. В программу социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя внесены изменения, она будет вестись с учетом требований Стратегии пространственного развития России на период до 2030 года. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
По информации кабмина, изменения предполагают продолжение работы по улучшению социальной, транспортной, коммунальной и туристской инфраструктуры на полуострове.
"Так, с учетом продления действия госпрограммы до 2030 года в двух субъектах будет создано более 8 тыс. новых мест в образовательных учреждениях, а также свыше 1 тыс. мест в учреждениях здравоохранения. Кроме того, к 2030 году туристические объекты Крыма и Севастополя должны обеспечить прием не менее 7,9 миллиона человек", - говорится в сообщении.
В двух регионах будут построены десятки километров сетей газо- и водоснабжения, увеличена протяженность автомобильных дорог. Также запланирован капитальный ремонт объектов культурного наследия и Крымского центра театрального искусства.
Как сообщил ранее заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, целевые показатели госпрограммы за 2025 год все достигнуты. В текущем году на ее реализацию планируется направить порядка 93 млрд рублей.
В июле 2025 года правительство продлило срок реализации программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года. Предыдущая редакция госпрограммы предполагала завершение ее мероприятий в 2027 году.
