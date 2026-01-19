https://crimea.ria.ru/20260119/umer-italyanskiy-modeler-valentino-garavani-1152520193.html

Умер итальянский модельер Валентино Гаравани

Умер итальянский модельер Валентино Гаравани

Итальянский модельер и основатель модного дома Валентино Гаравани скончался на 94 году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на новостной телеканал Skytg24. РИА Новости Крым, 19.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Итальянский модельер и основатель модного дома Валентино Гаравани скончался на 94 году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на новостной телеканал Skytg24.Валентино Клементе Людовико Гаравани – итальянский модельер и основатель дома моды Valentino. Он родился 11 мая 1932 года в Вогере на севере Италии. Рано увлекся искусством и модой и уже в юности переехал в Париж для учебы, после чего работал в домах моды Жана Десса и Ги Лароша. В 1960 году он открыл собственное ателье в Риме, а в 1962 году дебютировал на международной сцене. На протяжении десятилетий он создавал платья для таких клиенток, как Элизабет Тейлор, Одри Хепберн и Жаклин Кеннеди. В 1998 году продал свою компанию, продолжая работать креативным директором до 2008 года, после чего ушел из бизнеса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

