Рейтинг@Mail.ru
В лидерах по аттестации: в Крыму работают сертифицированные экскурсоводы - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260119/v-liderakh-po-attestatsii-v-krymu-rabotayut-sertifitsirovannye-ekskursovody-1152360640.html
В лидерах по аттестации: в Крыму работают сертифицированные экскурсоводы
В лидерах по аттестации: в Крыму работают сертифицированные экскурсоводы - РИА Новости Крым, 19.01.2026
В лидерах по аттестации: в Крыму работают сертифицированные экскурсоводы
На полуострове не прекращается подготовка профессиональных экскурсоводов. Регион занимает одну из лидирующих позиций в этой отрасли после Москвы и... РИА Новости Крым, 19.01.2026
2026-01-19T08:25
2026-01-19T08:25
радио "спутник в крыму"
экскурсии
крым
екатерина лукьяненко
туризм в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110612/10/1106121072_0:0:1163:655_1920x0_80_0_0_2755ca51768ec2b0cd639ad6ed9bccf1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. На полуострове не прекращается подготовка профессиональных экскурсоводов. Регион занимает одну из лидирующих позиций в этой отрасли после Москвы и Санкт-Петербурга. Достаточно ли для Крыма профессионально подготовленных экскурсоводов и кто именно рассказывает туристам о полуострове – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского, заместитель председателя Комиссии по аттестации гидов и экскурсоводов РК Екатерина Лукьяненко.Позиция Крыма в тройке лидеров по количеству аккредитованных экскурсоводов не является удивительным фактом, считает гостья студии.По словам Екатерины Лукьяненко, сейчас на полуострове 70% аттестованных экскурсоводов совмещают работу экскурсовода в летний сезон с другими профессиями и сферами деятельности. Однако еще около тысячи остаются несертифицированными по разным причинам."Если специалист желает работать экскурсоводом, как только взял микрофон, сказал "Здравствуйте, я ваш экскурсовод", он должен предъявить свой нагрудный знак, бейдж, должен пройти аттестацию", – считает спикер.Примечательно, что среди профессиональных гидов и экскурсоводов полуострова, в Крыму официально имеют документ об аккредитации семь таксистов.Пройти аккредитацию по профессии "экскурсовод", по мнению доцента кафедры туризма КФУ, не составит большого труда при наличии соответствующего образования."Процедура на самом деле предельно проста. Должна быть регистрация на Госуслугах, с этого все начинается. Это абсолютно прозрачно, все понятно, интерфейс удобен. Прикрепляй документы, правильные кнопочки нажимай – все как бы подсказывает соискателю, что нужно делать дальше", – рассказала гостья эфира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Какой формат экскурсий наиболее востребован у современных туристовАттестация экскурсоводов и гидов в Крыму: как проходит и кому это нужноТуризм без барьеров: в Крыму организуют отдых для особенных гостей
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110612/10/1106121072_14:0:1041:770_1920x0_80_0_0_c1143b78e3c098c02bd133dc3b909fe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экскурсии, крым, екатерина лукьяненко, туризм в крыму
В лидерах по аттестации: в Крыму работают сертифицированные экскурсоводы

В Крыму в 2025 году прошли аттестацию 637 экскурсоводов и гидов-переводчиков

08:25 19.01.2026
 
© Фото: Инфоцентр "Крымский мост"Крымский мост стал темой для экскурсий
Крымский мост стал темой для экскурсий
© Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. На полуострове не прекращается подготовка профессиональных экскурсоводов. Регион занимает одну из лидирующих позиций в этой отрасли после Москвы и Санкт-Петербурга. Достаточно ли для Крыма профессионально подготовленных экскурсоводов и кто именно рассказывает туристам о полуострове – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского, заместитель председателя Комиссии по аттестации гидов и экскурсоводов РК Екатерина Лукьяненко.
Позиция Крыма в тройке лидеров по количеству аккредитованных экскурсоводов не является удивительным фактом, считает гостья студии.
"Это результат планомерной работы. Потому что в Крыму подготовка экскурсоводов, обучение их согласно профессиональному стандарту не прекращалась, в отличие от большинства субъектов Российской Федерации. У нас есть регионы, где лет 30 не было никаких курсов экскурсоводов, все про них забыли, а в Крыму с 1974 года планомерная работа началась в университете, и она никогда не прекращалась. Поэтому это результат действительно планомерной работы", – сказала собеседница.
По словам Екатерины Лукьяненко, сейчас на полуострове 70% аттестованных экскурсоводов совмещают работу экскурсовода в летний сезон с другими профессиями и сферами деятельности. Однако еще около тысячи остаются несертифицированными по разным причинам.
"Если специалист желает работать экскурсоводом, как только взял микрофон, сказал "Здравствуйте, я ваш экскурсовод", он должен предъявить свой нагрудный знак, бейдж, должен пройти аттестацию", – считает спикер.
Примечательно, что среди профессиональных гидов и экскурсоводов полуострова, в Крыму официально имеют документ об аккредитации семь таксистов.
"Это люди, имеющие высшее образование, которые проработали в туризме и аттестовались на высоком уровне. Имея очень большой опыт путешествий, в сравнении со многими другими собратьями по таксопарку, наши на высоте. Они рассказывают и не путают Чатыр-Даг и Ай-Петри, Керчь с Феодосией", – рассказала собеседница.
Пройти аккредитацию по профессии "экскурсовод", по мнению доцента кафедры туризма КФУ, не составит большого труда при наличии соответствующего образования.
"Процедура на самом деле предельно проста. Должна быть регистрация на Госуслугах, с этого все начинается. Это абсолютно прозрачно, все понятно, интерфейс удобен. Прикрепляй документы, правильные кнопочки нажимай – все как бы подсказывает соискателю, что нужно делать дальше", – рассказала гостья эфира.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
Какой формат экскурсий наиболее востребован у современных туристов
Аттестация экскурсоводов и гидов в Крыму: как проходит и кому это нужно
Туризм без барьеров: в Крыму организуют отдых для особенных гостей
 
Радио "Спутник в Крыму"ЭкскурсииКрымЕкатерина ЛукьяненкоТуризм в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:07Когда восстановят электроснабжение в Запорожской области
08:57Трамп попал в историю
08:48Число погибших при аварии с поездами в Испании выросло до 24
08:42Крещенские купания: советы безопасности в инфографике РИА Новости Крым
08:34Трамп заявил о "российской угрозе" для Гренландии
08:33На севере Крыма три населенных пункта остались без электричества
08:25В лидерах по аттестации: в Крыму работают сертифицированные экскурсоводы
07:56Претензии Трампа на Гренландию раскололи политикум США – эксперт
07:34В России предложили продлить работу детских садов до 20:00
07:23Массированная атака ВСУ на регионы России - сбиты 92 беспилотника
07:17Крымский мост - ситуация на утро понедельника
07:10На дорогах Крыма снежные переметы - актуальная обстановка
06:51Дело о гибели младенцев в Новокузнецке - роддом закрыли на 90 суток
06:40Крещение Господне: история православного праздника
06:2521 человек погиб в столкновении двух поездов в Испании
06:06Очень сильные магнитные бури ударят по Земле
00:01Снег с ветром и гололедица: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 19 января
23:39Жителям Украины будут отключать свет более чем на 16 часов в сутки
23:20Многоэтажка загорелась в Севастополе
Лента новостейМолния