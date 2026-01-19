Рейтинг@Mail.ru
В Крыму без света остались еще три села - РИА Новости Крым, 19.01.2026
В Крыму без света остались еще три села
В Крыму без света остались еще три села - РИА Новости Крым, 19.01.2026
В Крыму без света остались еще три села
села в Джанкойском районе полуострова временно остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 19.01.2026
2026-01-19T12:13
2026-01-19T12:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Еще три села в Джанкойском районе полуострова временно остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Электроснабжение в обозначенных селах планируется восстановить в течение трех часов, уточнили в "Крымэнерго".Ранее в понедельник без света остались села Медведевка, Предмостное и Новокрымское Джанкойского района.Также четырнадцать улиц и переулков Симферополя обесточены из-за аварии на сетях.В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. В понедельник в на полуострове сохранится холодная, ветреная погода. Местами пройдет снег. На дорогах гололедица.Для снижения аварийности в Крыму проведут комплексную работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики страны Сергей Цивилев.
В Крыму без света остались еще три села

В Джанкойском районе Крыма еще три села остались без электричества из-за аварии

12:13 19.01.2026
 
© Минэнерго РФПоследствия стихии
Последствия стихии
© Минэнерго РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Еще три села в Джанкойском районе полуострова временно остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
"Аварийное отключение. Джанкойский район, населенные пункты: Табачное, Азовское, Хлебное", - говорится в сообщении.
Электроснабжение в обозначенных селах планируется восстановить в течение трех часов, уточнили в "Крымэнерго".
Ранее в понедельник без света остались села Медведевка, Предмостное и Новокрымское Джанкойского района.
Также четырнадцать улиц и переулков Симферополя обесточены из-за аварии на сетях.
В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. В понедельник в на полуострове сохранится холодная, ветреная погода. Местами пройдет снег. На дорогах гололедица.
Для снижения аварийности в Крыму проведут комплексную работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики страны Сергей Цивилев.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму жители СНТ остались без света – прокуратура начала проверку
В Крыму зафиксирован пиковый спрос на электричество – введут ли графики
В Крыму до конца года нарастят энергетические мощности
 
