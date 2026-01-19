Рейтинг@Mail.ru
https://crimea.ria.ru/20260119/v-krasnodare-shkolnitsa-provalilas-v-otkrytyy-lyuk-1152496631.html
В Краснодаре 10-летняя девочка провалилась в открытый люк. Как сообщает пресс-служа прокуратура Кубани, по данному факту открыта проверка. РИА Новости Крым, 19.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Краснодаре 10-летняя девочка провалилась в открытый люк. Как сообщает пресс-служа прокуратура Кубани, по данному факту открыта проверка.По данным надзорного ведомства, инцидент произошел 19 января, когда пятиклассница шла на школьные уроки.В ситуации разбирается полиция, дело взято на прокурорский контроль. Кроме того, надзорным ведомством организована отдельная проверка – в части соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья детей и о жилищно-коммунальном хозяйстве. Органам местного самоуправления и коммунальщикам даны поручения об обследовании инженерной инфраструктуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьники упали в провал с кипятком возле школыВ Крыму женщина упала в трехметровый колодецВ Евпатории мужчина упал в восьмиметровый колодец
В Краснодаре школьница провалилась в открытый люк

В Краснодаре девочка провалилась в открытый люк по пути в школу

11:39 19.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Краснодаре 10-летняя девочка провалилась в открытый люк. Как сообщает пресс-служа прокуратура Кубани, по данному факту открыта проверка.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел 19 января, когда пятиклассница шла на школьные уроки.
"За медицинской помощью 10-летняя девочка не обращалась, в настоящее время находится по месту жительства", – сказано в сообщении.
В ситуации разбирается полиция, дело взято на прокурорский контроль. Кроме того, надзорным ведомством организована отдельная проверка – в части соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья детей и о жилищно-коммунальном хозяйстве. Органам местного самоуправления и коммунальщикам даны поручения об обследовании инженерной инфраструктуры.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Школьники упали в провал с кипятком возле школы
В Крыму женщина упала в трехметровый колодец
В Евпатории мужчина упал в восьмиметровый колодец
 
КраснодарПрокуратура Краснодарского краяНовостиПроисшествиядети
 
