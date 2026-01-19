https://crimea.ria.ru/20260119/v-liderakh-po-attestatsii-v-krymu-rabotayut-sertifitsirovannye-ekskursovody-1152360640.html

В лидерах по аттестации: в Крыму работают сертифицированные экскурсоводы

19.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. На полуострове не прекращается подготовка профессиональных экскурсоводов. Регион занимает одну из лидирующих позиций в этой отрасли после Москвы и Санкт-Петербурга. Достаточно ли для Крыма профессионально подготовленных экскурсоводов и кто именно рассказывает туристам о полуострове – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского, заместитель председателя Комиссии по аттестации гидов и экскурсоводов РК Екатерина Лукьяненко.Позиция Крыма в тройке лидеров по количеству аккредитованных экскурсоводов не является удивительным фактом, считает гостья студии.По словам Екатерины Лукьяненко, сейчас на полуострове 70% аттестованных экскурсоводов совмещают работу экскурсовода в летний сезон с другими профессиями и сферами деятельности. Однако еще около тысячи остаются несертифицированными по разным причинам."Если специалист желает работать экскурсоводом, как только взял микрофон, сказал "Здравствуйте, я ваш экскурсовод", он должен предъявить свой нагрудный знак, бейдж, должен пройти аттестацию", – считает спикер.Примечательно, что среди профессиональных гидов и экскурсоводов полуострова, в Крыму официально имеют документ об аккредитации семь таксистов.Пройти аккредитацию по профессии "экскурсовод", по мнению доцента кафедры туризма КФУ, не составит большого труда при наличии соответствующего образования."Процедура на самом деле предельно проста. Должна быть регистрация на Госуслугах, с этого все начинается. Это абсолютно прозрачно, все понятно, интерфейс удобен. Прикрепляй документы, правильные кнопочки нажимай – все как бы подсказывает соискателю, что нужно делать дальше", – рассказала гостья эфира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Какой формат экскурсий наиболее востребован у современных туристовАттестация экскурсоводов и гидов в Крыму: как проходит и кому это нужноТуризм без барьеров: в Крыму организуют отдых для особенных гостей

