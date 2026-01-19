https://crimea.ria.ru/20260119/v-krymu-bez-sveta-ostalis-esche-tri-sela-1152498222.html
В Крыму без света остались еще три села
села в Джанкойском районе полуострова временно остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
2026-01-19T12:13
2026-01-19T12:13
2026-01-19T12:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Еще три села в Джанкойском районе полуострова временно остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Электроснабжение в обозначенных селах планируется восстановить в течение трех часов, уточнили в "Крымэнерго".Ранее в понедельник без света остались села Медведевка, Предмостное и Новокрымское Джанкойского района.Также четырнадцать улиц и переулков Симферополя обесточены из-за аварии на сетях.В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. В понедельник в на полуострове сохранится холодная, ветреная погода. Местами пройдет снег. На дорогах гололедица.Для снижения аварийности в Крыму проведут комплексную работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики страны Сергей Цивилев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму жители СНТ остались без света – прокуратура начала проверкуВ Крыму зафиксирован пиковый спрос на электричество – введут ли графикиВ Крыму до конца года нарастят энергетические мощности
