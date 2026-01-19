Рейтинг@Mail.ru
В Евпатории водитель сбежал с места ДТП и угодил во вторую аварию - РИА Новости Крым, 19.01.2026
В Евпатории водитель сбежал с места ДТП и угодил во вторую аварию
В Евпатории водитель сбежал с места ДТП и угодил во вторую аварию - РИА Новости Крым, 19.01.2026
В Евпатории водитель сбежал с места ДТП и угодил во вторую аварию
В Евпатории 33-летний водитель уехал с места ДТП и попал во вторую аварию, за нарушения он лишился прав. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба МВД Крыма. РИА Новости Крым, 19.01.2026
2026-01-19T11:03
2026-01-19T11:03
мвд по республике крым
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
новости крыма
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/13/1152495556_0:171:862:656_1920x0_80_0_0_b6abc37f5bea622340bb78155c3aadae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Евпатории 33-летний водитель уехал с места ДТП и попал во вторую аварию, за нарушения он лишился прав. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба МВД Крыма.По данным правоохранителей, водитель авто сначала врезался в другую машину и скрылся с места происшествия. Однако далеко не уехал - снес еще и забор частного дома. Нарушителя быстро нашли и завели на него сразу два админпротокола, в том числе об оставлении места ДТП.
мвд по республике крым, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, новости крыма, происшествия
В Евпатории водитель сбежал с места ДТП и угодил во вторую аварию

11:03 19.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Евпатории 33-летний водитель уехал с места ДТП и попал во вторую аварию, за нарушения он лишился прав. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба МВД Крыма.
По данным правоохранителей, водитель авто сначала врезался в другую машину и скрылся с места происшествия. Однако далеко не уехал - снес еще и забор частного дома.
Нарушителя быстро нашли и завели на него сразу два админпротокола, в том числе об оставлении места ДТП.
"По решению суда водитель был признан виновным и лишен права управления транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев", – сказано в сообщении.
МВД по Республике КрымСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеНовости КрымаПроисшествия
 
