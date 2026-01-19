https://crimea.ria.ru/20260119/v-evpatorii-voditel-sbezhal-s-mesta-dtp-i-ugodil-vo-vtoruyu-avariyu-1152495968.html
В Евпатории водитель сбежал с места ДТП и угодил во вторую аварию
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Евпатории 33-летний водитель уехал с места ДТП и попал во вторую аварию, за нарушения он лишился прав. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба МВД Крыма.По данным правоохранителей, водитель авто сначала врезался в другую машину и скрылся с места происшествия. Однако далеко не уехал - снес еще и забор частного дома. Нарушителя быстро нашли и завели на него сразу два админпротокола, в том числе об оставлении места ДТП.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Машина упала с моста в реку в Ростовской области - погибла девушкаНа трассе "М-4 Дон" самосвал снес пешеходный мостПять человек пострадали в массовом ДТП в Крыму
