https://crimea.ria.ru/20260119/v-krymu-proschayutsya-s-mitropolitom-lazarem-1152495801.html

В Крыму прощаются с митрополитом Лазарем

В Крыму прощаются с митрополитом Лазарем - РИА Новости Крым, 19.01.2026

В Крыму прощаются с митрополитом Лазарем

Отпевание митрополита Лазаря проходит в Кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе. Чин отпевания проводит митрополит Симферопольский и Крымский... РИА Новости Крым, 19.01.2026

2026-01-19T16:43

2026-01-19T16:43

2026-01-19T16:57

владыка лазарь

крымская митрополия

крым

симферополь

рпц (русская православная церковь)

религия

утраты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/13/1152510930_0:145:1392:928_1920x0_80_0_0_929ee12e370df4a09865e3ff1e5aee16.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Отпевание митрополита Лазаря проходит в Кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе. Чин отпевания проводит митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, ему сослужат епископ Ялтинский Нестор, епископ Джанкойский и Раздольненский Алексий и епископ Феодосийский и Керченский Иларион.Сотни людей в эти дни молятся непосредственно в храмах о новопреставленном, десятки тысяч поминают митрополита в храмах Симферопольской и Крымской епархии и за ее пределами, чтобы Господь простил ему вольные и невольные прегрешения и водворил душу его там, где праведные обретают покой.И подчеркнул, что Лазарь вместе со своими соратниками и учениками сделал все, чтобы Крым ощутил себя святой землей, домом Божиим, а не всего лишь комфортным курортом.Бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру – Ростислав Швец) скончался 17 января на 87-м году жизни. Главой Симферопольской и Крымской епархии он был назначен летом 1992 года. Решением Священного Синода от 11 октября 2023 года митрополит Лазарь (Швец) был почислен на покой с материальным содержанием от Симферопольского епархиального управления. В течение нескольких суток с субботы – дня, когда преставился бывший руководитель Крымской митрополии – было организовано прощание с владыкой. За это время ко гробу митрополита в Александро-Невском соборе Симферополя подошли несколько десятков тысяч человек, которые помнят митрополита с благодарностью. Именно при митрополите Лазаре Крым активно возвращался в лоно православной Церкви, возрождались разрушенные храмы и монастыри, строились десятки новых. Владыка Лазарь будет похоронен на территории Кафедрального Александро-Невского собора.

https://crimea.ria.ru/20260117/vladyka-lazar-biografiya-1152463493.html

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владыка лазарь, крымская митрополия, крым, симферополь, рпц (русская православная церковь), религия, утраты