В Крыму прощаются с митрополитом Лазарем
Отпевание митрополита Лазаря проходит в Александро-Невском соборе в Симферополе
16:43 19.01.2026 (обновлено: 16:57 19.01.2026)
Отпевание митрополита Лазаря
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Отпевание митрополита Лазаря проходит в Кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе. Чин отпевания проводит митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, ему сослужат епископ Ялтинский Нестор, епископ Джанкойский и Раздольненский Алексий и епископ Феодосийский и Керченский Иларион.
Сотни людей в эти дни молятся непосредственно в храмах о новопреставленном, десятки тысяч поминают митрополита в храмах Симферопольской и Крымской епархии и за ее пределами, чтобы Господь простил ему вольные и невольные прегрешения и водворил душу его там, где праведные обретают покой.
"У гроба митрополита Лазаря сегодня собран весь Крым. И те, на кого возложено бремя государственной власти, и те, кто несет жребий церковного служения, и великий православный народ. Это единство церкви, власти и народа – один из важнейших результатов 30-летних трудов почившего митрополита Лазаря. Мы стоим у гроба человека, который в своей жизни стал не только свидетелем истории, но и ее архитектором. Искренне убежден, Владыка Лазарь совершил поистине великий духовный подвиг", – сказал на отпевании митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.
И подчеркнул, что Лазарь вместе со своими соратниками и учениками сделал все, чтобы Крым ощутил себя святой землей, домом Божиим, а не всего лишь комфортным курортом.
Бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру – Ростислав Швец) скончался 17 января на 87-м году жизни. Главой Симферопольской и Крымской епархии он был назначен летом 1992 года. Решением Священного Синода от 11 октября 2023 года митрополит Лазарь (Швец) был почислен на покой с материальным содержанием от Симферопольского епархиального управления.
В течение нескольких суток с субботы – дня, когда преставился бывший руководитель Крымской митрополии – было организовано прощание с владыкой. За это время ко гробу митрополита в Александро-Невском соборе Симферополя подошли несколько десятков тысяч человек, которые помнят митрополита с благодарностью. Именно при митрополите Лазаре Крым активно возвращался в лоно православной Церкви, возрождались разрушенные храмы и монастыри, строились десятки новых.
Владыка Лазарь будет похоронен на территории Кафедрального Александро-Невского собора.
